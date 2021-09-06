Как без затрат согреться в холодной квартире в межсезонье, пока не включат отопление

Мы вступаем в холодную пору... И не о зиме речь. Речь о периоде, когда уже на улице стоят уже довольно низкие ночные температуры, а до наступления периода отопления в квартирах осталось - черт подери! - ещё около месяца. Как согреться и не разориться, расскажет данный материал.
1. Грелка из пластиковой бутылки
Бесплатная грелка.
Любая грелка стоит денег. А электрические грелки опасны, так как могут возгореться среди ночи. Совершенно безопасный вариант друга в постель холодной сентябрьской ночью - пластиковая бутылка, наполненная кипятком из чайника. Тепло данный гаджет будет держать два часа - этого достаточно, чтобы отойти ко сну даже самым невротичным особам.
2. Конфорки плиты
Камин для межсезонья... / Фото: enigma-project.ru
Если в квартире очень холодно, на помощь придут зажженные конфорки газовой плиты. Здесь важно не переусердствовать, поскольку несколько зажженных конфорок очень сильно сжигают кислород, нужный для дыхания обитателей жилища. Подержите конфорки зажженными около двух часов, когда-то кто-то из людей находится близ плиты. Затем их нужно погасить. Это сохранить тепло в квартире еще на час.
3. Горячая вода из крана
Квартиру можно согреть горячей водой из крана в ванной комнате... / Фото: vizada.ru
Если вы не терпите убытков от платы за коммунальные услуги, то можно согревать квартиру в межсесознье на несколько часов, открыв горячий кран над ванной. Откройте дверь ванной комнаты настежь и дайте горячему образующемуся пару наполнять квартиру. Этот метод совершенно безопасен, поэтому не имеет конкретных безопасных сроков использования.
Важно! Если у вас в семье нет переплат за горячую воду, спасайтесь этим методом вплоть до наступления отопительного сезона. Это безопасно для детей и питомцев.
4. Шторы
Шторы сохранят тепло... / Фото: арт-интерьер.москва
Значительное влияние на температуру в жилище оказывают окна. Чтобы воздух в помещении не охлаждался, просто занавесьте окна плотными шторами в пол. Это позволит оставить холодный воздух между окном и шторами и не даст ему охлаждать спальню.
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