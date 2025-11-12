Как почистить ванну за пару минут, не сгибаясь в три погибели

Если мойка ванны не входит в список ваших любимых занятий, значит, процесс нужно максимально облегчить. Увы, кто-то другой не сможет выполнить эту задачу вместо вас, но с этими лайфхаками она станет совсем пустяковой. Рассказываем про удобные методы очистки сантехники, после которых вы не будете чувствовать себя выжатым, как лимон.

Этап 1: Замачивание

Этап 2: Мойка

Профилактика

А вам тоже всегда казалось, что ванна – одно из самых чистых мест в квартире, которое и мыть толком не нужно? К сожалению, это серьезное заблуждение. После каждого купания на стенках остаются бактерии, грязь, мыльная пена, которые в совокупности создают не самую приятную «атмосферу». Поэтому, прежде чем вновь мечтать о ванне с пеной, в которой вы засядете минимум минут на 40, нужно хорошенько ее отмыть.Вряд ли у вас найдется время делать это каждый день, поэтому мы советуем пойти по пути наименьшего сопротивления, и проводить глубокую очистку раз в неделю. Рассказываем, как это сделать с участием самых бюджетных средств.Если вы не хотите провести 10-15 минут в полусогнутом положении, пытаясь оттереть со дна и стенок застаревшие пятна, ловите годный лайфхак – ванну нужно замочить. Чем больше времени вы дадите моющим средствам, тем лучше они подействуют, и тем быстрее вы сможете избавиться от налета, желтизны и прочих загрязнений. Самыми эффективными в этом вопросе являются следующие продукты:Смешайте уксус с водойВсеми любимый уксус, который мы используем для стирки, чистки, мойки и решения множества других бытовых задач, пригодится и здесь. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор и опрыскайте ванну, уделяя особое внимание сильно загрязненным участкам.Оставьте раствор на полчаса, а затем смойте остатки чистой водой. Такой способ подходит практически для любой сантехники, за исключением той, которая сделана из натурального камня.Если под рукой не оказалось пульверизатора, которым удобно распылять жидкость, сделайте следующее: наберите полную ванну воды, добавьте 300 миллилитров уксусной эссенции и оставьте на 30-40 минут. А чтобы такое количество воды не пропадало зря, продезинфицируйте какую-то вещь, которая не влезает в стиральную машину. Например, вы можете положить в ванну спортивную сумку или рюкзак, чтобы уксус устранил все бактерии, которые успели поселиться и внутри, и снаружи.Налейте нашатырь в стакан с водой и замочите ваннуЭто средство также значительно упрощает чистку ванной. Чтобы процедура была эффективной, сделайте правильный раствор. Вам нужно набрать стакан воды, добавить в него три столовых ложки нашатырного спирта, для удобства перелить в пульверизатор и распылить готовый состав на загрязненные участки. Смывать можно уже через 15 минут – этого времени будет вполне достаточно, чтобы средство подействовало. Нашатырный спирт хорошо подходит для чистки многих материалов за исключением акрила – деликатное покрытие может потрескаться после обработки.Обратите внимание, что у нашатыря очень резкий запах, который может вызвать тошноту, головокружение и прочие негативные симптомы. Поэтому обязательно надевайте маску, перчатки и открывайте окно в ванной (если оно есть) – процедуру важно проводить в хорошо проветриваемом помещении.Налейте в ванну воды и добавьте кислородный отбеливательЕсли вы не доверяете подручным средствам, воспользуйтесь помощью бытовой химии. Эффективным и безопасным средством, которое не содержит в своем составе хлор и другие агрессивные компоненты, является кислородный отбеливатель. Сразу скажем, что этот метод очистки получается совсем недешевым, однако если для вас важнее простота, эффективность и экологичность, тогда он идеально подойдет.Налейте в ванну горячую воду так, чтобы она полностью покрыла дно и пятна на стенках (если такие есть), прочитайте инструкцию на упаковке и в соответствие с ней добавьте нужное количество отбеливателя. Оставьте состав на несколько часов, а лучше на ночь. Утром спустите воду и с помощью душевой лейки уберите остатки отбеливателя.Замачивание – это отличная подготовка непосредственно к мойке (а вы думали, можно обойтись только им?) После него гораздо проще отмывать пятна, потому что они исчезают буквально на глазах после нескольких движений. И не нужно интенсивно тереть поверхность полчаса!Если вам не улыбается идея наклоняться и в таком положении мыть ванну (а потом лечить спину), попробуйте один из двух способов, о которых мы расскажем ниже:Купите отдельную метлу для чистки ванныДа-да, вы все правильно поняли – вам нужна обычная пластиковая метла. Купите самую дешевую и используйте ее исключительно для чистки ванны – так советует делать эксперт в наведении порядка Джилл Нистул. После того, как вы обзаведетесь самым главным инструментом, приступайте непосредственно к чистке.После того, как этап замачивания закончится, полейте дно и стенки средством для мытья посуды, а затем протрите поверхность слегка влажной метлой. Через несколько минут можете отойти чуть назад и полюбоваться результатом – возможно, ванна и не будет идеально белой, зато точно станет гораздо чище и опрятнее.Электрическая щетка станет универсальным помощникомНа маркетплейсах, а также в магазинах бытовой техники представлены специальные электрические щетки, которые удобно использовать для чистки самых разных поверхностей, начиная от фартука на кухне, и заканчивая, собственно, ванной. При выборе девайса обращайте внимание, чтобы у него было несколько насадок, режимов работы и, самое главное, – телескопическая ручка, которая складывается и раскладывается в зависимости от ваших потребностей.Обратите внимание: Такие гаджеты нельзя подставлять под струю воды, чтобы ненароком не сломать, но использовать для влажной уборки – можно.С точки зрения экономии метла для чистки ванны будет гораздо дешевле, однако если делать ставку на эффективность, то лучше отдать предпочтение щетке. К тому же вы смело сможете ее использовать для ухода за другими поверхностями. Никаких подводных камней в применении девайса нет – просто наденьте подходящую насадку, выдвиньте ручку, нажмите на кнопку включения и пройдитесь по стенкам и дну ванны.Расправляйте душевую шторку, чтобы не было плесениЧтобы вам не пришлось мыть ванну несколько раз в неделю (а то и каждый день), постарайтесь как можно дольше сохранять ее чистой. Вот несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться:• После того, как вы заканчиваете водные процедуры, обязательно ополаскивайте ванну чистой водой (для этого удобно использовать душевую лейку). Если этого не делать, на поверхности будут оставаться следы мыла, которые позже превратятся в трудно удаляемые пятна.• Проветривайте комнату после водных процедур. Можно открыть окно, дверь или включить вентилятор. Чем быстрее ванна высохнет, тем меньше шансов, что на ней появятся некрасивые потеки.• Расправляйте влажную душевую шторку, чтобы она быстрее высыхала и в складках не появлялась плесень.• Раз в неделю прочищайте слив ванне, чтобы трубы не засорялись и не появлялся неприятный запах.• Держите под рукой специальные дезинфицирующие салфетки, и используйте их сразу, как увидите пятно. Со свежими загрязнениями справиться гораздо проще, чем с застаревшими.