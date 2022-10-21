Красота Израиля с высоты птичьего полёта
У Израиля много граней и контрастов. Бесплодные мёртвые пустыни соседствуют с цветущими морскими побережьями, а тысячелетние руины с модерновыми высотками. Эта довольно небольшая страна на Ближнем Востоке занимает 148-е место в мире по площади. В то же время её омывают воды сразу трёх морей — Средиземного, Красного и Мёртвого.
По меркам государства Израиль очень молод — в 2018-м году ему исполнится только 70 лет. До сих пор в мире даже нет окончательной ясности с тем, что считать столицей Израиля — Тель-Авив или Иерусалим. Зато единодушны приверженцы сразу трех основных мировых религий: они почитают здешние древние земли в качестве святых.
Тель-Авив.
Город на берегу Средиземного моря был основан в 1909 году, а спустя 40 лет здесь была провозглашена Декларация независимости нового государства — Израиля.
У Израиля много граней и контрастов. Бесплодные мёртвые пустыни соседствуют с цветущими морскими побережьями, а тысячелетние руины с модерновыми высотками. Эта довольно небольшая страна на Ближнем Востоке занимает 148-е место в мире по площади. В то же время её омывают воды сразу трёх морей — Средиземного, Красного и Мёртвого.
По меркам государства Израиль очень молод — в 2018-м году ему исполнится только 70 лет. До сих пор в мире даже нет окончательной ясности с тем, что считать столицей Израиля — Тель-Авив или Иерусалим. Зато единодушны приверженцы сразу трех основных мировых религий: они почитают здешние древние земли в качестве святых.
1. Тель-Авив.
Город на берегу Средиземного моря был основан в 1909 году, а спустя 40 лет здесь была провозглашена Декларация независимости нового государства — Израиля.
Вдоль береговой линии город протянулся более чем на 13 километров. Популярные песчаные пляжи 10-километровой набережной Таелет (Променад) от вымывания Средиземным морем защищены волнорезами.
Современные жилые и деловые небоскрёбы соседствуют с малоэтажной частной застройкой начала XX века. Тель-Авив иногда называют самым эклектичным городом контрастов Ближнего Востока.
Белый город – это название, которое получил Тель-Авив из-за большого количества белых зданий, построенных между 1920-50 гг. в стиле Баухаус. Благодаря этому город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Марина. Рукотворная бухта — «парковочный карман» для частных яхт.
Яффа (Яффо).
Морской порт, крепость и торговый центр древнего мира. Историки относят Яффу к числу старейших городов с так называемым непрерывным населением, то есть тех, где люди жили постоянно с момента основания.
История города началась около 4000 лет назад. Поселение и порт поочередно попадали в руки египетских фараонов, древнеримских императоров, арабских султанов, европейских крестоносцев — и даже Наполеона Бонапарта. Объединённая в середине прошлого века с Тель-Авивом, Яффа расположена на юго-западе агломерации.
В Яффе находится большое количество памятников истории, храмов, музеев и прочих объектов культурного наследия. Во многом из-за этого неповторимого духа Яффу облюбовали для жительства представители творческой богемы со всего мира — художники, скульпторы и так далее. Соответственно, старый город может похвастать обилием разнообразных выставочных залов.
Израиль располагает отлично развитой дорожной сетью, строить которую начали ещё в первые десятилетия прошлого века, когда территорию Палестины контролировала Британская империя. Общая протяженность магистралей превышает 18,5 тысяч километров, из которых около 450 километров это скоростные автострады.
Главная автомагистраль Израиля — Шоссе №1 «Тель-Авив — Иерусалим», протяженностью почти 100 км.
Иерусалим — столица Израиля.
Один самых древних городов мира. Первое поселение на уединенном скалистом плато в Иудейских горах между Средиземным и Мёртвым морями появилось еще во время бронзового века приблизительно в 4500 – 3200-м годах до нашей эры. Город, ранее известный как Салим, в конце III тысячелетия основали жители исторической области Ханаан. Около 1000 года до нашей эры евреи под водительством легендарного царя Давида завоевали город и основали свою столицу. В святое для евреев место Иерусалим превратился после того, как сюда привезли Ковчег Завета с Десятью заповедями.
Храмовая гора.
На священной для иудеев возвышенности в разное время были построены и разрушены завоевателями Храм Соломона и Второй Храм (он же Храм Ирода). Мусульмане считают Храмовую гору третьей по важности святыней, после Мекки и Медины: сегодня здесь расположены мечеть Эль-Акса и Купол Скалы.
Купол Скалы.
Построен в конце VII века н.э. дамасским халифом — над камнем, с которого, согласно мусульманскому преданию, на небеса вознёсся пророк Мухаммед.
Накрытый куполом фрагмент скалы на месте Первого Храма является в то же время и иудейской святыней: считается, что это краеугольный камень мироздания, на который устанавливали Ковчег Завета. А пророк Авраам на этом месте едва не принёс в жертву своего сына Исаака.
Стена Плача.
Одна из величайших святынь иудаизма. Это фрагмент западной стены Второго Храма длиной около полукилометра. Он уцелел после разрушения храма римлянами в первом веке нашей эры после жестокого подавления еврейского восстания (Иудейской войны). Стена Плача является традиционным местом паломничества иудеев, где они оплакивают разрушение Храма, молятся и оставляют в стене письменные воззвания к богу. Стена плача делится на два сектора для молящихся раздельно мужчин и женщин.
Христианский квартал.
Древний Иерусалим — святой город сразу для трёх мировых религий. Буквально в 500 метрах от Храмовой горы находится Голгофа — легендарное место распятия Христа, а также Храм Гроба Господня — там, где Иисус был погребён, а позднее воскрес и вознёсся на небо.
Площадь Старого города составляет менее квадратного километра, на этой территории компактно уместились важнейшие святыни почти всех основных мировых религий. Однако длительная и непростая история города стала одной из главных причин того, что на эту землю никак не придет мир. Иерусалим — перекресток и политических противоречий.
Своей столицей Иерусалим сегодня называет как Государство Израиль, так и Палестина.
Неурегулированный статус города стал причиной нескольких крупных вооруженных столкновений и постоянной напряженности. Именно по этой причине большинство дипломатических миссий стран мира расположены в Тель-Авиве. Меж тем, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании столицей Израиля Иерусалима и о переносе туда посольства США. Этот шаг вызвал очередной всплеск арабо-израильского конфликта.
В Старый город ведет всего 8 ворот.
Яффские ворота.
Главный проход в христианский и армянский кварталы Старого города. Сам портал ворота расположен перпендикулярно относительно крепостной стене. Это было сделано, чтобы затруднить продвижение неприятеля.
Ворота Ирода.
Вход в мусульманский квартал Иерусалима. Это одни из самых «молодых» ворот города, созданы в XIX веке в северной стене Старого города. Евреи называют их «Цветочными»: по одной версии, из-за неправильного перевода арабского названия, по другой, — из-за украшающей ворота орнаментальной розетки. Христианское название «Ворота Ирода» также возникло в результате исторического недоразумения, по ошибке считалось, что рядом находился дворец одного из сыновей царя Ирода Великого.
Древнее еврейское кладбище — самое древнее кладбище в мире.
Его история восходит к эпохе Первого Храма. Здесь находятся гробницы ряда ветхозаветных пророков (Аггей, Малахия, Захария), а также сына царя Давида принца Авессалома (хотя её подлинность ученые и подвергают сомнению).
Это еще и самое большое еврейское кладбище. Здесь насчитывается до 150 тысяч захоронений. Быть погребённым на Елеонской горе особая честь. А ещё, согласно библейскому преданию, именно в этих местах произойдёт Страшный суд, и похороненные здесь люди попадут на него в числе первых.
Православный женский Горний монастырь.
Расположен в 7 километрах от Старого города на юго-западе Иерусалима. Был открыт на выкупленном участке земли в 1871 году. Находится в ведении Духовной миссии Русской православной церкви в Иерусалиме. Обитель действующая; в монастыре живёт около 60 женщин.
Иерусалим в своём развитии вышел за границы стен Старого города сравнительно недавно, в 1860 году. Долгое время город оставался лишь плотным средоточием святынь и древностей. Нынешний Иерусалим живёт не одним лишь туризмом: к примеру, здесь открываются офисы мировых хай-тек компаний и научно-исследовательские центры, идёт современная застройка.
«Струнный мост» — первый подвесной мост в Иерусалиме, известеный также под названием «Арфа Давида». Он держится за счет пилона высотой в 119 метров, что делает эту конструкцию самым высоким сооружением города. Вантовый мост был построен по проекту всемирно известного архитектора Сантьяго Калатрава и предназначен для передвижения трамваев и пешеходов.
«Яд ва-Шем» — израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма. Организован в 1953 году в память о жертвах Холокоста. Ежегодно «Яд ва-Шем» посещает свыше миллиона человек.
Национальный Музей Израиля
Это крупнейшее культурное учреждение страны и один из самых больших археологических и художественных музеев мира. Коллекция насчитывает около полумиллиона экспонатов от доисторических времён до образцов современного искусства.
В состав комплекса Музея Израиля входит Храм Книги с характерными белым шатром и чёрной стеной (большая часть помещений находится под землёй). Его построили в 1965 году специально для хранения Кумранских свитков Мёртвого моря, древнейших рукописей Библии. Здесь же выставлен для обозрения макет Иерусалима из известняка в масштабе 1:50. Это реконструкция вида Иерусалима времён его расцвета в эпоху Второго Храма в начале нашей эры, до разрушения римлянами.
Большую часть территории Иерусалима занимает 2-3 этажная застройка. Обусловлено это тем, здесь случаются землетрясения.
Разделительный барьер общей длиной более 70 километров и высотой до 8 метров служит границей между еврейскими и арабскими территориями, между Израилем и Палестинской автономией. Слева от стены — пригород Восточного Иерусалима, селение Аль-Азария. В библейской традиции более известное как Вифания. Расположенная здесь гробница Лазаря привлекает множество христиан-паломников.
В Аль-Азарии построена вторая крупнейшая (после аль-Аксы на Храмовой горе) мечеть Палестины. Мечеть возводилась при финансовой поддержке Объединённых Арабских Эмиратов и носит имя президента этой страны, одного из богатейших людей мира шейха Халифа ибн Зайд.
Кладбище автомобилей.
Палестинская территория в районе Иерусалима носит название Западный берег реки Иордан. В исторических источниках эти области известны также как Иудея и Самария.
Ручей Кедрон и начало Кедронской долины.
Разделяя Храмовую и Елеонскую горы, она проходит с севера на юг по территории Иерусалима и далее по территории Иудейской пустыни на юго-восток к Мёртвому морю. В Библии фигурирует как Иосафатова долина — место Страшного суда.
Безжизненные холмистые места с древних времен служили прибежищем для отшельников, которые часто селились в пещерах.
Монастырь Мар Саба в Иудейской пустыне.
Также известен как Лавра Саввы Освящённого. Это один из древнейших в мире православных мужских монастырей, он был основан в долине Кедрон в конце V века. В монастыре не используют электричество (кроме ручных фонарей). Монахи живут за счёт пожертвований и принципиально не едят яблок: в память о духовном подвиге основателя Саввы, который в необеденное время поборол мощное искушение съесть красивое спелое яблоко.
Иудейская пустыня.
Ущелье Кедрон.
Долина Хуркания. Когда-то в этих местах действовали крепость Гиркания и монастырь Кастельон, основанный всё тем же Саввой.
Мёртвое море.
Самое известное в мире солёное озеро и одно из самых солёных. В литре его воды минералов растворено в семь раз больше, чем в таком же объёме воды из Средиземного моря.
«Мёртвым» море назвали потому, что в его соленой воде нет жизни, кроме нескольких видов бактерий.
Уникальный состав воды и целебные грязи превратили Мёртвое море в природный курорт. Сюда едут люди, которые страдают от заболеваний кожи, астмы, воспалений суставов, ревматизма и прочих недугов.
Есть у Мёртвого моря еще одна особенность: вода здесь значительно тяжелее обыкновенной морской воды Утонуть в такой тяжелой жидкости нельзя так как человеческое тело легче ее.
Масада.
Крепость на плоской вершине 450-метровой скалы. Построена в I веке до нашей эры царём Иродом Великим в качестве убежища для своей семьи и сокровищницы. Практически отвесные стены и мощные крепостные сооружения делали Масаду трудноприступной.
Масада входит в число самых популярных туристических объектов Израиля. Здесь обустроены смотровые площадки и канатная дорога для подъема.
В первом веке нашей эры Масаду захватили участники еврейского восстания против римлян. Осада крепости продолжалась несколько лет, римлянам (а точнее, их рабам) пришлось насыпать вокруг скалы высокий осадный вал. Осознав безнадёжность своего положения, повстанцы вошли в историю героически: мужчины убили своих жён и детей, потом случайно выбранные десять человек закололи всех остальных; наконец, жребий вытянул еще один: он перебил оставшихся девятерых, поджёг крепость и покончил с собой. Римляне были потрясены.
На вершине скалы сохранились фрагменты дворца Ирода, синагоги, резервуаров для воды, бани и бассейна.
На побережье Мёртвого моря расположена самая низкая часть суши на Земле — минус 416 метров от уровня моря. Само же бессточное озеро не имеет связи с Мировым океаном.
Согласно историческим преданиям, в древности на Мёртвом море было довольно активное судоходство, промышляли пираты, случались даже морские сражения. Сейчас коммерческое судоходство на Мёртвом море мало того, что затруднено из-за свойств воды, но и запрещено соглашением между Израилем и Иорданией. Ходят по Мёртвому морю на малых судах лишь спасатели, пограничники да порой исследователи.
Самому морю грозит гибель: вода уходит в провалы, сейчас на побережье насчитывается уже порядка трех тысяч карстовых воронок, глубина которых достигает нескольких десятков метров.
Ущелье Хардуф в Иудейской пустыне — один из каньонов в окрестностях Мёртвого моря. Когда-то тут протекали реки.
Ущелье Кедрон.
Кедронская долина.
Латрунский монастырь Богородицы на холмах в 15 километрах к западу от Иерусалима. Сейчас принадлежит христианскому ордену траппистов. Из-за того, что здешние обитатели крайне неохотно общаются с окружающим миром, обитель прозвали «монастырём молчальников».
Еврейское кладбище на Масличной горе.
Когда Иерусалим в 1099 году захватили крестоносцы и устроили в городе тотальную резню, на куполе Скалы укрывались местные сарацины. Многие срывались, падали с 30 метровой высоты и разбивались.
Иерусалимский театр — центр исполнительского искусства, открытый в 1971 году.
Парк «Мини-Израиль».
Экспозиция состоит из более 350 макетов самых известных зданий и достопримечательностей Израиля.
Музей бронетанковых войск «Яд ле-Ширьон».
Коллекция содержит более 200 экспонатов, многие из которых участвовали в реальных сражениях. На территории музея приносят присягу молодые танкисты.
Ришон ле-Цион. Самый «молодой» город страны — средний возраст жителей едва превышает 30 лет.
Кладбище самолётов.
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