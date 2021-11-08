Ироничные картины о жизни с ароматом кофе, улыбок и снега

За столиком в уютном кафе. Автор: Кира Панина.
В работах российской художницы Киры Паниной нет фальшивых улыбок, напускной красоты, унылой пустоты и бездушных взглядов. Её картины сотканы из множества эпизодов и мгновений, очаровательных детишек, пушистых котов, элегантных дам и других приятных мелочей, из которых, по сути, и состоит жизнь человека, если отбросить все проблемы и невзгоды.
Творчество Киры интересно и разнообразно. С одной стороны в её работах оживают женские образы. Задумчивые, вальяжные, милые, ироничные – все они такие разные и прекрасные. Смотришь на них и улыбаешься, а они в это время наслаждаются чашечкой ароматного кофе, полностью погружённые в свой мир и раздумья. А вот с другой стороны, автор уделяет не меньшее внимание миловидным детишкам и зверушкам, которые, радуясь первому снегу и происходящему вокруг.
Снег. Автор: Кира Панина.
Голуби. Автор: Кира Панина.
Волшебных снов. Автор: Кира Панина.
Хорошо лежать в снегу. Автор: Кира Панина.
Кот и синицы. Автор: Кира Панина.
Одуванчики. Автор: Кира Панина.
Кошатница. Автор: Кира Панина.
Март. Автор: Кира Панина.
Представление. Автор: Кира Панина.
Детство. Автор: Кира Панина.
Маленькая радость. Автор: Кира Панина.
Снежинки. Автор: Кира Панина.
Скорее! Пора ловить снежинки ртом! Автор: Кира Панина.
Один на двоих зонт. Автор: Кира Панина.
Чашечка ароматного кофе. Автор: Кира Панина.
Кофейный аромат. Автор: Кира Панина.
Бабушка и дедушка. Автор: Кира Панина.
Моя опора. Автор: Кира Панина.
Очень скучаю по тебе. Автор: Кира Панина.
Ангел. Автор: Кира Панина.
Бокал благородного напитка. Автор: Кира Панина.
С приходом зимы многих людей одолевает грусть и тоска, и в такие минуты хочется улыбок, позитива и тепла. Так почему бы не разбавить серые будни приятными мелочами и не полюбоваться атмосферными работами Кэвина Волша, в которых жизнь кипит полным ходом. Чтобы потом, махнув на всё рукой, с улыбкой на лице покинуть насиженное место, отправившись на прогулку.
По материлам сайта liveinternet.ru
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