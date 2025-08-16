С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...
  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...

Загадки картины «Неравный брак»

Публика была в восторге от этой картины. За эту работу Императорская академия художеств в Санкт-Петербурге присвоила автору звание профессора (1863), критики восприняли это как победу новых тенденций в искусстве над старыми, а вот престарелым женихам, которых в то время было хоть отбавляй, пришлось непросто. Загадки картины «Неравный брак»

Тема картины


После появления картины «Неравный брак» на академической выставке (1862 г.) вся Россия заговорила о художнике Пукиреве. Трудовую деятельность он начал с создания шедевра русского реалистического искусства, и, впоследствии ему уже не удалось создать работу, превосходнее или даже по уровню равной с шедевром «Неравный брак». Василий Пукирев был назван гением одной картины. Эта успешная работа привлекла внимание общественности и вызвала страстную полемику в прессе.
Загадки картины «Неравный брак» Василий Пукирев Каждый был взволнован новой и современной темой - темой власти денег и отношением автора к ней. Особенно важное значение сыграла непосредственно тема неравного брака. В феврале 1861 года даже вышел Указ Священного Синода, осуждавший браки с большой разницей в возрасте. Пукирев пишет свою картину в 1863-м, и, вполне вероятно, период написания работы связан с выходом Указа. В то же время появились такие близкотематические произведения, как «Бесприданница», «Дубровский», «Гроза» и др. Отношение автора к теме четко выражено на фигуре молодого человека, стоящего за невестой. Картина считалась автобиографической, а образ молодого человека - автопортретом художника. Явление неравного брака имеет различные оценки. Однако история говорит, что подобные браки в прошлом приносили страдания молодым девушкам, которые были принудительно выданы замуж за обеспеченных «стариков». Это тема часто присутствует в народных песнях, литературных произведениях и искусстве. Сам Пукирев происходил из крестьянской семьи, поэтому многое знал о жизни простых людей из первых уст. Будучи реалистом, художника волновали социальные проблемы общества. Живописное творение «Неравный брак», ставшее вершиной творчества мастера, является ярким примером.
Загадки картины «Неравный брак»

Герои картины


Есть версия, что в основу сюжета картины легла реальная история о несчастной любви товарища Пукирева - процветающего предпринимателя С. М. Варенцова и девушки С. Н. Рыбниковой. Однако творческое воображение художника не ограничивалось подлинными фактами. Пукирев сознательно изобразил жениха старым, сухим и чопорным отслужившим генералом, а невесту совсем юной. Загадки картины «Неравный брак» Слева - портрет С. М. Варенцова работы Пукирева. 1860-е годы Для яркой эмоциональности сюжета, автор придал старику намеренно неприятную внешность: глубокие морщины на лице, дряблая кожа, плотно зажатый воротник. Все говорит о том, что чиновник - черствый человек. Он равнодушен к слезам невесты. Не поворачивая головы к ней, жених лишь шепотом выражает свое недовольство. Зритель, безусловно, заметит жесткие, угловатые, острые черты лица героя. А вот молодая невеста - полная противоположность жениху. У нее округлые черты, овальное лицо, маленькие губы, светло-каштановые волосы с шелковистым блеском, нежная,бархатистая и совсем молодая кожа. На ней надето дорогое кружевное свадебное платье с прозрачной вуалью. Золотистые волосы и платье украшают прелестные цветы. Невеста бесподобна! Она выглядит особенно трепетно ​​и очаровательно. Если бы не одно НО. Она не рада этому браку. Девушка нехотя протягивает свою правую руку, чтобы принять кольцо от священника. Загадки картины «Неравный брак» Главные герои В правой части картины стоит молодой человек со скрещенными на груди руками. Это прообраз самого художника. Он смотрит на этот неравный брак и чувствует жалость к девушке. Фактически, этот персонаж - олицетворение несправедливости, жалости общества. Помимо резкого реализма, Пукирев внес в картину еще одну новую тенденцию: мало кто из мастеров жанровых сцен писал персонажей в натуральную величину (исключение - античные герои). А вот Пукирев рискнул это сделать, намереваясь сделать свое полотно более реальным и шокирующим для зрителей, пробудить дремлющее общественное сознание и воззвать к разуму. Детали картины прописаны ярко, рельефно и беспристрастно, что придает картине зрительный объем: герои словно живые, до которых можно дотронуться. Некую мистику полотну придают лица старух. Они в отличие от остальных героев окрашены в бледные тона, словно призраки. Вполне возможно, эти старухи некогда тоже были жёнами надменного жениха. Загадки картины «Неравный брак» Старухи и автопортрет художника Согласной второй версии, на картине «Неравный брак» всё-таки был изображен сам художник. А девушкой на полотне являлась его несостоявшаяся невеста — Прасковья Варенцова. Девушку принудительно выдали замуж за старого князя. Весьма вероятно, что эта версия правдива, ведь в 2002 году был найден рисунок 1907 года, на которой запечатлена Прасковья Варенцова. Надпись гласила: «Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой 44 года назад художник В.В.Пукирев написал свою известную картину «Неравный брак». Госпожа Варенцова живет в Москве, в Мазуринской богадельне». Рисунок и надпись доказывают нам и достоверность этой версии, и то, что меркантильное безжалостное общество испортило судьбу молодой девушки. Брак с богатым стариком не принес ей ни счастья, ни богатства. Загадки картины «Неравный брак» Прасковья Варенцова Пукирев оставил очень яркий след в русском искусстве одной своей работой. Что знаменательно, картина с вызовом всколыхнула общество. Как заметил Илья Репин, она попортила кровь не одному престарелому генералу. А известный историк и публицист Николай Костомаров отказался от женитьбы на молодой особе.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
г. Москва
василий в.пукирев
прасковья матвеевна варенцова
г. Санкт-Петербург
императорская академия художеств, город санкт-петербург
с.м.варенцов
илья репин
Николай Костомаров
с.н.рыбникова
наверх