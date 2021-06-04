Самый простой способ отчистить золото и серебро своими руками!

Ювелирные изделия из золота и серебра - желанные украшения для большинства представительниц прекрасного пола. Однако, благородные металлы нуждаются в уходе и бережном отношении, иначе они начинают темнеть и окисляться. Для того, чтобы вернуть блеск любимым украшениям, вовсе не обязательно обращаться за помощью к ювелирам. Золото и серебро можно легко очистить и в домашних условиях.

Чистим золотые украшения своими руками

Для того, чтобы почистить ювелирные изделия из золота, понадобится мыльный раствор. В небольшую емкость нужно налить теплую воду и добавить в нее несколько капель жидкого средства для мытья посуды

Жидкое средство для мытья посуды поможет вернуть блеск золотым украшениям.

Затем положить золотые украшения в раствор на 15 минут

Украшения из золота должны полежать в растворе в течение 15 минут.

Потом аккуратно почистить украшения зубной щеткой с мягкой щетиной

Зубная щетка позволит удалить грязь и налет из всех труднодоступных мест.

После этого промыть золотые украшения под проточной теплой водой

Мыльный раствор нужно тщательно смыть с золотых украшений.

И в конце протереть украшения из золота сухой мягкой тканью и дать им высохнуть на открытом пространстве

Золотые украшения нужно протереть и дать им высохнуть.

Чистим украшения из серебра своими руками

В небольшой емкости нужно будет сделать пасту из 2 столовых ложек соды и 500 миллилитров воды. Затем следует нанести эту пасту на серебряные украшения влажной губкой и аккуратно протереть изделия. А вот для того, чтобы вернуть блеск ювелирным изделиям из серебра, понадобится сода.В небольшой емкости нужно будет сделать пасту из 2 столовых ложек соды и 500 миллилитров воды. Затем следует нанести эту пасту на серебряные украшения влажной губкой и аккуратно протереть изделия.

Для того, чтобы почистить серебряные украшения, нужно сделать пасту из соды и аккуратно потереть ей ювелирные изделия.

Потом прополоскать серебряные украшения под проточной теплой водой

Пасту из соды нужно тщательно смыть с серебряных украшений.

И в конце протереть украшения из серебра сухой мягкой тканью и дать им высохнуть на открытом пространстве