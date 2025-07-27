Продукты с пустыми калориями, которых стоит избегать

Подсчет калорий не единственное, что можно сделать для улучшения здоровья и перехода к правильному питанию. Есть немало продуктов, которые содержат много калорий, но мало полезных веществ, и их употребления лучше избегать. Тогда и считать ничего не придется!
1. Латте (особенно с сиропом)
Если ты привыкл покупать его по дороге на работу, подумай, стоит ли игра свеч.напитке антиоксиданты, а избытка сахара и калорий не будет.
2. Белый хлеб
Он не выглядит контейнером пустых калорий, но лишь на первый взгляд. В одном куске — около 100 ккал, но мало кто ограничивается единственным ломтиком. Да и полезных веществ в батоне совсем немного. Его стоит заменить на цельнозерновой или мультизлаковый, можно на ржаной хлеб. При его производстве сохраняется максимум пользы: железо, цинк, магний, витамины группы В.
3. Концентраты соков
Около 100 калорий в порции. При производстве концентрированных соков теряются витамины и микроэлементы, а на финальной стадии могут еще и добавить искусственный аналог витамина С. Соки лучше пить свежевыжатые или есть фрукты.
4. Фастфуд
В одной маленькой пицце содержится до 1000 калорий, в бургере с картошкой — 600−700. На большинстве фудкортов ты найдешь здоровые альтернативы вроде супов, салатов и мясных изделий с большим содержанием витаминов и минералов.
5. Алкоголь
Совсем не то, что стоит употреблять постоянно. Пользы для организма практически никакой, и спирт вымывает витамины группы В.
6. Мороженое
В одной порции может быть до 400 калорий! И много сахара, который организм очень любит и будет требовать еще и еще!
7. Газировка
В одной банке — до 150 калорий и почти ничего полезного. А диетические варианты считаются еще и вредными: искусственные подсластители увеличивают риск развития диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.
8. Булочки
Ах, как красиво они выглядят на тарелке! Круассан — до 300 калорий, улитка с изюмом — 350, булочка с шоколадом — 380.
9. Злаковые батончики
Ошибочно считаются здоровым перекусом. В большинстве из них много сахара (порой больше, чем в шоколаде). Лучше заменить их фруктами, орехами и сухофруктами.
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