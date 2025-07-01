Перловая каша и жареная печень: какие блюда ненавидели советские дети

Советская кухня была достаточно разнообразной и имела свои особенности. Во многих семьях были традиционные рецепты блюд, которые передавались из поколения в поколение. Но даже несмотря на это, она имела свою специфику. Например, те кто вырос в прошлом столетии с отвращением вспоминают некоторые рецепты.
Томатное мороженое
Оказывается, что в советский период существовала достаточно интересная «сладость». Почему в кавычках? Да потому что трудно отнести томатное мороженое к десерту. А между прочим, в советское время на прилавках магазинов можно было свободно обнаружить такое мороженое в продаже. В современном мире оно воспринимается как нечто вегетарианское, или модное. А раньше это считалось вполне себе распространенным продуктом, но даже несмотря на это, многие дети не любили его и отказывались употреблять. Оказывается, что его производство запустили именно тогда, когда в стране была высокая урожайность этих овощей. Из томатов в 70-х годах делали не только сок и пюре, но и мороженое. Чаще всего его продавали в бумажных стаканчиках, а стоило оно достаточно дёшево. Мороженое было нежного розового цвета, и многие дети часто принимали его за фруктовое. А когда они всё же решались его купить, то сделав первый укус были крайне разочарованы.
Молочная лапша
Ещё одно блюдо, которое нравилось далеко не всем — это молочная лапша. Причем готовили ее не только в детских садах, но и даже дома.Такая консистенция вводила в ступор многих детей, и даже отталкивала. Дети предпочитали есть макароны отдельно от молока, тем более теплого. А ещё одна причина по которой это блюдо не нравилось — это молочная пенка.
Гороховое пюре
Также в школьных столовых и садиках детей очень часто кормили гороховым пюре. Считается, что это достаточно питательное блюдо, которое просто необходимо подрастающему поколению. Ведь в нем содержится огромное количество белка и многих других полезных элементов. Кроме того, пюре из гороха считалось достаточно дешёвым блюдом. По этим причинам детям достаточно часто предлагали его отведать. Но несмотря на все плюсы, многим оно не нравилось. Все дело в его внешнем виде. И правда, у кого может вызвать аппетит коричневая однородная масса? Но у детей не было выбора, они ели то, что им предлагали в школе и садике.
Перловая каша
Многие дети также не любили перловую кашу. Ведь она была достаточно жёсткой, и ее нужно было очень долго пережёвывать. Кроме того, ее внешний вид и консистенция оставляли желать лучшего. Из перловки делали не только кашу, но и другие блюда. Часто перловую крупу добавляли даже в супы. Например, невозможно представить рассольник без этого ингредиента. И если кто-то не хотел её есть, то мог оставить на дне тарелки, но с кашей, в свою очередь, такую схему нельзя было провернуть. Кроме того, позже в кашу начали добавлять варенье, сахар и многие другие ингредиенты. Но даже несмотря на это, дети всё равно отказывались от нее.
Жареная печень
Теперь перейдем, пожалуй, к самому нелюбимому блюду советских детей. Речь идёт о жареной печени. Конечно, всем давно известно о том, что этот продукт обладает рядом положительных свойств. Например, в печени содержится железо и витамин В. Эксперты в области медицины рекомендуют не только детям, но и взрослым периодически включать это блюдо в свой рацион. Но несмотря на это, большинство советских детей не испытывала восторга от такого блюда. Их отталкивал не только внешний вид, но и вкус. А чего только стоит запах этого продукта… Конечно, многие советские мамы старались включить в рацион это блюдо. Они делали из печени запеканку или оладьи, но даже это не помогало им, и многие дети все равно отказывались от употребления этого продукта.
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