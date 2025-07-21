9 кулинарных хитростей из Японии, которые не зря стали популярными в интернете

Отношение к готовке у всех разное. Кто-то воспринимает ее как рутину, обязанность, которую нельзя переложить на чужие плечи, а кто-то получается восторг от времени, проведенного на кухне. Как бы то ни было, конечная цель у всех одна – приготовить вкусное блюдо, которое обязательно оценят все члены семьи.
Хитрость 1: Соблюдать правило пяти цветов
Роллы должны состоять из компонентов пяти цветов. / Фото: fb.ru
Любите ли вы японские роллы? Если да, у нас есть для вас отличная новость – они могут стать сбалансированным приемом пищи, важно лишь правильно подобрать вариант на обед. Для этого совсем необязательно изучать химический состав каждого ингредиента, который есть в роллах – достаточно лишь обращать внимание на цвет используемых продуктов.
Так, по мнению японцев, полезное блюдо должно состоять из компонентов пяти цветов: желтого, красного, белого, черного и зеленого. Например, если обед приготовлен из риса, черного кунжута, моркови, огурцов и красной рыбы, его вполне можно считать сбалансированным. По такому же принципу стоит выбирать и роллы.
Хитрость 2: Не выливать, а использовать рисовую воду
Рисовый отвар можно использовать для разных кулинарных процессов. / Фото: povar.ru
Японцы очень редко выливают рисовую воду, потому считают ее универсальным компонентом в готовке. Вот несколько вариантов, как можно использовать этот ингредиент:
• замачивать баклажаны – обычно овощ режут кусочками и посыпают солью, чтобы избавить его от горечи.
• загущать блюда – крахмал, который содержится в рисовой воде, отлично подходит для загущения рагу, бульонов, супов, соусов и подлив. Кроме того, он придает блюдам более гладкую консистенцию, не влияя на конечный вкус;
• избавиться от неприятного запаха и лишней соли – особенно это актуально для рыбы, которая отличается весьма интенсивным ароматом. Также можно замочить любую рыбу в рисовом отваре и через полчаса из нее уйдет избыток соли.
Кстати, последний лайфхак можно смело использовать для удаления стойкого запаха из пластиковых контейнеров. Наполните их рисовым отваром примерно на час, а затем промойте проточной водой – это должно помочь.
Хитрость 3: Добавлять пятый вкус
Умами много в соевом соусе. / Фото: windowman.ru
Японские повара утверждают, что существует не четыре вкуса, к которым все привыкли (сладкий, горький, кислый, соленый), а пять. Последний – это таинственный умами, который отличается «белковым» и мясным привкусом. Чтобы блюдо получилось идеальным, в него обязательно нужно добавить ингредиент, богатый умами – это поможет связать между собой другие ингредиенты. К таким продуктам относится не только соевый соус, но также паста мисо, сушеные грибы и ферментированные овощи.
Хитрость 4: Правильно хранить лимон
Лимон нужно разрезать напополам и поместить над стаканом с водой
Для многих хозяек актуален вопрос, как спасти разрезанный лимон от высыхания. Обычно его заворачивают в пищевую пленку, но этот способ не помогает, так как она не способна сдержать испарение влаги из цитрусовых. Японцы нашли более удобный и функциональный вариант хранения: лимон нужно положить на стакан с водой, срезанной частью вниз. При этом цитрусовый не должен касаться жидкости. В таком положении фрукт будет оставаться свежим гораздо дольше, так как регулярно станет получать влагу.
На заметку: Также можно взять блюдце, насыпать в него сахар и положить сверху половинку лимона срезом вниз. Когда понадобится цитрусовый, отрежьте нужный кусочек, а затем снова отправьте в миску с сахаром.
Хитрость 5: Промывать рис по особой схеме
Нужно не только промывать рис, но и растирать его. / Фото: legkovmeste.ru
Как вы обычно промываете рис? Насыпаете необходимое количество в дуршлаг и держите пару минут под проточной водой? Японцы относятся к этому процессу гораздо щепетильнее. У них есть даже специальный термин, который описывает его – «тогу», что в переводе означает «затачивать». По мнению восточных кулинаров, перед тем, как приступать к варке риса, очень важно удалить липкую пленку, которая обычно остается даже после тщательного полоскания зерен. Она существенно портит вкус готового блюда, поэтому необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ее устранить.
Схема очистки состоит из нескольких этапов. Для начала нужно залить крупу водой, несколько раз перемешать и слить жидкость (повторить три раза). Далее нужно согнуть пальцы таким образом, будто в руке находится теннисный мячик, погрузить их в мокрый рис и растереть зерна. Затем рис снова нужно промыть водой. И так несколько раз по кругу. Только когда вода станет прозрачной, рис можно будет варить.
Хитрость 6: Создать антипригарное покрытие на сковороде
На сковороде можно готовить без масла. / Фото: posudaguide.ru
Пользователь сети из страны восходящего солнца стал автором крутого кулинарного лайфхака, который получил сотни положительных отзывов не только от его соотечественников, но также от людей по всему миру. Все началось с того, что житель Японии решил класть в свой чай пуэр специальное приспособление, сделанное из железа, чтобы оно выделяло полезное вещество. Но через некоторое время он обнаружил, что из-за напитка на предмете остается налет, который не получается устранить.
Как оказалось позже, этот налет был весьма похож на те, которые присутствуют на сковородах с антипригарным покрытием. Чтобы подтвердить свою догадку, японец начал заваривать чай в своей железной сковороде, чтобы она приобрела янтарное покрытие. По словам парня, такая нехитрая манипуляция сделала посуду антипригарной – он смог жарить в ней любые продукты без использования растительного масла.
Хитрость 7: Сушить овощи на зиму
Сушеные помидоры в электросушилке. / Фото: releika.ru
Привыкли консервировать или замораживать овощи и фрукты на зиму? А вот японцы предпочитают их сушить. Считается, что такой способ заготовки способствует повышению концентрации питательных веществ. Кроме того, улучшается их пятый вкус, о котором мы упоминали чуть выше.
Сделать заготовки очень просто. Для этого нарежьте овощи, которые вы хотите засушить, на кусочки подходящего размера (это может быть морковь, тыквы, баклажаны и пр.), разложите их не противне или пергаменте и оставьте сушить на пару дней в хорошо проветриваемом помещение. Можно положить на подоконник или вынести на балкон.
Хитрость 8: Проверять помидоры на качество
Залейте помидоры водой и посмотрите, какие из них всплывут. / Фото: wow-stickers.ru
При выборе томатов мы ориентируемся, прежде всего, на внешний вид: чтобы не было трещин, гнилых или мятых участков и так далее. Японские же кулинары привыкли проводить тесты на качество еще и дома. Они кладут помидоры в миску, наполненную водой, и следят за их «поведением»: если овощи тонут, значит, они вкусные и их смело можно употреблять в сыром виде. Если же плавают на поверхности – их лучше переработать, например, приготовить рагу или томатный соус. Это связано с количеством сахара в плодах. При высоком содержании сахара плотность томата становится выше, чем у воды, и он тонет. А чем слаще овощ, тем он вкуснее.
Хитрость 9: Готовить пышные оладьи
В Японии оладьи намного воздушнее
В целом, японская кухня очень далека от всевозможных блинчиков и оладий, но в последнее время эти блюда заняли особое место в их меню. Причем местные повара не придумывали ничего кардинально нового – просто они научились готовить невероятно воздушные и пышные оладьи, напоминающие суфле. В чем секрет такой выпечки? Кулинары просто отделяют белки от желтков, взбивают их до крутых пиков и уже потом добавляют к остальному тесту. Вот и все.
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