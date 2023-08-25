Зачем класть хлеб на сковороду с мясом, а уксус – добавлять в яйца: 7 кухонных советов

Если вы входите в категорию тех хозяек, которые с радостью пробуют что-то новое на кухне, вам обязательно пригодятся советы из нашей статьи. Novate.ru делится несколькими полезными хитростями, которые помогут продлить срок годности продуктов, быстро навести порядок на кухне и улучшить качество привычных блюд.
1. Как не дать зелени завянуть на второй день?
Храните зелень в банке с водой. / Фото: agro-tm.ru
Лето – пора зелени. Очень сложно удержаться, чтобы не купить на рынке пучок свежей кинзы, укропа или петрушки, которые добавляют блюдам особого вкуса и аромата. Увы, срок хранения трав ничтожно мал – через пару дней они вянут, становятся неаппетитными и непригодными для готовки.
Здесь есть два варианта: или каждый день покупать свежую зелень, или воспользоваться нашим секретным лайфхаком. Итак, для начала нужно промыть зелень под проточной водой, затем дать ей высохнуть на обычном или бумажном полотенце и обрезать кончики стеблей. Далее возьмите стакан или полулитровую банку, наполните ее водой, поместите туда пучки зелени и накройте сверху полиэтиленовым пакетом (для надежности можете закрепить резинкой). Воду в стакане нужно менять раз в несколько дней.
По словам продвинутых хозяек, этот лайфхак позволяет увеличить срок годности трав вдвое или даже втрое, так как постоянный доступ к влаге не дает зелени преждевременно завянуть.
2. Как почистить чайник от накипи без бытовой химии?
Налейте в чайник 9-процентный уксус. / Фото: svekrovi.net
Накипь в чайнике – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Даже если вы заливаете в него исключительно фильтрованную жидкость, нет никакой гарантии, что через месяц-другой внутри не появится осадок, влияющий на вкус и качество воды. Для его устранения хозяйки пользуются разными средствами: содой, лимонной кислотой и даже газировкой. Однако в этом списке нет самого эффективного оружия для борьбы с накипью – уксуса. Это просто, быстро и бюджетно – все, как мы любим.
Заполните чайник водой наполовину, добавьте три столовых ложки девятипроцентного уксуса и вскипятите воду. Так как у уксуса достаточно специфический аромат, лучше открыть окно на кухне или хотя бы поставить его на проветривание, чтобы по квартире не витал неприятный запах, а также вредные пары. Когда чайник закипит, слейте раствор, залейте литр чистой воды, прокипятите и снова слейте. Повторите процедуру несколько раз – это важно, так как в чайнике не должно остаться даже минимального количества кислоты. Такой метод позволяет в считанные минуты удалить накипь и вернуть чайнику блеск и чистоту.
3. Как быстро охладить посуду?
Поставьте кастрюлю в раковину с водой. / Изображение: дзен-канал technotion
Производители холодильников постоянно повторяют, что нельзя ставить горячую посуду внутрь, так как это может привести к скоропостижной поломке агрегата. Однако бывают ситуации, когда нет времени ждать.
Чтобы не подвергать риску холодильник, предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком: закройте слив раковины пробкой, наполните ее холодной водой, положите кубики льда из морозилки, чтобы как можно дольше поддерживать нужную температуру, и поместите внутрь кастрюлю с супом, рагу или любым другим блюдом. Благодаря такому приему посуда остынет гораздо быстрее, и вы без проблем сможете поставить ее в холодильник, не опасаясь неприятных последствий.
4. Как сохранить цвет свеклы при варке?
Добавьте в кастрюлю, где варится свекла, уксус
Как вы варите свеклу? Кладете в кастрюлю с водой, ставите на плиту и готовите несколько часов, пока она не станет мягкой? Так делает большинство хозяек, но оказывается, что в этом способе есть один существенный недостаток – отсутствие уксуса! Сейчас расскажем, зачем его нужно добавлять.
Вы наверняка замечали, что вода, которую вы сливаете с кастрюли со свеклой, окрашена в бордовый. Это происходит, потому что в процессе варки овощ «отдает» свой цвет. В результате свекла получается бледная, безвкусная и с белыми полосками. Ни салат, ни любое другое блюдо от использования такого продукта не выигрывают. Исправить ситуацию помогает как раз-таки 9-процентный уксус. Нужно добавить две столовых ложки в кастрюлю со свеклой примерно за 10 минут до конца варки.
Благодаря этой хитрости правильный оттенок возвращается, более того, овощ становится более ярким. Можете не переживать – уксус абсолютно не влияет на вкус готового блюда, тем более, что большая часть остается в кожуре, которую вы счищаете.
На заметку: Чтобы сохранить насыщенно-красный цвет борща, добавляйте небольшое количество уксуса в сковороду с обжаренными луком, морковью и свеклой. Тогда блюдо получится именно того оттенка, которого так хотят добиться многие хозяйки.
5. Как увеличить срок годности чугунной сковороды?
Чугунную сковороду нужно прокалить с солью. / Фото: podvesnoe.ru
Несмотря на то, что в современных магазинах можно найти огромное количество самых разных сковородок, все равно любимыми остаются именно чугунные, особенно советского производства. Посуда из этого материала имеет естественное антипригарное покрытие, равномерно прогревается, долго сохраняет тепло, дарит продуктам аппетитную золотистую корочку. Но далеко не все знают, как правильно подготовить чугунную сковороду к использованию, чтобы она служила верой и правдой много лет. Рассказываем.
• Тщательно вымойте изделие с помощью средства для посуды.
• Насухо вытрите обычным или бумажным полотенцем (естественного высыхания лучше избегать, так как чугун очень восприимчив к влаге).
• Поставьте сковороду на плиту и покройте дно солью – толщина должна быть примерно три-четыре сантиметра.
• Прокаливайте соль примерно 30-40 минут, пока она не потемнеет.
• Снимите сковороду с огня, стряхните соль, ополосните проточной водой и высушите.
• Снова поставьте изделие на плиту, смажьте дно и стенки большим количеством растительного масла и нагревайте на протяжении 20 минут. Впитываясь в поры материала, оно создает на поверхности чугуна надежное антипригарное покрытие.
• Обновляйте покрытие с помощью силиконовой кисти все то время, пока сковорода будет находиться на плите.
После этих нехитрых манипуляций можно будет использовать сковороду по назначению.
6. Как не допустить вытекание белка при варке яиц?
В воду с яйцами нужно наливать уксус. / Изображение: дзен-канал technotion
Яйца – один из самых популярных вариантов завтрака. Их можно сварить, обжарить, запечь, добавить в качестве ингредиента к сэндвичу и пр. Однако есть у этого продукта одна проблема – в процессе варки яичная скорлупа часто трескается и белок вытекает наружу. Как этого избежать?
Во-первых, яйца нужно заливать холодной водой и после этого ставить на плиту, а не опускать в уже кипящую жидкость. Так они будут нагреваться равномерно и получится избежать перепада температур. Во-вторых, в воду нужно добавлять немного уксуса, чтобы не допустить вытекание белка через образовавшиеся на скорлупе трещины.
7. Как снизить жирность мясных блюд?
Положите кусочек хлеба в сковороду с мясом
Хлеб на кухне недооценивают. И речь идет не столько о готовке, сколько о лайфхаках, в которых он принимает непосредственное участие. Так, например, совсем немногие хозяйки знают, что по время жарки котлет, кусочков мяса или курицы на сковороду нужно класть черствую корочку хлеба. Она впитает в себя излишки масла и жира, благодаря чему готовое блюдо станет более полезным и аппетитным. Эта хитрость особенно пригодится людям, которые сидят на диете или придерживаются правильного питания, так как хлеб существенно снижает жирность, а следственно, и калорийность блюд.
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