Почему бисквит получается плоским, даже когда все делаете по рецепту

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Бисквит – очень коварный. Вот он поднимается в духовке на ваших глазах, становится высоким и пышным, но стоит лишь открыть дверцу, как все меняется. Бисквит оседает, превращаясь в плоский корж, и разрушая мечты о вкусном праздничном торте. Novate.ru рассказывает, почему так происходит. Бисквит – очень коварный. Вот он поднимается в духовке на ваших глазах, становится высоким и пышным, но стоит лишь открыть дверцу, как все меняется. Бисквит оседает, превращаясь в плоский корж, и разрушая мечты о вкусном праздничном торте. Novate.ru рассказывает, почему так происходит.

1. Почему бисквит падает?



Бисквит опал после духовки. / Фото: 1000.menu Бисквит опал после духовки. / Фото: 1000.menu

После того, как бисквит оседает, в нашей голове проносится сразу миллион мыслей, почему это могло произойти. В первую очередь мы обвиняем рецепт – неправильные пропорции, плохо описанная последовательность приготовления. Потом думаем, что использовали некачественные продукты: муку, яйца, молоко. Но чаще всего дело вовсе не в этом, а в нашем нетерпении. Правильно приготовленный бисквит требует внимания, точности и выдержки. Если вы будете торопиться и плохо понимать механизм приготовления бисквита, вряд ли он получится идеальным.

Главное правило – не открывать дверцу духовки раньше времени. Пока тесто не окрепло и его структура не закрепилась, любой перепад температуры приводит к оседанию. Как только вы решаете заглянуть в духовку, воздушные пузырьки внутри бисквита лопаются, и этот процесс необратим.

Помните – нельзя открывать духовку раньше, чем через 20 минут после начала выпекания. Также не следует греметь посудой, хлопать дверью кухни и вообще шуметь рядом с духовкой – любое колебание нарушает равновесие.

2. Когда можно проверить бисквит?



Проверяйте, когда появилась золотистая корочка. / Фото: povar.ru Проверяйте, когда появилась золотистая корочка. / Фото: povar.ru

Ориентироваться следует не только на время, но и на внешний вид бисквита.

3. Другие причины падения бисквита



Яйца нужно взбивать около 10 минут. / Фото: orrange.ru Яйца нужно взбивать около 10 минут. / Фото: orrange.ru

Залог того, что бисквит получится пышным – большое количество воздуха внутри, который появляется в процессе взбивания яиц. Если вы будете взбивать их плохо или недостаточно долго, структура теста нарушится и корж осядет уже через несколько минут, проведенных в духовке.

Десять минут – именно столько времени нужно потратить на работу с яйцами. Пока масса не побелеет и не увеличится в объеме в два раза, процесс не будет окончен. Если вы не уверены в способностях своего миксера или он работает только на самой низкой скорости, взбивайте белки отдельно от желтков. После этого вы сможете аккуратно соединить их при помощи лопатки.



Посуду для приготовления теста нужно заранее вымыть и высушить. / Фото: kakprosto.ru Посуду для приготовления теста нужно заранее вымыть и высушить. / Фото: kakprosto.ru

В готовке важна не только температура и качество ингредиентов, но также состояние посуды. Нельзя помыть тарелку и сразу использовать ее для замешивания теста. Емкости должны быть абсолютно сухими – малейшая влага приведет к тому, что яйца плохо взобьются, мука возьмется комочками и тесто не поднимется. То же самое касается формы для выпечки – подготовьте ее заранее: вымойте, высушите и застелите пергаментной бумагой, смазанной маслом.



Тесто нужно сразу выкладывать в форму. / Фото: 1000.menu Тесто нужно сразу выкладывать в форму. / Фото: 1000.menu

Бисквиты не терпят долгого ожидания, поэтому кондитеры сразу подготавливают все необходимые компоненты, заранее разогревают духовку, смазывают маслом форму и ни на что не отвлекаются. Если же вы взобьете яйца и потом еще 10 минут будете просеивать муку, искать сахар, разогревать духовку, воздух из них быстро выветрится. Как итог – тесто осядет еще до того момента, как окажется в духовке. Поэтому действуйте оперативно.



Внимательно читайте рецепт. / Фото: irecommend.ru Внимательно читайте рецепт. / Фото: irecommend.ru

Рецепты пишут не просто так. Если в нем написано, что муку нужно просеять три раза – так и сделайте, чтобы было проще вмешать ее в тесто. Если указано, что сливочное масло нужно растопить и остудить – нарежьте его небольшими кусочками и отправьте в микроволновку. Если яйца нужны комнатной температуры – заранее достаньте их из холодильника и оставьте лежать не столе хотя бы на полчаса.

4. Этапы приготовления бисквита



Вмешивайте муку лопаткой. / Фото: povarenok.ru Вмешивайте муку лопаткой. / Фото: povarenok.ru

• Для начала нужно хорошо взбить яйца. Лучше всего использовать миксер, а не венчик – он позволяет добиться пышной стойкой пены, которая является залогом пышного бисквита. Включайте миксер на среднюю скорость – если взбивать слишком быстро, нужного объема не будет. Постепенно добавляйте сахар, не переставая мешать.

• Аккуратно вмешайте муку. Здесь уже следует использовать ложку или лопатку – миксер может забить тесто. Действуйте осторожно, чтобы не разрушить структуру пузырьков.

• Возьмите форму для запекания, застелите пергаментной бумагой, смажьте дно и бока сливочным маслом и слегка присыпьте манкой или мукой, чтобы бисквит не пристал.

• Не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы не нарушать структуру бисквита. Лучше всего контролировать процесс приготовления через стеклянную дверцу, предварительно включив свет в духовке.

• Когда придет время, не открывайте дверцу слишком резко – действуйте постепенно. Сначала приоткройте на пару сантиметров, чтобы выровнять давление, подождите несколько секунд и уже после этого доставайте бисквит.

5. Что делать, если бисквит осел?



Десерт в стаканчиках «Трайфл». / Фото: food.ru Десерт в стаканчиках «Трайфл». / Фото: food.ru

Конечно, вернуть бисквиту пышность после того, как он осел, уже не получится. Однако и выбрасывать его не нужно – просто переосмыслите свой десерт. Например, вместо торта можно приготовить трайфл. Для этого поломайте бисквит на кусочки и выложите в стаканчик вместе с кремом слоями. Также опавший бисквит подойдет в качестве основы для чизкейка или для знаменитого пирожного «Картошка».