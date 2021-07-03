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Идеи для дома из простой верёвки

Идеи для дома из простой верёвки

С помощью обыкновенной веревки можно украсить, преобразить и даже полностью переделать какую-либо вещь. 

Это бюджетно и практично, ведь никакие дополнительные материалы не потребуются, кроме веревки и, возможно, клея/ниток для прочности.

В результате декорированная вещь приобретает особый уникальный вид в деревенском стиле — такой уютный, по-домашнему тёплый и простой. Ниже показаны 20 блестящих идей для дома из простой верёвки:
Декор старых ручек

Идеи для дома из простой верёвки

Обыкновенный цветочный горшок — в дизайнерский

Идеи для дома из простой верёвки

Оригинальный коврик из веревки

Идеи для дома из простой верёвки

Зеркало, декорированное веревкой

Идеи для дома из простой верёвки

Веревкой можно даже украсить ободок

Идеи для дома из простой верёвки

Простая стеклянная чаша смотрится намного интереснее с веревкой

Идеи для дома из простой верёвки

Винные бутылки + веревка = необычные самодельные вазы для цветов или просто декора

Идеи для дома из простой верёвки

Очень интересная и бюджетная кормушка для птиц

Идеи для дома из простой верёвки

Ещё один вариант праздничного декорирования винных бутылок

Идеи для дома из простой верёвки

Мини-декор в морском стиле

Идеи для дома из простой верёвки

Классный элемент интерьера из веревки и шины

Идеи для дома из простой верёвки

Веревка действительно неплохо смотрится в декоре морского стиля

Идеи для дома из простой верёвки

Фантазийное украшение стены

Идеи для дома из простой верёвки

Сплетенная мягкая корзинка из цветной веревки

Идеи для дома из простой верёвки

Подставка под горячее в стиле прованс

Идеи для дома из простой верёвки

Стеклянные вазы с веревкой выглядят просто чудесно

Идеи для дома из простой верёвки

Смотрится натурально, отлично вписывается в интерьер

Идеи для дома из простой верёвки

Один из вариантов декора стеклянных баночек под сыпучие ингредиенты

Идеи для дома из простой верёвки

 

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