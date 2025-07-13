Какие растения, согласно васту-шастра и фэн-шуй, вызывают ссоры и разрушают брак

1. Веточки хлопка

Каким бы красивым ни был бы хлопок, ему не место в вашем доме. \ Фото: img.fruugo.com.

2. Веточки лавсонии

Стоит также избегать и лавсонию в качестве комнатного растения и декора. \ Фото: bing.com.

3. Веточки акации

Акация также может привлечь в дом беды и несчастье. \ Фото: pinterest.com.

4. Тамаринд

Лишним будет в интерьере и тамаринд. \ Фото: heartpatrick.com.

5. Сухоцветы и сухие растения

Сухие цветы и сухоцветы также станут предвестниками семейных скандалов. \ Фото: telegraph.co.uk.

6. Бонсай

К сожалению, бонсаи также не стоит держать в доме. \ Фото: i.pinimg.com.

7. Каладиум

Каладиум - также подольёт масла в огонь и станет причиной ссор. \ Фото: giecdn.blob.core.windows.net.

8. Диффенбахия

Диффенбахия - станет причиной ссор и конфликтов в семье. \ Фото: 14881ef6.rocketcdn.me.

9. Юкка

Избегайте и юкку в интерьере. \ Фото: radwaybridgegardencentre.com.

10. Саговая пальма

Саговая пальма также будет лишней в вашем доме. \ Фото: plantura.garden.