20 КОРОТКИХ ФАКТОВ, которые превратят вас в ходячую Википедию

Сколько в мире всего любопытного!



1. У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены… ещё две мухи. Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей».







2. Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками.

3. Существуют «антивитамины» — вещества, подавляющие в организме активность витаминов. Например, тиаминаза, содержащаяся в рыбе, разрушает полезный витамин В1 (тиамин), необходимый для работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.4. Самой толстой страной в мире пару лет назад была признана Кирибати: в ней всего 100 000 жителей и из них около 82 000 имеют ожирение.5. Кости динозавров, выставленные в палеонтологических музеях мира — это на самом деле не кости. Строго говоря, это камни, так как костная ткань разрушилась миллионы лет назад, оставив после себя органический осадок. Под влиянием химических процессов, этот костный осадок с годами превратился в камень в форме костей.6. Раз в год в Гондурасе наступает сезон рыбных дождей. Между маем и июлем в небе возникает темное облако, сверкают молнии, гремит гром, и 2–3 часа льет сильнейший дождь. Как только он прекращается, на земле остаются сотни живых рыб.7. «Запах кожи», который исходит от кожаных изделий, это запах ароматизаторов. Настоящая выделанная кожа ничем не пахнет.8. Басенджи или африканская нелающая собака — одна из древнейших пород собак. Уникальность породы в том, что её представители не лают, но издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь когда собака взволнована.9. В 2003 году Шелли Джексон предложила всем желающим стать «страницами» её книги. На призыв отозвалось 2095 добровольцев, на телах которых были вытутаированы слова, составляющие повествование. Книга «Кожа» существует только в этой форме.10. Американский энтомолог Дерек Морли описал много необычного в поведении у муравьев. Например, он отметил, что, когда муравей просыпается, он вытягивает все шесть своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая.11. Около полумиллиарда китайцев никогда не чистили зубы. Вместо того, чтобы купить зубную щётку и тюбик пасты, китайцы прибегают к помощи веток и зелёного чая.12. Фредрик Дж. Баур так гордился своим изобретением, что захотел быть похороненным в нём. Баур скончался в мае 2008 года в возрасте 89 лет, и его дети исполнили эту просьбу — его прах был разделен между парой урн и… упаковкой из-под Pringles.13. В средние века сельскохозяйственные животные довольно часто подвергались человеческим наказаниям. В 1470-ом году, например, петух был сожжен публично за то, что якобы снёс яйцо.14. Платину раньше считали «неправильным серебром» и выкидывали в реки или моря, чтобы не путалась под ногами. Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что платина отлично сплавляется с золотом, её стали использовать как ювелирное сырье.15. Общее натяжение всех струн настроенного пианино составляет 7 тонн (7000 кг).16. Китайская гора Цзянькуньчжу («Южный небесный столб»), которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными властями и с тех пор носит имя «Аллилуйя, Аватар!».17. Сложно сказать, везучим или невезучим был американский каскадёр Ивел Книвел. За свою жизнь он совершил множество трюков на мотоцикле, но при этом он сломал 37 различных костей в своём теле и в общей сложности провёл три года своей жизни в больницах. Однако, несмотря на это, ему удалось дожить аж до 69 лет!18. Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека, на что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев ». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».19. Жидкость, которая вытекает из сырого мяса — это не кровь. Она состоит главным образом из воды , а красноватый оттенок ему придаёт наличие белка миоглобина.20. Чтобы остановить незаконную вырубку ёлок в парках перед Рождеством, власти некоторых городов кропят деревья лисьей мочой. На улице она замерзает и совсем не ощущается. Однако если такую окроплённую ёлочку принести домой, она начинает распространять невыносимую вонь, от которой невозможно избавиться.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)