5 небезопасных фруктов и ягод и способы их обезвредить

Очень многие люди абсолютно уверены, что фрукты и ягоды - это полезно, здорово и жизнеспасительно. Англичане, к примеру, уверены, что яблоко в день убережёт от докторов навсегда (так гласит их пословица). Но как быть с высоким гликемическим индексом фруктов и ягод? Данный материал расскажет о том, как обезвредить самые опасные фрукты и ягоды, на которые летом многие привыкли налегать не на шутку.
1. Виноград
Фрукт с подвохом. / Фото: grandgames.net
Ягоды винограда далеко не безобидны как минимум для трёх категорий людей: имеющих избыточный вес, страдающих диабетом и имеющих проблемы с толстым кишечником. По порядку о каждом.
А) Виноград - ягода-рекордсмен по калорийности: 65-70 Ккал на сто граммов. Только вот кто из нас остановится на ста граммах съеденного винограда? Тучные люди, решившие сбросить вес, часто реализуют вредный совет «кушать побольше фруктов вместо булок». Результат - прибавка пары килограммов вместо снижения веса. Единственное решение - съедать порцию винограда не более 100 граммов.
Это хорошее решение.
Б) Диабетикам виноград действительно опасен из-за неконтролируемого повышения сахара в крови: ягода на первом месте по общему количеству сахаров на 100 граммов продукта (15 граммов). Больше, чем винограде (60 граммов), сахара только в изюме... Ой, простите! Это же сушёный виноград) Если диабетик не может отказаться от любимой ягоды, совета может быть два: жёсткое ограничение количества + кушать с продуктом, содержащим жиры, поскольку жир «блокирует» сахар, то есть замедляет его поступление в кровь. Например, с твёрдым жёлтым сыром.
В) Людям с заболеваниями толстого кишечника виноград может навредить, поскольку глюкоза провоцирует газообразование.
2. Малина
Царица лета.
Это настоящая «ягода здоровья» по многим показателям: и мочегонный эффект, полезный гипертоникам, и высокое содержание витаминов С, РР, группы В, минеральных веществ... Однако в малине также много салицилатов - веществ, которые разжижают кровь. Если у человека проблемы со свёртываемостью крови, малина может сыграть роль «лекарства» и получится эффект «передоза». Если вы по каким-либо причинам, не связанным с серьезными проблемами здоровья (это важная ремарка!), принимаете препараты для разжижения крови, в дни «малинового разгула» можно принять меньшую дозу лекарства: малина выполнит его функции.
Также с малиной следует быть осторожными тем, у кого хронический гастрит с повышенной кислотностью: можно спровоцировать острую фазу заболевания. А чтобы этого не случилось, желательно не употреблять малину натощак. Кроме того, желательно употреблять малину не «моно», а, например, с творожным сыром, рикоттой, йогуртом, кефиром: кисломолочные продукты смягчают кислотный эффект малины.
3. Арбуз
Так арбуз менее опасен. / Фото: m.123ru.net
Арбуз состоит на 90 % из воды. Эта сочная летняя ягода. Все знают о сильном мочегонном эффекте данного продукта. Если переборщить с употреблением арбуза жарким летним днём, то он может вызвать сильное газообразование благодаря большому содержанию фруктозы, а также скачки сахара в крови. Поэтому следует употреблять его с чем-то компенсирующим. Арбуз отлично сочетается с йогуртом, мятой, имбирем, цитрусовыми. Любимое блюдо жителей Средиземноморья - ломтики арбуза с кусочками брынзы или феты, политые оливковым маслом и присыпанные дроблеными орехами или обжаренными тыквенными семечками и приправленные розовым или черным свежемолотым перцем. Арбуз также сочетается с моцареллой, сулугуни, копченым беконом, томатами, кунжутом.
4. Апельсины и грейпфруты
Зрею я на солнышке, но не ешь меня перед солнышком! / Фото: demotivation.ru
И клетчатки в цитрусовых полным-полно, и гликемический индекс - мечта диабетика... Но нет, видимо, в природе совершенства: апельсины и грейпфруты могут не на шутку навредить здоровью.
А) Апельсин
Реальная история. Две женщины на южном курорте завершили ЗОЖ-завтрак стаканчиком апельсинового фреша и отправились принимать солнечные ванны. Через пару часов дамы были доставлены местной скорой помощью в ожоговое отделение. Пострадавшие от солнечных ожогов утверждали, что на пляже вели себя как обычно: использовали солнцезащитный крем, после купания наносили повторно... Вот только не учли они один нюанс: апельсины содержат вещество, которое в несколько раз повышает фоточувствительность. Итак, перед выходом на активное солнце - апельсиновое табу!
Б) Грейпфрут
Данный фрукт содержит фуранокурамины. Они тормозят действие фермента, участвующего в усвоении лекарственных средств, в результате чего таблетка просто не усвоится в организме, а вот продукты распада, напротив, могут накапливаться и отравлять организм. Полбеды, если вы, съев грейпфрут, выпили таблетку от головной боли: ну, не подействует - и ладно. А вот если лекарственный препарат должен поступать в организм строго по часам (гормональные препараты, лекарства от гипертонии и проч.), стоит задуматься... Это вовсе не означает, что людям, регулярно принимающим лекарства, придется отказаться от такого полезного фрукта в рационе. Нужно развести по времени суток приём таблетки и сочный грейпфрут. Минимум - 2-3 часа.
5. Банан
Забираем вред у банана.
По калорийности банан не уступает картофелю. В то время как очень многие уверены, что банан - это перекус спортсменов, ЗОЖников и вообще амброзия, этот фрукт на самом-то деле не является лёгким для желудка. Не стоит увлекаться им. Банан может вызвать вздутие кишечника благодаря содержанию фруктозы и растворимых волокон в большом количестве, они же и провоцируют газообразование. Так же банан носитель большого количества магния, передоз короторо в организме не желателен. Одним словом: не следует есть больше одного банана в день, а ещё лучше - в два дня.
А ещё лучше - употребить банан вместе с мягким диетическим белым творогом, создав настоящий суперфуд. Более того, это будет мороженое! Вам понадобятся: небольшой банан, 100 граммов мягкого творога, корица, ванилин.
Будем готовить полезное мороженое.
Мелко нарезаем банан.
Готовим суперфуд.
Смешиваем творог с бананом, корицы добавляем по вкусу (ограничений нет), а вот ванилина - буквально на кончике ножа, так как если его добавить много, блюдо будет горчить.
Домашнее банановое мороженое.
Отправляем массу в морозильную камеру на 15 минут.
Творожно-банановый суперфуд для всей семьи.
Достаём из морозильной камеры порцию блаженства!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии