Идеи для дома из простой верёвки

С помощью обыкновенной веревки можно украсить, преобразить и даже полностью переделать какую-либо вещь.

Это бюджетно и практично, ведь никакие дополнительные материалы не потребуются, кроме веревки и, возможно, клея/ниток для прочности.

В результате декорированная вещь приобретает особый уникальный вид в деревенском стиле — такой уютный, по-домашнему тёплый и простой. Ниже показаны 20 блестящих идей для дома из простой верёвки:

Декор старых ручек

Обыкновенный цветочный горшок — в дизайнерский

Оригинальный коврик из веревки

Зеркало, декорированное веревкой

Веревкой можно даже украсить ободок

Простая стеклянная чаша смотрится намного интереснее с веревкой

Винные бутылки + веревка = необычные самодельные вазы для цветов или просто декора

Очень интересная и бюджетная кормушка для птиц

Ещё один вариант праздничного декорирования винных бутылок

Мини-декор в морском стиле

Классный элемент интерьера из веревки и шины

Веревка действительно неплохо смотрится в декоре морского стиля

Фантазийное украшение стены

Сплетенная мягкая корзинка из цветной веревки

Подставка под горячее в стиле прованс

Стеклянные вазы с веревкой выглядят просто чудесно

Смотрится натурально, отлично вписывается в интерьер

Один из вариантов декора стеклянных баночек под сыпучие ингредиенты