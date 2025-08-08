10 древних зданий Африки, которые смело можно назвать предметом национальной гордости







1. Глиняный дворец в Гардае (Алжир)

Глиняный дворец в Гардае – яркий образец традиционной архитектуры древнего Алжира. | Фото: kk.istanbulbear.org.

Умелая подсветка в ночное время делает дворец еще более привлекательным (Clay Palace in Ghardaia, Алжир). | Фото: voglioviverecosi.com.

Глинобитные дома до сих пор преобладают на улицах города (Гардая, Алжир).

2. Цитадель Каира (Египет)

Главная Цитадель Каира – важнейший элемент пейзажа многолюдной столицы Египта.

Каирскую цитадель венчают минареты мечетей Мухаммеда Али, Шария Султан Хасана (Египет).

3. Великая мечеть Дженне (Мали)

Великая мечеть Дженне — крупнейшее глинобитное здание в мире, отличающееся самобытным дизайном.

Палки, выходящие из фасада здания, имеют вполне практическое назначение.

4. Мечеть Тин Мал (Марокко)

Мечеть Тин Мал – единственный в своем роде мусульманский культовый объект, кардинально отличающийся от традиционных строений (Марокко).

Несмотря на то, что мечети Тин Мал уже более 800 сотен лет и она без крыши, колонны имеют непревзойденный вид (Марокко).

5. Амфитеатр в Эль-Джеме (Тунис)

Амфитеатр в Эль-Джеме – один из самых величественных и хорошо сохранившихся памятников, демонстрирующих архитектурный подвиг римских зодчих (Тунис).

Величественное творение Римской империи стало главной туристической достопримечательностью Эль-Джема (Тунис).

6. Колоритные хижины из глины и навоза в Тиебеле (Буркина-Фасо)

Колоритные хижины из глины и навоза издревле строят в сельской местности Буркина-Фасо.

Глиняные дома всегда расписывают женщины (Тиебель, Буркина-Фасо).

7. Двухэтажные дома-крепости из глины и соломы племени сомба (Бенин)

Дома-тата племени сомба — уникальные места обитания в виде крепости, которые защищают жильцов от диких животных или злоумышленников (Бенин).

8. Древний город Лептис-Магна (Ливия)

В Лептис-Магне царит атмосфера Древнего Рима, где сохранились неплохо памятники архитектуры (Ливия).

Арка, возведенная в честь императора Септимия Севера, который родился в этом городе (Лептис-Магна, Ливия). | Фото: putidorogi-nn.ru.

9. Шингеттиская соборная мечеть (Мавритания)

Шингеттиская соборная мечеть с каменной башней – один из древнейших центров мусульман (Мавритания).

10. Религиозный образовательный комплекс Hikma (Нигер)

Заброшенная мечеть в небольшой деревне превратилась в религиозный образовательный комплекс Hikma (Нигер).