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Ироничные картины о жизни с ароматом кофе, улыбок и снега


За столиком в уютном кафе. Автор: Кира Панина.

За столиком в уютном кафе. Автор: Кира Панина.

В работах российской художницы Киры Паниной нет фальшивых улыбок, напускной красоты, унылой пустоты и бездушных взглядов. Её картины сотканы из множества эпизодов и мгновений, очаровательных детишек, пушистых котов, элегантных дам и других приятных мелочей, из которых, по сути, и состоит жизнь человека, если отбросить все проблемы и невзгоды.

Творчество Киры интересно и разнообразно. С одной стороны в её работах оживают женские образы. Задумчивые, вальяжные, милые, ироничные – все они такие разные и прекрасные. Смотришь на них и улыбаешься, а они в это время наслаждаются чашечкой ароматного кофе, полностью погружённые в свой мир и раздумья. А вот с другой стороны, автор уделяет не меньшее внимание миловидным детишкам и зверушкам, которые, радуясь первому снегу и происходящему вокруг.
Снег. Автор: Кира Панина.

Снег. Автор: Кира Панина.

 
Голуби. Автор: Кира Панина.

Голуби. Автор: Кира Панина.

 
Волшебных снов. Автор: Кира Панина.

Волшебных снов. Автор: Кира Панина.

 
Хорошо лежать в снегу. Автор: Кира Панина.

Хорошо лежать в снегу. Автор: Кира Панина.

 
Кот и синицы. Автор: Кира Панина.

Кот и синицы. Автор: Кира Панина.

 
Одуванчики. Автор: Кира Панина.

Одуванчики. Автор: Кира Панина.

 
Кошатница. Автор: Кира Панина.

Кошатница. Автор: Кира Панина.

 

 
Март. Автор: Кира Панина.

Март. Автор: Кира Панина.

 

 
Представление. Автор: Кира Панина.

Представление. Автор: Кира Панина.

 

 
Детство. Автор: Кира Панина.

Детство. Автор: Кира Панина.

 
Маленькая радость. Автор: Кира Панина.

Маленькая радость.
Автор: Кира Панина.

 
Снежинки. Автор: Кира Панина.

Снежинки. Автор: Кира Панина.

 
Скорее! Пора ловить снежинки ртом! Автор: Кира Панина.

Скорее! Пора ловить снежинки ртом! Автор: Кира Панина.

 
Один на двоих зонт. Автор: Кира Панина.

Один на двоих зонт. Автор: Кира Панина.

 
Чашечка ароматного кофе. Автор: Кира Панина.

Чашечка ароматного кофе. Автор: Кира Панина.

 
Кофейный аромат. Автор: Кира Панина.

Кофейный аромат. Автор: Кира Панина.

 
Бабушка и дедушка. Автор: Кира Панина.

Бабушка и дедушка. Автор: Кира Панина.

 
Моя опора. Автор: Кира Панина.

Моя опора. Автор: Кира Панина.

 
Очень скучаю по тебе. Автор: Кира Панина.

Очень скучаю по тебе. Автор: Кира Панина.

 
Ангел. Автор: Кира Панина.

Ангел. Автор: Кира Панина.

 
Бокал благородного напитка. Автор: Кира Панина.

Бокал благородного напитка. Автор: Кира Панина.

 

С приходом зимы многих людей одолевает грусть и тоска, и в такие минуты хочется улыбок, позитива и тепла. Так почему бы не разбавить серые будни приятными мелочами и не полюбоваться атмосферными работами Кэвина Волша, в которых жизнь кипит полным ходом. Чтобы потом, махнув на всё рукой, с улыбкой на лице покинуть насиженное место, отправившись на прогулку.

По материлам сайта liveinternet.ru

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Ироничные картины о жизни с ароматом кофе, улыбок и снега

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Ироничные картины о жизни с ароматом кофе, улыбок и снегаПодписаться на мой Instagram
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