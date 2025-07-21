9 кулинарных хитростей из Японии, которые не зря стали популярными в интернете

Хитрость 1: Соблюдать правило пяти цветов

Роллы должны состоять из компонентов пяти цветов. / Фото: fb.ru

Хитрость 2: Не выливать, а использовать рисовую воду

Рисовый отвар можно использовать для разных кулинарных процессов. / Фото: povar.ru

Хитрость 3: Добавлять пятый вкус

Умами много в соевом соусе. / Фото: windowman.ru

Хитрость 4: Правильно хранить лимон

Лимон нужно разрезать напополам и поместить над стаканом с водой

Хитрость 5: Промывать рис по особой схеме

Нужно не только промывать рис, но и растирать его. / Фото: legkovmeste.ru

Хитрость 6: Создать антипригарное покрытие на сковороде

На сковороде можно готовить без масла. / Фото: posudaguide.ru

Хитрость 7: Сушить овощи на зиму

Сушеные помидоры в электросушилке. / Фото: releika.ru

Хитрость 8: Проверять помидоры на качество

Залейте помидоры водой и посмотрите, какие из них всплывут. / Фото: wow-stickers.ru

Хитрость 9: Готовить пышные оладьи

В Японии оладьи намного воздушнее