5 небезопасных фруктов и ягод и способы их обезвредить




Очень многие люди абсолютно уверены, что фрукты и ягоды - это полезно, здорово и жизнеспасительно. Англичане, к примеру, уверены, что яблоко в день убережёт от докторов навсегда (так гласит их пословица). Но как быть с высоким гликемическим индексом фруктов и ягод? Данный материал расскажет о том, как обезвредить самые опасные фрукты и ягоды, на которые летом многие привыкли налегать не на шутку.


1. Виноград


Фрукт с подвохом. / Фото: grandgames.net

Фрукт с подвохом. / Фото: grandgames.net

 

Ягоды винограда далеко не безобидны как минимум для трёх категорий людей: имеющих избыточный вес, страдающих диабетом и имеющих проблемы с толстым кишечником. По порядку о каждом.

А) Виноград - ягода-рекордсмен по калорийности: 65-70 Ккал на сто граммов. Только вот кто из нас остановится на ста граммах съеденного винограда? Тучные люди, решившие сбросить вес, часто реализуют вредный совет «кушать побольше фруктов вместо булок». Результат - прибавка пары килограммов вместо снижения веса. Единственное решение - съедать порцию винограда не более 100 граммов.
Это хорошее решение.

Это хорошее решение.


 

Б) Диабетикам виноград действительно опасен из-за неконтролируемого повышения сахара в крови: ягода на первом месте по общему количеству сахаров на 100 граммов продукта (15 граммов). Больше, чем винограде (60 граммов), сахара только в изюме... Ой, простите! Это же сушёный виноград) Если диабетик не может отказаться от любимой ягоды, совета может быть два: жёсткое ограничение количества + кушать с продуктом, содержащим жиры, поскольку жир «блокирует» сахар, то есть замедляет его поступление в кровь. Например, с твёрдым жёлтым сыром.

В) Людям с заболеваниями толстого кишечника виноград может навредить, поскольку глюкоза провоцирует газообразование.
Здесь вряд ли могут быть лайфхаки: большинству придется исключить виноград из рациона. Разве что можно попробовать подобрать тот сорт, который минимально вредит именно вам, и иногда, нечасто, баловать себя порцией винограда.

2. Малина


Царица лета.

Царица лета.

 

Это настоящая «ягода здоровья» по многим показателям: и мочегонный эффект, полезный гипертоникам, и высокое содержание витаминов С, РР, группы В, минеральных веществ... Однако в малине также много салицилатов - веществ, которые разжижают кровь. Если у человека проблемы со свёртываемостью крови, малина может сыграть роль «лекарства» и получится эффект «передоза». Если вы по каким-либо причинам, не связанным с серьезными проблемами здоровья (это важная ремарка!), принимаете препараты для разжижения крови, в дни «малинового разгула» можно принять меньшую дозу лекарства: малина выполнит его функции.

Также с малиной следует быть осторожными тем, у кого хронический гастрит с повышенной кислотностью: можно спровоцировать острую фазу заболевания. А чтобы этого не случилось, желательно не употреблять малину натощак. Кроме того, желательно употреблять малину не «моно», а, например, с творожным сыром, рикоттой, йогуртом, кефиром: кисломолочные продукты смягчают кислотный эффект малины.

3. Арбуз


Так арбуз менее опасен. / Фото: m.123ru.net

Так арбуз менее опасен. / Фото: m.123ru.net


 

Арбуз состоит на 90 % из воды. Эта сочная летняя ягода. Все знают о сильном мочегонном эффекте данного продукта. Если переборщить с употреблением арбуза жарким летним днём, то он может вызвать сильное газообразование благодаря большому содержанию фруктозы, а также скачки сахара в крови. Поэтому следует употреблять его с чем-то компенсирующим. Арбуз отлично сочетается с йогуртом, мятой, имбирем, цитрусовыми. Любимое блюдо жителей Средиземноморья - ломтики арбуза с кусочками брынзы или феты, политые оливковым маслом и присыпанные дроблеными орехами или обжаренными тыквенными семечками и приправленные розовым или черным свежемолотым перцем. Арбуз также сочетается с моцареллой, сулугуни, копченым беконом, томатами, кунжутом.

4. Апельсины и грейпфруты


Зрею я на солнышке, но не ешь меня перед солнышком! / Фото: demotivation.ru

Зрею я на солнышке, но не ешь меня перед солнышком! / Фото: demotivation.ru

 

И клетчатки в цитрусовых полным-полно, и гликемический индекс - мечта диабетика... Но нет, видимо, в природе совершенства: апельсины и грейпфруты могут не на шутку навредить здоровью.

А) Апельсин
Реальная история. Две женщины на южном курорте завершили ЗОЖ-завтрак стаканчиком апельсинового фреша и отправились принимать солнечные ванны. Через пару часов дамы были доставлены местной скорой помощью в ожоговое отделение. Пострадавшие от солнечных ожогов утверждали, что на пляже вели себя как обычно: использовали солнцезащитный крем, после купания наносили повторно... Вот только не учли они один нюанс: апельсины содержат вещество, которое в несколько раз повышает фоточувствительность. Итак, перед выходом на активное солнце - апельсиновое табу!

Б) Грейпфрут
Данный фрукт содержит фуранокурамины. Они тормозят действие фермента, участвующего в усвоении лекарственных средств, в результате чего таблетка просто не усвоится в организме, а вот продукты распада, напротив, могут накапливаться и отравлять организм. Полбеды, если вы, съев грейпфрут, выпили таблетку от головной боли: ну, не подействует - и ладно. А вот если лекарственный препарат должен поступать в организм строго по часам (гормональные препараты, лекарства от гипертонии и проч.), стоит задуматься... Это вовсе не означает, что людям, регулярно принимающим лекарства, придется отказаться от такого полезного фрукта в рационе. Нужно развести по времени суток приём таблетки и сочный грейпфрут. Минимум - 2-3 часа.

5. Банан


Забираем вред у банана.

Забираем вред у банана.

 

По калорийности банан не уступает картофелю. В то время как очень многие уверены, что банан - это перекус спортсменов, ЗОЖников и вообще амброзия, этот фрукт на самом-то деле не является лёгким для желудка. Не стоит увлекаться им. Банан может вызвать вздутие кишечника благодаря содержанию фруктозы и растворимых волокон в большом количестве, они же и провоцируют газообразование. Так же банан носитель большого количества магния, передоз короторо в организме не желателен. Одним словом: не следует есть больше одного банана в день, а ещё лучше - в два дня.

А ещё лучше - употребить банан вместе с мягким диетическим белым творогом, создав настоящий суперфуд. Более того, это будет мороженое! Вам понадобятся: небольшой банан, 100 граммов мягкого творога, корица, ванилин.
Будем готовить полезное мороженое.

Будем готовить полезное мороженое.

 

Мелко нарезаем банан.
Готовим суперфуд.

Готовим суперфуд.

 

Смешиваем творог с бананом, корицы добавляем по вкусу (ограничений нет), а вот ванилина - буквально на кончике ножа, так как если его добавить много, блюдо будет горчить.
Домашнее банановое мороженое.

Домашнее банановое мороженое.

 

Отправляем массу в морозильную камеру на 15 минут.
Творожно-банановый суперфуд для всей семьи.

Творожно-банановый суперфуд для всей семьи.

 

Достаём из морозильной камеры порцию блаженства!

