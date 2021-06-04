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Самый простой способ отчистить золото и серебро своими руками!

Самый простой способ отчистить золото и серебро своими руками!

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Ювелирные изделия из золота и серебра - желанные украшения для большинства представительниц прекрасного пола. Однако, благородные металлы нуждаются в уходе и бережном отношении, иначе они начинают темнеть и окисляться. Для того, чтобы вернуть блеск любимым украшениям, вовсе не обязательно обращаться за помощью к ювелирам. Золото и серебро можно легко очистить и в домашних условиях.
 
 
Чистим золотые украшения своими руками
 
Для того, чтобы почистить ювелирные изделия из золота, понадобится мыльный раствор. В небольшую емкость нужно налить теплую воду и добавить в нее несколько капель жидкого средства для мытья посуды
 
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Жидкое средство для мытья посуды поможет вернуть блеск золотым украшениям.
 
Затем положить золотые украшения в раствор на 15 минут
 
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Украшения из золота должны полежать в растворе в течение 15 минут.
 
Потом аккуратно почистить украшения зубной щеткой с мягкой щетиной
 
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Зубная щетка позволит удалить грязь и налет из всех труднодоступных мест.
 
После этого промыть золотые украшения под проточной теплой водой
 
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Мыльный раствор нужно тщательно смыть с золотых украшений.
 
И в конце протереть украшения из золота сухой мягкой тканью и дать им высохнуть на открытом пространстве
 
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Золотые украшения нужно протереть и дать им высохнуть.
 
 
Чистим украшения из серебра своими руками
 
А вот для того, чтобы вернуть блеск ювелирным изделиям из серебра, понадобится сода.
В небольшой емкости нужно будет сделать пасту из 2 столовых ложек соды и 500 миллилитров воды. Затем следует нанести эту пасту на серебряные украшения влажной губкой и аккуратно протереть изделия.
 
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Для того, чтобы почистить серебряные украшения, нужно сделать пасту из соды и аккуратно потереть ей ювелирные изделия.
 
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Потом прополоскать серебряные украшения под проточной теплой водой
 
 
Пасту из соды нужно тщательно смыть с серебряных украшений.
 
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И в конце протереть украшения из серебра сухой мягкой тканью и дать им высохнуть на открытом пространстве

 

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