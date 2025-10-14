С нами не соску...
Почему в самом чистом озере на планете запрещено купаться



На Земле есть озеро с прозрачной пресной чистейшей водой, которое находится на южном острове в Новой Зеландии и называется Ротомайревенуа или «озеро мирной воды». Но вот интересный факт: в этом водоеме запрещено купаться. Чего же опасаются власти?

Вокруг озера Ротомайревенуа находится реликтовый, совершенно нетронутый лес – парк Нельсон-Лейкс / Фото: otdyhturista.ru

Вокруг озера Ротомайревенуа находится реликтовый, совершенно нетронутый лес – парк Нельсон-Лейкс / Фото: otdyhturista.ru
ru

 

Если на остальных континентах, в странах и государствах многие люди относятся, мягко скажем, пренебрежительно к ресурсам, то в Новой Зеландии подошли к этому вопросу со всей ответственностью. Вокруг озера находится реликтовый, совершенно нетронутый лес – парк Нельсон-Лейкс. Даже в этот лес не все могут попасть.
Вода в озере идеально прозрачная, но к ней даже дотрагиваться запрещается / Фото: stuff.co.nz

Вода в озере идеально прозрачная, но к ней даже дотрагиваться запрещается / Фото: stuff.co.nz

 

Находится озеро на уровне 1200 м над уровнем моря в горах. Вода в нем идеально прозрачная, но к ней даже дотрагиваться запрещается. Оказывается, ничего опасного в этом озере нет и запрет на купание существует лишь с целью охраны природы. Если здесь массово начнут отдыхать туристы, то уже спустя месяц от природной красоты практически ничего не останется.
Купаться в водоеме было бы некомфортно, так как в нем вода достаточно холодная / Фото: doseng.org

Купаться в водоеме было бы некомфортно, так как в нем вода достаточно холодная / Фото: doseng.org

 

Хотя купаться в водоеме было бы некомфортно, так как в нем вода достаточно холодная. Ее температура не поднимается выше 8 градусов Цельсия.
По различным данным видимость водоема равна около 100 метров / Фото: vashurok.ru

По различным данным видимость водоема равна около 100 метров / Фото: vashurok.ru


 

По различным данным видимость водоема равна около 100 метров. В самом глубоком месте озера она не достигает и 10 м.
Правительство страны ограничило посещаемость этого места туристами – в год допуск получают не более 1 000 человек.
На озере везде по периметру стоят видеокамеры и датчики движения / Фото: pixabay.com

На озере везде по периметру стоят видеокамеры и датчики движения / Фото: pixabay.com

 

На озере везде по периметру стоят видеокамеры и датчики движения. При нарушении запрета придется заплатить крупную сумму штрафа, да и въезд на территорию страны будет для нарушителя закрыт.

