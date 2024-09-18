Королева, которая правила всего 9 дней: Как леди Джейн Грей стала пешкой в чужой игре

Предисловие

Последние мгновения леди Джейн Грей, Хендрик Якобус Шолтен. \ Фото: i.pinimg.com.

Краткая биография

Слева направо: Герб Королевства Англии с 1509 по 1554 год, используемый Генрихом VIII и Эдуардом VI. \ «Стретемский портрет», предположительно Джейн Грей (копия 1590-х годов с утраченного оригинала).

Слева направо: Катарина Парр; портрет, атрибутируемый мастеру Джону, около 1545 года, Национальная портретная галерея. \ Томас Сеймур, портрет работы Николя Денисо, ок. 1545-1549 годов, из коллекции Национального морского музея.

Дворцовые интриги

Слева направо: Король Эдуард VI; портрет, атрибутируемый Уильяму Скротсу, около 1550 года. \ Принцесса Елизавета Тюдор; портрет, атрибутируемый Уильяму Скротсу, между 1546 и 1547 годами.

Слева направо: Королева Мария, «Мастер Джон», 1544 год. \ Кровавая Мэри, портрет кисти Антониса Мора, 1554 год.

Слева направо: Лорд Гилфорд Дадли, супруг леди Джейн Грей. \ Семейный герб Дадли, в золотом поле зелёный восстающий леопард, вооружённый червленью.

Пешка в чужой игре

План наследования престола Эдуарда VI, данный проект завещания лёг в основу патентных писем, в которых леди Джейн Грей объявлялась наследницей короны. \ Фото: bing.com.

Брэдгейт-Хаус, руины здания XVII века, «творчески восстановленные» в XIX веке с заменой оригинальной кладки. \ Фото: bing.com.

«Гилфорд Дадли склоняет Джейн принять корону», Чарльз Лесли, 1827 год. \ Фото: i.pinimg.com.

«Леди Джейн Грей предлагают корону», Чарльз Лесли, ок. 1827 года. \ Фото: luminarium.org.

Последние дни

Леди Джейн Грей в Тауэре, художник Уильям Фредерик Йимз, 1860 год. \ Фото: i.pinimg.com.

Сцена казни Джейн Грей из «Книги мучеников» Фокса в редакции Мартина Мадана, 1761 год. \ Фото: i.pinimg.com.

Заключение

«Трагедия Джейн Грей», Николас Роу, издание 1736 года. \ Фото: pbs.twimg.com.

Слева направо: «Роджер Ашем и Джейн Грей» по картине Джона Хорсли, 1853 год. \ «Подготовка к казни»,

Джордж Флэгг, 1835 год.