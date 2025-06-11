Парочка авантюристов переоборудовала старый автобус для жизни, полной впечатлений

Ник и Эллисон собственноручно переоборудовали старый автобус для жизни полной приключений. | Фото: youtube.com.

В таком виде достался автобус парочке авантюристов. | Фото: facebook.com.

Фасад старого школьного автобуса обрел песочный цвет. | Фото: youtube.com.

Демонтаж сидений и старой обшивки забрал много сил и времени.

Все процессы переоборудования и обустройства Нил и Эллисон выполняли самостоятельно.

Прежде чем проводить коммуникации, требовалось распределить зоны.

Для отделки и изготовления мебели использовали натуральные материалы.

Благоустроенная кухня.

Дровяная чугунная печь – главная гордость супругов. | Фото: youtube.com.

Оригинальный рабочий столик сделан руками Нила. | Фото: facebook.com.

Обеденный стол легко вмещает компанию из 4-6 человек. | Фото: © RollingwithOphelia.

Гостиная – идеальная зона отдыха для всех путешествующих.

Диван превращается в дополнительное спальное место.

Преобразование винтажной двери, ведущей в ванную.

Стильная ванная комната.

Вместительные шкафы позволяют поддерживать порядок. | Фото: © RollingwithOphelia.

Уютная спальня – самая светлая часть мобильного дома.

Любимым пушистикам позволено все! | Фото: facebook.com.

Теперь у любителей свободного графика и приключений есть дом на колесах, который позволяет путешествовать с комфортом.