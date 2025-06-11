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Парочка авантюристов переоборудовала старый автобус для жизни, полной впечатлений




Молодые супруги, не мыслящие свое существование на одном месте и работу с 8-00 до 17-00, бросили все, чтобы окунуться в новую жизнь полную приключений. Но прежде, чем отправиться в путь им пришлось немало потрудиться, чтобы трансформировать большой школьный автобус в колоритный дом современных кочевников, предпочитающих жить и работать в окружении живописной природы, а не шумных городских улиц.

Ник и Эллисон собственноручно переоборудовали старый автобус для жизни полной приключений. | Фото: youtube.com.

Ник и Эллисон собственноручно переоборудовали старый автобус для жизни полной приключений. | Фото: youtube.com.

 

Автотранспортные средства давно стали объектами интересных преобразований, особенно, если это автобусы, ведь их габариты позволяют оборудовать выездной магазин, кафе и даже жилое пространство. Превращение автобуса в мобильный дом прельстило и активную супружескую пару Ника и Эллисон Браккен, которым надоела городская суета и работа по графику 5-6 дней в неделю. Жизнь на съемной квартире от отпуска до отпуска, когда можно немного расслабиться, отправившись в путешествие, оказалась не для этих молодых людей, которые еще со студенческих времен мечтали о собственном крошечном доме и полной свободе.

В таком виде достался автобус парочке авантюристов. | Фото: facebook.com.

В таком виде достался автобус парочке авантюристов. | Фото: facebook.com.

 
Фасад старого школьного автобуса обрел песочный цвет. | Фото: youtube.com.

Фасад старого школьного автобуса обрел песочный цвет. | Фото: youtube.com.


Имея творческую жилку и соответствующую профессию (преподаватели рисования), представить, какой будет у них дом не составило труда, но вот с реализацией своей мечты складывалось не так быстро, как им хотелось. Понадобилось немало времени, чтобы Ник, Эллисон и двое их домашних питомцев наконец смогли отправиться в путешествие по своему штату на переоборудованном школьном автобусе, который они назвали Ophelia Skoolie.
Демонтаж сидений и старой обшивки забрал много сил и времени.

Демонтаж сидений и старой обшивки забрал много сил и времени.

 
Все процессы переоборудования и обустройства Нил и Эллисон выполняли самостоятельно.

Все процессы переоборудования и обустройства Нил и Эллисон выполняли самостоятельно.

 

Молодым людям пришлось проделать огромную работу, чтобы превратить 12-метровый автобус в дом, в котором можно проживать круглогодично. Для этого потребовалось основательно утеплить его фасадную часть, пол и потолок, заменить стандартную для такого вида транспорта входную дверь на дверь, используемую в автофургонах. Замена обеспечила более надежным механизмом запирания, а также поспособствовало тепловой эффективности.
Прежде чем проводить коммуникации, требовалось распределить зоны.

Прежде чем проводить коммуникации, требовалось распределить зоны.

 

Много времени занял процесс планирования и проведения инженерных коммуникаций, необходимых для обеспечения комфортных бытовых условий, предусматривающих больше автономное существование. Так, например, под днищем автобуса установили баллон для газа-пропана, подключенный к плите в зоне кухне. Также выкроили место и для 200-литровой емкости, собирающей все сточные воды (хорошенько утеплив ее). А вот 200-литровый бак для пресной воды пришлось разместить внутри автобуса. На крыше установили солнечные панели мощностью 1200 Вт, а необходимое оборудование спрятали под водительское сидение. Была предусмотрена и установка вентиляционной системы, ведь небольшое пространство с низкими потолками, герметичными окнами и дверями непременно вызовут повышенную влажность, что пагубно скажется на состоянии здоровья и предметах мебели из натуральных материалов. А их в доме предостаточно.
Для отделки и изготовления мебели использовали натуральные материалы.

Для отделки и изготовления мебели использовали натуральные материалы.

 

Авторы Novate.ru хотели бы обратить особое внимание на то, что не только мебель, но и отделка выбирались согласно философии жизни Ника и Эллисон: минимум синтетики, максимум природных материалов. Начиная с порога, в мобильном доме можно увидеть обилие дерева, дополнением к которому служат лишь керамическая плитка и керамогранит. Эти материалы использовались у входа в дом, в кухонной зоне, вокруг дровяной печи и в ванной комнате, остальные же поверхности облицованы древесностружечными материалами с ярко выраженной структурой, которая и придает интерьеру особый шарм. В некоторых зонах можно увидеть окрашенные поверхности или покрытые обоями стены, но это незначительные вкрапления, позволившие разграничить жилые зоны.
Благоустроенная кухня.

Благоустроенная кухня.

 
Дровяная чугунная печь – главная гордость супругов. | Фото: youtube.com.

Дровяная чугунная печь – главная гордость супругов. | Фото: youtube.com.

 

Если говорить о планировке мобильного дома, то за кабиной начинается вполне благоустроенная кухонная зона с оригинальным угловым гарнитуром, который является основной рабочей зоной и системой хранения. Цельную столешницу с квадратной мойкой как раз на углу, прерывает лишь полноразмерная плита с духовым шкафом, что очень удобно для тех, кто привык к домашней пище. А вот холодильник и мини-кладовая установлены напротив основной кухонной зоны, что облегчает труд хозяйки, которая любит побаловать кулинарными изысками. Но все же главной гордостью супругов является дровяная печь, которая находится рядом с кухонной зоной.
Оригинальный рабочий столик сделан руками Нила. | Фото: facebook.com.

Оригинальный рабочий столик сделан руками Нила. | Фото: facebook.com.

 
Обеденный стол легко вмещает компанию из 4-6 человек. | Фото: © RollingwithOphelia.

Обеденный стол легко вмещает компанию из 4-6 человек. | Фото: © RollingwithOphelia.

 

Поскольку жилое пространство в автобусе имеет линейную планировку, то кухня плавно перетекает в зону гостиной-столовой, где с двух сторон установлены столы. Оригинальный столик, поверхность которого Нил сделал из спила черного ореха, может выступать как рабочее пространство или использоваться в качестве прикроватного столика, поскольку находится рядом с диваном. Обеденный стол-трансформер легко вмещает до шести человек, но в основном он находится в сложенном состоянии, чтобы не мешать передвижению.
Гостиная – идеальная зона отдыха для всех путешествующих.

Гостиная – идеальная зона отдыха для всех путешествующих.

 
Диван превращается в дополнительное спальное место.

Диван превращается в дополнительное спальное место.

 

Гостиная является любимым местом отдыха как хозяев, так и их питомцев – псов Рики и мистера Лихи. Высокий диван, торец которого закрыт резной панелью, стал местом расслабления и общения, при этом скрывает в своих «недрах» множество нужных для жизни и дороги вещей. Также его без проблем можно превратить в дополнительное спальное место.
Преобразование винтажной двери, ведущей в ванную.

Преобразование винтажной двери, ведущей в ванную.

 
Стильная ванная комната.

Стильная ванная комната.

 

Неожиданной оказалась планировка ванной комнаты, которую приподняли на подиум, чтобы вместить емкость для воды, подаваемую как в душевую, так и на кухню. Сама же ванная хоть и совсем крошечная, да и сильно «крыльями» не помашешь, но все же в ней есть все необходимое для гигиенических процедур и, конечно же, биотуалет, поскольку молодые люди все-таки предпочитают кочевой образ жизни.
Вместительные шкафы позволяют поддерживать порядок. | Фото: © RollingwithOphelia.

Вместительные шкафы позволяют поддерживать порядок. | Фото: © RollingwithOphelia.

 

Переход между ванной и спальней превратили в гардеробную, установив с двух сторон вместительные шкафы «для нее» и «для него». Нижнюю часть занимают домики-клетки для собак, которых закрывают при длительных переездах.
Уютная спальня – самая светлая часть мобильного дома.

Уютная спальня – самая светлая часть мобильного дома.

 
Любимым пушистикам позволено все! | Фото: facebook.com.

Любимым пушистикам позволено все! | Фото: facebook.com.

 

Спальня оказалось самой светлой зоной в мобильном доме, поскольку супруги решили не закрывать окна, а как раз наоборот, они стали главным акцентом, позволяющим любоваться окружением во время отдыха/жизни в природных зонах. При надобности или, когда хочется выспаться, их можно закрыть плотными шторами, так что приватность всегда можно организовать, особенно, если остановились в людном месте.
Теперь у любителей свободного графика и приключений есть дом на колесах, который позволяет путешествовать с комфортом.

Теперь у любителей свободного графика и приключений есть дом на колесах, который позволяет путешествовать с комфортом.

 

Примечательно: Супруги-авантюристы Ник и Эллисон потратили два года на то, чтобы списанный школьный автобус превратить в уютный мобильный дом Ophelia Skoolie, в котором планируют жить и работать на постоянной основе. На покупку автотранспортного средства и его переоборудование они потратили 45 тыс. дол., и это при том, что все работы они выполняли самостоятельно.

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