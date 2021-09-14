С нами не соскучишься!

7 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    вот и то то ,что никто ничего не знал-в этом вся сов.кпссФлешка, игровая к...
  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...

С «Волги» на Porsche: какие машины побывали в гараже Валерия Леонтьева


С «Волги» на Porsche: какие машины побывали в гараже Валерия Леонтьева

Народный артист России Валерий Леонтьев известен не только своим пестрым эстрадным образом, но и тем, что интересуется автомобилями. Карьера певца помогла сменить Леонтьеву не один автомобиль в своем гараже. При этом свой путь водителя, как и многие другие звезды отечественного кино и эстрады народный любимец начал с машины отечественного производства. Впрочем, обо всем по порядку.

1. ГАЗ-24 «Волга»


Первый автомобиль звезды. |Фото: drive2.ru.

Первый автомобиль звезды. |Фото: drive2.ru.

 

Еще в 1980-е годы звезды начали ездить на машинах иностранного производства. Каждый, у кого были возможности и деньги, стремился раздобыть для себя иномарку. Валерий Леонтьев же в те годы смог достать для себя отечественную машину, а именно ГАЗ-24 «Волга» покрашенный в цвет «белая ночь».
Рядом с первым авто. ¦Фото: drive2.ru.

Рядом с первым авто. ¦Фото: drive2.ru.

 

Машина обошлась молодому Леонтьеву в 16 тысяч рублей и была куплена им 1989 году. Первый опыт, впрочем, оказался не очень удачным. По словам Леонтьева, несмотря на то, что даже в 1980-е годы «Волга» была олицетворением роскоши, конкретно его авто проявило себя из рук вон плохо, особенно зимой.

2. Ford Sierra


Первая иномарка. |Фото: youford.ru.

Первая иномарка. |Фото: youford.ru.

 

Уже через два года после покупки «Волги» Валерий Леонтьев сменил ее на новый Ford Sierra в цвете «серый металлик».
Машина очень нравилась певцу, более того, на момент 1991 года это был очень современный и прогрессивный (особенно в области дизайна) автомобиль, от которого не оказалось бы большинство водителей.

3. BMW-528


Отличный автомобиль. |Фото: kolesa.kz.

Отличный автомобиль. |Фото: kolesa.kz.

 

Помимо Ford Sierra в 1990-е годы в собственности Валерия Леонтьева был пригнанный им же из Германии BMW-528. Мощный и надежный автомобиль в то время был сопоставим со спортивной машиной, особенно для вчерашнего советского человека. Сам Леонтьев признавался, что любил «погонять» на хорошей скорости, где точно не было патрулей ГАИ.

4. Lincoln


Восьмая модель. |Фото: zombdrive.com.

Восьмая модель. |Фото: zombdrive.com.

 

Постепенно Леонтьева тянуло к автомобилям представительского класса. Первой машиной артиста из числа подобных стал вот такой Lincoln. Машину певец купил преимущественно на те деньги, что смог выручить от продажи двух первых иномарок. У машины был ультрасовременный (на тот момент) дизайн и отделка салона кожей.

5. Mitsubishi Pajero


Не отказывается от здоровяков. |Фото: yandex.by.

Не отказывается от здоровяков. |Фото: yandex.by.

 

На стуке веков артист приобрел свой первый внедорожник. Выбор пал на Mitsubishi Pajero. Леонтьев признается, что больше всего ему нравился в этом автомобиле действительно просторный салон, которым он наслаждался не один год. Нравилась ему и очень высокая посадка.

6. Porsche Cayenne


Машину подарила супруга. |Фото: auto.ru.

Машину подарила супруга. |Фото: auto.ru.

 

Еще одним примечательным автомобилем в коллекции артиста стал Porsche Cayenne, который ему преподнесла супруга на один из дней рождения. Данный автомобиль имеется в гараже Валерия Леонтьева и сегодня.

7. Bentley Continental GT


Предпочитает подобные авто. |Фото: avto-nomer.ru.

Предпочитает подобные авто. |Фото: avto-nomer.ru.

 

Сегодня звезда отечественной эстрады все больше предпочитает именно премиальные автомобили. Одной из последних покупок артиста стал роскошный Bentley Continental GT, который надо признать отлично ему подходит.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





С «Волги» на Porsche: какие машины побывали в гараже Валерия Леонтьева

И не забудьте:
С «Волги» на Porsche: какие машины побывали в гараже Валерия ЛеонтьеваПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх