Сода: 17 способов применения в быту, которые сэкономят вам кучу денег

Сода — прекрасное домашнее средство с широчайшим кругом применения. Да, из неё можно извлечь массу пользы, а не просто вечно держать в шкафу на самой дальней полке! И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Мы предлагаем вашему вниманию 17 замечательных идей по применению обычной пищевой соды в быту.

1. «Пушистые» омлеты

Чтобы омлеты были воздушными и пушистыми, как в дорогом ресторане, добавляйте по ¼ чайной ложки на каждые 3 яйца. Тогда блюдо получается нежным и воздушным. Самое главное — не переборщить с содой, чтобы потом не получился специфический привкус.

2. Мягкие бобы

Чтобы фасоль, горох, чечевица и любые другие бобовые получились мягкими и разваристыми, поставьте их предварительно замачивать в воду со щепоткой пищевой соды.

3. Долой запах

Если вы разделывали рыбу или резали чеснок, то ваши руки будут пахнуть продуктами даже после мыла. Возьмите немного соды и добавьте пару капель воды, чтобы получилась кашица. Вымойте этой кашицей руки и сполосните теплой водой. Теперь они не пахнут!

4. Занятия для детей

Если вы не знаете, чем занять ребенка, сделайте для него такую забавную игрушку: 2 части соды, 1 часть кукурузного крахмала и 1¼ части воды заварите до состояния густой массы.

5. Средство для посудомоечной машины

Остудите, и можно играть с «глиной». Это очень интересно и безопасно.

В посудомоечной машине часто заводится неприятный запах. Избавиться от него просто — прямо в контейнер машины засыпьте 1 чашку соды и запустите ее в обычном цикле. Если с первого раза запах убрать не получится, то кладите по чайной ложке каждый раз, когда моете посуду.

6. Пригоревшее дно

Отскребать пригоревшую пищу со дна кастрюли или сковородки — невероятно трудная работа. Чтобы облегчить ее, попробуйте отскрести столько еды, сколько сможете, а потом насыпьте 0,5 чашки соды, залейте водой и прокипятите. При необходимости повторите процедуру дважды.

7. Сладкие помидоры

Если посыпать землю вокруг помидорных кустов содой, то они вырастут намного слаще.

8. Книжная плесень

Такое бывает, когда книги начинают цвести от ненадлежащего ухода. Между страниц можно насыпать немного соды и положить в бумажный пакет. Пускай полежит несколько дней. Потом почистите от плесени и положите прогреться на солнце. И не забывайте е в дальнейшем хранить книги правильно.

9. Боль от солнечного ожога

В ванну с водой комнатной температуры всыпьте чашку соды. Боль от ожогов уйдет и станет легче.

10. Шелушение кожи у младенцев

У малышей нередко начинает шелушиться кожа на головке. Сода поможет и в этом. Разведите прямо в ладони пару чайных ложек соды и 1 ч. л. воды. Мягко скрабируйте пораженный участок так, чтобы не попасть средством в глаза малышу. Потом протрите головку влажной тряпочкой. Повторяйте процедуру в течение 2–3 дней.

11. Язвы во рту

Чтобы вылечить язвочки во рту, полощите ротовую полость раствором 1 чайной ложки соды на стакан теплой воды каждые 2 часа.

12. Чистая микроволновка

Поставьте в микроволновку стакан воды с 1 столовой ложкой соды и включите на максимальный режим на 3–5 минут. После этого любую грязь со стенок можно будет просто смыть мягкой тряпочкой.

13. Грязные стены

Любые пятна на стенах (обои, даже штукатурка) поддаются соде. Для этого наберите соду влажной тряпочкой и ототрите пятно, а затем смойте водой и дайте стене просохнуть.

14. Боль в желудке

Сода — щелочь, а значит прекрасно нейтрализует кислоты. В частности, она поможет сбалансировать pH тех продуктов, которые повышают кислотность. Крошечная щепоточка соды, брошенная в кофе, апельсиновый сок, блюдо с томатами предотвратит рези в животе и изжогу

15. Укусы насекомых

Укусы насекомых, особенно в летний сезон, доставляют немало неприятностей. Чтобы облегчить зуд, разведите пару чайных ложек пищевой соды с несколькими капельками воды, чтобы получилась плотной консистенции кашица. Нанесите эту смесь на пораженный участок и дайте ей высохнуть, а затем стряхните. Это средство также поможет снять припухлость от укуса пчелы или осы.

16. Трава между плиткой

Чтобы трава между плиткой в саду не прорастала, насыпьте вдоль швов между плитками немного соды.

17. Запах ног

Потливость ног и запах уйдут, если вы возьмете себе за правило делать ванночки для ног с пищевой содой. Добавьте соду в таз из расчета 2–3 столовых ложки на 5 литров воды. Подержите ноги минут 15–20, а затем вытрите их насухо. Это поможет не только отбить запах, но и бороться с грибком стопы.