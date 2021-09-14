С «Волги» на Porsche: какие машины побывали в гараже Валерия Леонтьева

Народный артист России Валерий Леонтьев известен не только своим пестрым эстрадным образом, но и тем, что интересуется автомобилями. Карьера певца помогла сменить Леонтьеву не один автомобиль в своем гараже. При этом свой путь водителя, как и многие другие звезды отечественного кино и эстрады народный любимец начал с машины отечественного производства. Впрочем, обо всем по порядку.
1. ГАЗ-24 «Волга»
Первый автомобиль звезды. |Фото: drive2.ru.
Еще в 1980-е годы звезды начали ездить на машинах иностранного производства. Каждый, у кого были возможности и деньги, стремился раздобыть для себя иномарку. Валерий Леонтьев же в те годы смог достать для себя отечественную машину, а именно ГАЗ-24 «Волга» покрашенный в цвет «белая ночь».
Рядом с первым авто. ¦Фото: drive2.ru.
Машина обошлась молодому Леонтьеву в 16 тысяч рублей и была куплена им 1989 году. Первый опыт, впрочем, оказался не очень удачным. По словам Леонтьева, несмотря на то, что даже в 1980-е годы «Волга» была олицетворением роскоши, конкретно его авто проявило себя из рук вон плохо, особенно зимой.
2. Ford Sierra
Первая иномарка. |Фото: youford.ru.
Уже через два года после покупки «Волги» Валерий Леонтьев сменил ее на новый Ford Sierra в цвете «серый металлик». Машина очень нравилась певцу, более того, на момент 1991 года это был очень современный и прогрессивный (особенно в области дизайна) автомобиль, от которого не оказалось бы большинство водителей.
3. BMW-528
Отличный автомобиль. |Фото: kolesa.kz.
Помимо Ford Sierra в 1990-е годы в собственности Валерия Леонтьева был пригнанный им же из Германии BMW-528. Мощный и надежный автомобиль в то время был сопоставим со спортивной машиной, особенно для вчерашнего советского человека. Сам Леонтьев признавался, что любил «погонять» на хорошей скорости, где точно не было патрулей ГАИ.
4. Lincoln
Восьмая модель. |Фото: zombdrive.com.
Постепенно Леонтьева тянуло к автомобилям представительского класса. Первой машиной артиста из числа подобных стал вот такой Lincoln. Машину певец купил преимущественно на те деньги, что смог выручить от продажи двух первых иномарок. У машины был ультрасовременный (на тот момент) дизайн и отделка салона кожей.
5. Mitsubishi Pajero
Не отказывается от здоровяков. |Фото: yandex.by.
На стуке веков артист приобрел свой первый внедорожник. Выбор пал на Mitsubishi Pajero. Леонтьев признается, что больше всего ему нравился в этом автомобиле действительно просторный салон, которым он наслаждался не один год. Нравилась ему и очень высокая посадка.
6. Porsche Cayenne
Машину подарила супруга. |Фото: auto.ru.
Еще одним примечательным автомобилем в коллекции артиста стал Porsche Cayenne, который ему преподнесла супруга на один из дней рождения. Данный автомобиль имеется в гараже Валерия Леонтьева и сегодня.
7. Bentley Continental GT
Предпочитает подобные авто. |Фото: avto-nomer.ru.
Сегодня звезда отечественной эстрады все больше предпочитает именно премиальные автомобили. Одной из последних покупок артиста стал роскошный Bentley Continental GT, который надо признать отлично ему подходит.
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