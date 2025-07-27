Продукты с пустыми калориями, которых стоит избегать

Подсчет калорий не единственное, что можно сделать для улучшения здоровья и перехода к правильному питанию. Есть немало продуктов, которые содержат много калорий, но мало полезных веществ, и их употребления лучше избегать. Тогда и считать ничего не придется!



1. Латте (особенно с сиропом)

2. Белый хлеб

3. Концентраты соков

4. Фастфуд

5. Алкоголь

6. Мороженое

7. Газировка

8. Булочки

9. Злаковые батончики