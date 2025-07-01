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20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

Сколько в мире всего любопытного!

1. У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены… ещё две мухи. Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей».

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

2. Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками.



20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

3. Существуют «антивитамины» — вещества, подавляющие в организме активность витаминов. Например, тиаминаза, содержащаяся в рыбе, разрушает полезный витамин В1 (тиамин), необходимый для работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

4. Самой толстой страной в мире пару лет назад была признана Кирибати: в ней всего 100 000 жителей и из них около 82 000 имеют ожирение.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

5. Кости динозавров, выставленные в палеонтологических музеях мира — это на самом деле не кости. Строго говоря, это камни, так как костная ткань разрушилась миллионы лет назад, оставив после себя органический осадок. Под влиянием химических процессов, этот костный осадок с годами превратился в камень в форме костей.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

6. Раз в год в Гондурасе наступает сезон рыбных дождей. Между маем и июлем в небе возникает темное облако, сверкают молнии, гремит гром, и 2–3 часа льет сильнейший дождь. Как только он прекращается, на земле остаются сотни живых рыб.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

7. «Запах кожи», который исходит от кожаных изделий, это запах ароматизаторов. Настоящая выделанная кожа ничем не пахнет.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

8. Басенджи или африканская нелающая собака — одна из древнейших пород собак. Уникальность породы в том, что её представители не лают, но издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь когда собака взволнована.


20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

9. В 2003 году Шелли Джексон предложила всем желающим стать «страницами» её книги. На призыв отозвалось 2095 добровольцев, на телах которых были вытутаированы слова, составляющие повествование. Книга «Кожа» существует только в этой форме.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

10. Американский энтомолог Дерек Морли описал много необычного в поведении у муравьев. Например, он отметил, что, когда муравей просыпается, он вытягивает все шесть своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

11. Около полумиллиарда китайцев никогда не чистили зубы. Вместо того, чтобы купить зубную щётку и тюбик пасты, китайцы прибегают к помощи веток и зелёного чая.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

12. Фредрик Дж. Баур так гордился своим изобретением, что захотел быть похороненным в нём. Баур скончался в мае 2008 года в возрасте 89 лет, и его дети исполнили эту просьбу — его прах был разделен между парой урн и… упаковкой из-под Pringles.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

13. В средние века сельскохозяйственные животные довольно часто подвергались человеческим наказаниям. В 1470-ом году, например, петух был сожжен публично за то, что якобы снёс яйцо.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

14. Платину раньше считали «неправильным серебром» и выкидывали в реки или моря, чтобы не путалась под ногами. Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что платина отлично сплавляется с золотом, её стали использовать как ювелирное сырье.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

15. Общее натяжение всех струн настроенного пианино составляет 7 тонн (7000 кг).

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

16. Китайская гора Цзянькуньчжу («Южный небесный столб»), которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными властями и с тех пор носит имя «Аллилуйя, Аватар!».

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

17. Сложно сказать, везучим или невезучим был американский каскадёр Ивел Книвел. За свою жизнь он совершил множество трюков на мотоцикле, но при этом он сломал 37 различных костей в своём теле и в общей сложности провёл три года своей жизни в больницах. Однако, несмотря на это, ему удалось дожить аж до 69 лет!

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

18. Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека, на что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

19. Жидкость, которая вытекает из сырого мяса — это не кровь. Она состоит главным образом из воды, а красноватый оттенок ему придаёт наличие белка миоглобина.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

20. Чтобы остановить незаконную вырубку ёлок в парках перед Рождеством, власти некоторых городов кропят деревья лисьей мочой. На улице она замерзает и совсем не ощущается. Однако если такую окроплённую ёлочку принести домой, она начинает распространять невыносимую вонь, от которой невозможно избавиться.

20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

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