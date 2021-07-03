Идеи для дома из простой верёвки

С помощью обыкновенной веревки можно украсить, преобразить и даже полностью переделать какую-либо вещь.
Это бюджетно и практично, ведь никакие дополнительные материалы не потребуются, кроме веревки и, возможно, клея/ниток для прочности.
В результате декорированная вещь приобретает особый уникальный вид в деревенском стиле — такой уютный, по-домашнему тёплый и простой. Ниже показаны 20 блестящих идей для дома из простой верёвки:
Декор старых ручек
Обыкновенный цветочный горшок — в дизайнерский
Оригинальный коврик из веревки
Зеркало, декорированное веревкой
Веревкой можно даже украсить ободок
Простая стеклянная чаша смотрится намного интереснее с веревкой
Винные бутылки + веревка = необычные самодельные вазы для цветов или просто декора
Очень интересная и бюджетная кормушка для птиц
Ещё один вариант праздничного декорирования винных бутылок
Мини-декор в морском стиле
Классный элемент интерьера из веревки и шины
Веревка действительно неплохо смотрится в декоре морского стиля
Фантазийное украшение стены
Сплетенная мягкая корзинка из цветной веревки
Подставка под горячее в стиле прованс
Стеклянные вазы с веревкой выглядят просто чудесно
Смотрится натурально, отлично вписывается в интерьер
Один из вариантов декора стеклянных баночек под сыпучие ингредиенты
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