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Как вырастить цветы без горшка

Очень интересная и необычная идея выращивания цветов без горшка понравится дачникам, которые любят украшать свой участок любопытными мелочами и элементами декора. Сделать такую конструкцию не составляет никакого труда!

Лучше всего она будет чувствовать себя на открытом воздухе, на участке, так как излишки воды капают на пол.



Как вырастить цветы без горшка

В центр сетки насыпать смесь из питательного грунта, песка и опилок. Всё смешать.

Как вырастить цветы без горшка

Собрать сетку в мешок, перевязать верёвкой.
Как вырастить цветы без горшка

Лишнюю сетку отрезать.
Как вырастить цветы без горшка

Из верёвки сплести простой подвес. Саму сетку ещё раз перетянуть верёвкой поплотнее.
Как вырастить цветы без горшка

Подвесить конструкцию на улице, так как из неё будет капать вода на пол. Ножницами или ножом сделать небольшие надрезы в сетке, высадить ростки.

Как вырастить цветы без горшка

Поливать можно прямо через сетку.
Как вырастить цветы без горшка

Через некоторое время маленькие росточки станут большими и заполнят собой весь шар. Получится потрясающий, «живой» подвесной декор!
Как вырастить цветы без горшка

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