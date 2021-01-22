15 неординарных способов использования аспирина в бытовых и косметических целях

Гениальные способы использования аспирина.
Косметические средства можно делать самостоятельно, в том числе из подручных средств. Одним из наиболее популярных материалов для создания таких средств является, как это не странно, аспирин. В новом обзоре было собрано несколько дельных советов. Вот только не стоит использовать из, если у вас есть аллергические реакции или другие противопоказания.
1. Средство от прыщей
Средство от прыщей и воспалений.
Ацетилсалициловая кислота – эффективное средство в борьбе с прыщами, черными точками и всевозможными воспалениями на коже. Для приготовления чудо-средства несколько таблеток аспирина нужно растолочь и смешать с небольшим количеством лимонного сока или воды. Полученную смесь следует наносить на проблемные участки кожи и оставлять на 5-7 минут. Для более быстрого результата подобные манипуляции следует проделывать 2-3 раза в неделю.
2. Средство от зуда
Средство от зуда при укусах насекомых.
Таблетка аспирина поможет снять зуд и раздражение в местах укусов комаров или мошек. Просто растолките таблетку аспирина и смешайте с несколькими каплями воды до образования густой однородной пасты. Полученную смесь, наносите на поврежденные участки кожи, оставляйте на несколько минут и смывайте водой. При необходимости процедуру можно повторять в течении дня.
3. Пилинг
Кислотный пилинг лица.
Кислотный аспириновый пилинг поможет отбелить, выровнять кожу, уменьшить морщины и поры. Для приготовления этого косметического средства 3-5 таблеток аспирина нужно развести в небольшом количестве воды. Полученную смесь нанести на лицо, избегая области вокруг губ и глаз, оставить на 10-20 минут до полного высыхания и смыть водой.
4. Средство от перхоти
Средство от зуда и перхоти.
Аспирин – это бюджетное средство, которое поможет избавиться от зуда и перхоти. Просто смешайте измельченную таблетку аспирина с небольшим количеством шампуня, нанесите полученную смесь на корни волос и кожу головы, подержите несколько минут, хорошо помассируйте и смойте. После этого помойте волосы еще раз, используя один только шампунь.
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5. Пятновыводитель
Удалить пятно от пота с одежды.
Аспирин можно использовать в качестве дешевого и эффективного пятновыводителя. С его помощью можно удалить пятна от пота или крови со светлой одежды. Для этого в стакане воды растворите 4 таблетки аспирина, полученную жидкость нанесите на загрязненные участки и оставьте на 3 часа. По истечению времени просто постирайте одежду, привычным способом.
6. Средство для борьбы с огрубевшей кожей
Средство от огрубевших мозолей.
Избавится от огрубевших мозолей и вернуть коже стоп нежность поможет бюджетная аспириновая маска. Для этого несколько таблеток аспирина нужно растолочь, смешать с небольшим количеством лимонного сока так, чтобы получилась густая однородная паста. Готовую смесь следует нанести на мозоли и натоптыши, обернуть ступни пленкой, надеть хлопчатобумажные носки и выждать 10-15 минут, после чего сполоснуть ноги под водой и тщательно обработать пемзой.
7. Реанимация севшего аккумулятора
Подзарядить севший аккумулятор.
Несколько таблеток аспирина помогут оживить севший аккумулятор в машине. Для этого в каждую ячейку аккумуляторной батареи нужно поместить по одной таблетке шипучего аспирина, который вступит в реакцию с серными соединениями, содержащимися непосредственно в аккумуляторе, и создадут заряд.
8. Средство для защиты почвы
Защита растений от грибка.
Обзавестись упаковкой аспирина будет полезно и садоводам, ведь с его помощью можно защитить растения от грибка и вредителей. Просто растворите таблетку ацетилсалициловой кислоты в пяти литрах воды и поливайте этим раствором клумбы и грядки.
9. Средство защиты окрашенных волос
Защита и восстановление цвета окрашенных волос.
Под воздействием хлора окрашенные волосы достаточно быстро теряют цвет. Предотвратит это поможет простой аспириновый раствор, который можно приготовить, растворив шесть таблеток в двух стаканах воды. Полученной смесью следует облить волосы, подержать 10-15 минут, а затем ополоснуть проточной водой и промыть шампунем. Стоит отметить, что аспирин является кислотой и кроме защиты цвета окрашенных волос поможет справится с проблемой излишней жирности. Однако, людям с сухими, ломкими и тонкими волосами использование аспирина строго противопоказано так, как его кислота только усугубит проблему.
10. Хранение букета цветов
Продлить жизнь букету цветов.
Таблетка аспирина, предварительно растворенная в вазе с водой, позволит значительно продлить жизнь подаренному букету цветов.
11. Средство для чистки раковины
Средство для чистки ванны и раковины.
Ацетилсалициловая кислота – это отличное средство для чистки ванны и раковины от накипи, извести, налета и мыльных разводов. Просто измельчите 5 таблеток аспирина и смешайте его с любым моющим средством. Такая хитрость сделает уборку в ванне гораздо эффективней.
12. Средство для укрепления и отбеливания ногтей
Укрепление и отбеливание ногтей.
Ванночка с аспирином поможет укрепить ногтевые пластины и очистить их от желтого налета. Для приготовления такой ванночки понадобятся 2 таблетки аспирина, 200 мл теплой воды, столовая ложка морской соли и капсула витамина А, который можно купить в аптеке. Все ингредиенты нужно смешать, а в полученный раствор опустить руки на 10 минут.
13. Средство от вросших волос
Борьба с вросшими волосками.
Аспирин – это отличное средство для удаления омертвевших клеток кожи, поэтому он отлично подходит для борьбы со вросшими волосками, а его противовоспалительные свойства уменьшают воспаление и помогают волосу пробиться. Для приготовления лечебного средство измельченную таблетку аспирина нужно смешать с чайной ложкой коксового масла, полученную кашицу нанести на проблемные участки, оставить на 15 минут и промыть водой. Проделывать такую процедуру следует каждый день до тех пор пока проблема не исчезнет.
14. Средство для чистки труб
Устранить засор в раковине.
Несколько таблеток аспирина помогут справится с засором раковины. Просто киньте в слив несколько таблеток шипучего аспирина и залейте уксусной кислотой. Спустя несколько минут, откройте кран и прочистите сток вантузом.
15. Скраб для губ
Средство для ухода за кожей губ.
Аспирин – это отличный эксфолиант, поэтому его можно использовать, как основу для приготовления эффективного скраба для губ. Для его приготовления понадобятся 2 измельченные таблетки аспирина, чайная ложка коричневого сахара, чайная ложка меда, столько же оливкового масла и 6 капель витамина Е. Все ингредиенты нужно смешать и массажными движениями наносить на кожу губ. Регулярное использование такого скраба позволит удалить омертвевшие клетки кожи, избавится от трещинок и предотвратить шелушение.
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