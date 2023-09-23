Почему мрачные чудовищные образы Одилона Редона часто сравнивают с полотнами Франсиско Гойи

Прозванный современниками принцем грёз, Одилон Редон был хорошо известен при жизни, несмотря на то, что начал свою артистическую карьеру довольно поздно. Его работы связаны с идеями снов, кошмаров, глубоких страхов и скрытых желаний. Во многих отношениях он был предшественником сюрреализма, который начал исследовать тёмные уголки подсознания задолго до того, как сформировалось сюрреалистическое движение.
Восхождение к славе
Слева направо: Одилон Редон, фотографический портрет. \ Одилон Редон, Автопортрет, 1867 год.
Творчество Одилона обычно делят на два визуально различимых периода: чёрный период, когда он работал в основном с чёрно-белыми литографиями под названием noirs, и цветной период, когда он использовал пастель и краски. Редон изучал искусство и скульптуру в 1860-х годах, его карьера была прервана началом франко-прусской войны в 1870 году. Он был призван в армию и вернулся год спустя, продолжая работать над литографиями и рисунками углём.
Герцог Жан дез Эссент, Одилон Редон.
Несмотря на свою обширную работу, он оставался в основном незамеченным до публикации в 1884 году декадентского романа Йориса-Карла Гюисманса «Наоборот». Герой Гюисманса, молодой избалованный аристократ Де Эссен, разочаровавшийся в жизни, проводит свои дни в особняке полным отшельником. Одним из его немногих занятий является созерцание своей коллекции произведений искусства, которая включает в себя картину Гюстава Моро и серию литографий Одилона. Успех романа привлёк к Редону большое общественное внимание. Возможно, из благодарности, в 1888 году он разработал дизайн обложки для нового издания романа.
Дань уважения Гойе и По
Слева направо: Дань уважения Гойе, Одилон Редон. \ Дань уважения Эдгару Аллону По, Одилон Редон.
Мрачные и чудовищные творения Одилона часто сравнивали с работами Франсиско де Гойи. Действительно, он черпал у него вдохновение, опубликовав серию литографий под названием «Дань уважения Гойе». Помимо Гойи художник вдохновлялся и другими талантливыми личностями, среди которых был знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По, наиболее известный своими жуткими стихами и короткими рассказами. Плавающие головы и глаза были популярными мотивами творчества Одилона, появляясь в его работах в различных формах на протяжении многих лет. Серия литографий, посвящённых Эдгару По, не была прямой иллюстрацией к его текстам, но художник сумел перевести своё впечатление с литературного на визуальный язык. По словам искусствоведа, у По и Редона была одна общая черта: стремление к правилам композиции при изображении мрачных и разлагающихся существ.
Переосмысление мифологии
Сирена, Одилон Редон.
Сирены, существа, известные из греческой мифологии, традиционно были изображены как полуженщины-полуптицы, которые заманивали моряков в ловушки своей неземной красотой и волшебными голосами. Однако сирена Одилона и близко не подходит к этому образу. Существо, выныривающее из глубоких вод, имеет человеческое лицо, установленное на непропорциональном туловище, покрытом острыми шипами, со змееподобным хвостом вместо ног.
Мистическая лодка, пастель, Одилон Редон, 1900 год.
Это изображение далеко от традиционного способа изображения сирен, но оно имеет сильное сходство с гибридами, встречающимися в средневековых рукописях. Средневековые художники часто изображали странных существ, не имеющих никакого биологического смысла. Эти монстры были либо результатом неправильных описаний, поскольку художники, иллюстрировавшие бестиарии, в большинстве случаев никогда не видели животных, которых они изображали, либо сложными символическими сообщениями, закодированными в частях тела различных животных и существ, объединённых вместе.
От отвращения к сочувствию
Плачущий паук, Одилон Редон.
Несмотря на то, что пауки редко вызывают положительные ассоциации, версия Редона о неприятном существе не так отвратительна, как может показаться на первый взгляд.«Плачущий паук» глубоко печален, он плачет с такой горечью, что его трудно оттолкнуть. Вместо этого это существо вызывает сострадание, как будто оно показывает лицо печали и боли, скрытых глубоко в каждой человеческой душе. Монстры Одилона, по сути, не должны быть ужасающими. Их стоит толковать как проекции человеческого подсознания, подавленные чувства или скрытые эмоциональные побуждения.
Обуздание природы
Калибан, Одилон Редон.
В «Буре» Шекспира Калибан — получеловек, наполовину монстр. Порабощённый волшебником Просперо, Калибан олицетворял силы природы. Во времена Одилона этот образ был связан с теорией эволюции Чарльза Дарвина и постепенными изменениями, и эволюцией живых существ. Точно так же, как эти пауки и плавающие глаза, Калибан не раз появлялся в творчестве Редона. Другие художники обычно изображали Калибана как деформированное антропоморфное существо, похожее на оленёнка. Одилон увидел и представил его в другом свете. Его Калибан больше похож на растение, чем на животное. Как и сама природа, «Калибан» Шекспира и Редона по своей сути ни хорош, ни плох.
Семейный портрет
Женщина с ребенком (Камилла и Ари Редон), Одилон Редон, 1898 год.
В 1890-х годах художник отказался от использования только чёрно-белой палитры и начал использовать цвета. Многие искусствоведы связывают широкое использование Одилоном ярких красок в поздний период его творчества с креольским наследием художника. И его мать, и жена были французскими креолками, первая родилась в Луизиане, а вторая — на острове Бурбон, ныне известном как Реюньон. Жена Редона Камилла и сын Ари часто появлялись в качестве персонажей на его картинах. Помимо обычных портретов, он часто изображал свою жену в образе христианской святой или светящегося потустороннего существа. Сын пары, Ари, тоже вырос художником, но не таким успешным, как его отец.
Духовный мир
Будда, Одилон Редон, 1904 год.
Как и многие художники того времени, Одилон глубоко интересовался духовными и оккультными практиками. Он был очарован теософией и сущностным единством основных принципов всех религий. В то же время теософы в значительной степени опирались на концепции восточных религий, в частности буддизма. Фигуры Будды, окружённого цветами, часто появлялись в работах Редона в начале двадцатого века. Иногда эти фигуры также воплощали христианскую иконографию.
Скорбящий художник
Офелия, Одилон Редон. \ Фото: images.saymedia-content.com.
Шекспировская героиня Офелия была очень личной темой. В 1888 году близкий друг Редона Эмиль Хеннекен утонул во время отпуска вместе с художником. Одилон лично был свидетелем этой трагедии и был настолько поражён ею, что в последующие годы создал десятки изображений Офелии, неземной женщины, парящей среди цветов, либо мёртвой, либо спящей. В оригинальной пьесе, написанной Шекспиром, причина смерти Офелии оставалась неясной. Она либо покончила с собой, либо случайно упала в реку, и тяжёлое платье затянуло её ещё глубже. Смерть Эмиля явно была несчастным случаем, поэтому обращение Одилона к подобным образам было механизмом преодоления и способом пережить потерю своего друга. Образ Офелии был довольно популярен среди художников времени Редона, однако его подход к сюжету был дополнен личной трагедией.
О любви и нежных монстрах
Циклоп, Одилон Редон, 1914 год. \ Фото: i.pinimg.com.
В одной из своих широко известных картин художник переосмыслил греческий миф об одноглазом великане Полифеме, который влюбляется в наяду по имени Галатея. Согласно древнегреческим источникам, Полифем был представлен как кровожадное чудовище-людоед. Например, в тексте Гомера он был ослеплён Одиссеем за то, что тот пытался съесть его команду. Однако, как и в случае с сиреной, рассмотренной выше, Полифем Одилона кардинально отличается от оригинального мифа.
Его циклоп — не жестокий, наводящий ужас зверь, а нежный великан, жаждущий любви и привязанности, наблюдающий за своим любимым человеком издалека. Он может напугать впечатлительного зрителя, но не потому, что так задумал художник. Монстры Редона — это творения человеческого разума и подсознания, существа часто тёмные и ненормальные, но редко угрожающие или агрессивные.
Декоративное искусство
Декоративное панно работы Одилона Редона, 1902 год. \ Фото: i.pinimg.com.
В 1853 году Япония открыла свои границы для торговли и дипломатических связей, положив конец изоляции, длившейся более двухсот лет. Вскоре артефакты, произведения искусства и легенды, привезённые людьми из бесчисленных экспедиций, наводнили Европу. Эти события породили тенденцию под названием японизм, которая делала европейцев одержимыми японской культурой. Особой популярностью пользовались гравюры на дереве в технике укиё-э. В целом, линии, цвет и композиция, присущие японскому искусству, послужили большим источником вдохновения для французских художников, таких как Одилон. В 1900-х годах он обратился к декоративному искусству, создавая панно, а также складные ширмы, непосредственно вдохновлённые японской культурой. Идея состояла в том, чтобы сделать высокие виды искусства, такие как живопись и скульптура, такими же важными, как декоративно-прикладное искусство.
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