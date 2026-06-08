Как вырастить цветы без горшка

Очень интересная и необычная идея выращивания цветов без горшка понравится дачникам, которые любят украшать свой участок любопытными мелочами и элементами декора. Сделать такую конструкцию не составляет никакого труда!



Лучше всего она будет чувствовать себя на открытом воздухе, на участке, так как излишки воды капают на пол.

В центр сетки насыпать смесь из питательного грунта, песка и опилок. Всё смешать.Собрать сетку в мешок, перевязать верёвкой.Лишнюю сетку отрезать.Из верёвки сплести простой подвес. Саму сетку ещё раз перетянуть верёвкой поплотнее.Подвесить конструкцию на улице, так как из неё будет капать вода на пол. Ножницами или ножом сделать небольшие надрезы в сетке, высадить ростки.Поливать можно прямо через сетку.Через некоторое время маленькие росточки станут большими и заполнят собой весь шар. Получится потрясающий, «живой» подвесной декор!