Загадки картины «Неравный брак»

Публика была в восторге от этой картины. За эту работу Императорская академия художеств в Санкт-Петербурге присвоила автору звание профессора (1863), критики восприняли это как победу новых тенденций в искусстве над старыми, а вот престарелым женихам, которых в то время было хоть отбавляй, пришлось непросто.
Тема картины
После появления картины «Неравный брак» на академической выставке (1862 г.) вся Россия заговорила о художнике Пукиреве. Трудовую деятельность он начал с создания шедевра русского реалистического искусства, и, впоследствии ему уже не удалось создать работу, превосходнее или даже по уровню равной с шедевром «Неравный брак». Василий Пукирев был назван гением одной картины. Эта успешная работа привлекла внимание общественности и вызвала страстную полемику в прессе. Василий Пукирев Каждый был взволнован новой и современной темой - темой власти денег и отношением автора к ней. Особенно важное значение сыграла непосредственно тема неравного брака. В феврале 1861 года даже вышел Указ Священного Синода, осуждавший браки с большой разницей в возрасте. Пукирев пишет свою картину в 1863-м, и, вполне вероятно, период написания работы связан с выходом Указа. В то же время появились такие близкотематические произведения, как «Бесприданница», «Дубровский», «Гроза» и др. Отношение автора к теме четко выражено на фигуре молодого человека, стоящего за невестой. Картина считалась автобиографической, а образ молодого человека - автопортретом художника. Явление неравного брака имеет различные оценки. Однако история говорит, что подобные браки в прошлом приносили страдания молодым девушкам, которые были принудительно выданы замуж за обеспеченных «стариков». Это тема часто присутствует в народных песнях, литературных произведениях и искусстве. Сам Пукирев происходил из крестьянской семьи, поэтому многое знал о жизни простых людей из первых уст. Будучи реалистом, художника волновали социальные проблемы общества. Живописное творение «Неравный брак», ставшее вершиной творчества мастера, является ярким примером.
Герои картины
Есть версия, что в основу сюжета картины легла реальная история о несчастной любви товарища Пукирева - процветающего предпринимателя С. М. Варенцова и девушки С. Н. Рыбниковой. Однако творческое воображение художника не ограничивалось подлинными фактами. Пукирев сознательно изобразил жениха старым, сухим и чопорным отслужившим генералом, а невесту совсем юной. Слева - портрет С. М. Варенцова работы Пукирева. 1860-е годы Для яркой эмоциональности сюжета, автор придал старику намеренно неприятную внешность: глубокие морщины на лице, дряблая кожа, плотно зажатый воротник. Все говорит о том, что чиновник - черствый человек. Он равнодушен к слезам невесты. Не поворачивая головы к ней, жених лишь шепотом выражает свое недовольство. Зритель, безусловно, заметит жесткие, угловатые, острые черты лица героя. А вот молодая невеста - полная противоположность жениху. У нее округлые черты, овальное лицо, маленькие губы, светло-каштановые волосы с шелковистым блеском, нежная,бархатистая и совсем молодая кожа. На ней надето дорогое кружевное свадебное платье с прозрачной вуалью. Золотистые волосы и платье украшают прелестные цветы. Невеста бесподобна! Она выглядит особенно трепетно и очаровательно. Если бы не одно НО. Она не рада этому браку. Девушка нехотя протягивает свою правую руку, чтобы принять кольцо от священника. Главные герои В правой части картины стоит молодой человек со скрещенными на груди руками. Это прообраз самого художника. Он смотрит на этот неравный брак и чувствует жалость к девушке. Фактически, этот персонаж - олицетворение несправедливости, жалости общества. Помимо резкого реализма, Пукирев внес в картину еще одну новую тенденцию: мало кто из мастеров жанровых сцен писал персонажей в натуральную величину (исключение - античные герои). А вот Пукирев рискнул это сделать, намереваясь сделать свое полотно более реальным и шокирующим для зрителей, пробудить дремлющее общественное сознание и воззвать к разуму. Детали картины прописаны ярко, рельефно и беспристрастно, что придает картине зрительный объем: герои словно живые, до которых можно дотронуться. Некую мистику полотну придают лица старух. Они в отличие от остальных героев окрашены в бледные тона, словно призраки. Вполне возможно, эти старухи некогда тоже были жёнами надменного жениха. Старухи и автопортрет художника Согласной второй версии, на картине «Неравный брак» всё-таки был изображен сам художник. А девушкой на полотне являлась его несостоявшаяся невеста — Прасковья Варенцова. Девушку принудительно выдали замуж за старого князя. Весьма вероятно, что эта версия правдива, ведь в 2002 году был найден рисунок 1907 года, на которой запечатлена Прасковья Варенцова. Надпись гласила: «Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой 44 года назад художник В.В.Пукирев написал свою известную картину «Неравный брак». Госпожа Варенцова живет в Москве, в Мазуринской богадельне». Рисунок и надпись доказывают нам и достоверность этой версии, и то, что меркантильное безжалостное общество испортило судьбу молодой девушки. Брак с богатым стариком не принес ей ни счастья, ни богатства. Прасковья Варенцова Пукирев оставил очень яркий след в русском искусстве одной своей работой. Что знаменательно, картина с вызовом всколыхнула общество. Как заметил Илья Репин, она попортила кровь не одному престарелому генералу. А известный историк и публицист Николай Костомаров отказался от женитьбы на молодой особе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии