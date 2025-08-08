10 древних зданий Африки, которые смело можно назвать предметом национальной гордости

Африка – огромный континент, где живет множество народов с разными культурными традициями. Но, так уж повелось, что современный человек представляет эти бескрайние просторы только в качестве гигантской площадки для сафари и экзотических приключений во время отдыха. Хотя именно здесь зарождалась человеческая цивилизация, появлялись и рушились древние империи, оставляя после себя удивительные артефакты и руины процветающих городов.
1. Глиняный дворец в Гардае (Алжир)
Глиняный дворец в Гардае – яркий образец традиционной архитектуры древнего Алжира. | Фото: kk.istanbulbear.org.
Умелая подсветка в ночное время делает дворец еще более привлекательным (Clay Palace in Ghardaia, Алжир). | Фото: voglioviverecosi.com.
В городе Гардая, что на юге Алжира, сложился свой стиль строительства и обусловлено это тем, что 80% территории страны занимает пустыня Сахара. Это обстоятельство наложило отпечаток на выбор стройматериалов и технологии, которые позволяют сохранить прохладу в 50 градусную жару и тепло ночью, когда температура опускает до 0. Из-за жаркой погоды и резкого перепада температур еще с древности излюбленными материалами для строительства любого здания была глина. Казалось бы, не самый крепкий и устойчивый к погодным катаклизмам материал, тем не менее на территории городка сохранился глинобитный дворец (Clay Palace in Ghardaia), которому уже около 1 тыс. лет. Это архитектурное достояние, как и несколько древних укрепленных деревень (ксар) долины Мзаб, построенных из обычной глины были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глинобитные дома до сих пор преобладают на улицах города (Гардая, Алжир).
2. Цитадель Каира (Египет)
Главная Цитадель Каира – важнейший элемент пейзажа многолюдной столицы Египта.
Египет славится не только величественными пирамидами, более поздние сооружения вызывают не меньший интерес и восхищение. Взять хотя бы Цитадель Каира, являющуюся старинной крепостью, увенчанной минаретами мечетей Мухаммеда Али, Шария Султан Хасана и Шария Калы. Появилась она в мусульманском квартале Каира во времена правления Салах-ад-Дина – родоначальника династии Айюбидов (более известен как Саладин). Понадобилось чуть более 20 лет (1171-1193 гг.) чтобы она стала надежным заслоном от крестоносцев.
Каирскую цитадель венчают минареты мечетей Мухаммеда Али, Шария Султан Хасана (Египет).
По сей день на ее территории сохранились не только укрепительные объекты, здесь находятся жилые кварталы, дворцы, мечети, монетный двор, административные здания, поскольку много веков подряд защищенная территория была местом заседаний правительства древнейшей страны мира.
3. Великая мечеть Дженне (Мали)
Великая мечеть Дженне — крупнейшее глинобитное здание в мире, отличающееся самобытным дизайном.
Каждая цивилизация, находящаяся вдоль рек, торговых путей или на берегу морей, была подвержена влияниям торговцев, которые вместе с товаром несли свою культуру, мораль и традиции. Государство Мали, по праву считающееся главной жемчужиной на короне Африки, не стало исключением. Крупнейшие реки континента Нигер и Сенегал привлекали как мусульманских так, и христианских торговцев, которые внесли свою лепту в развитие страны и разнообразие архитектуры. Мечеть, первое крупное сооружение, появившееся в XIII веке в городке Дженнес, очень быстро стала центром общественной жизни, знаний и практики ислама. Учитывая ее роль в жизни города, неудивительно, что на протяжении многих веков ее структура с завидной периодичностью поддерживается и реставрируется местными жителями, ведь глина и необожженный кирпич – не самый долговечный строительный материал.
Палки, выходящие из фасада здания, имеют вполне практическое назначение.
Интересный факт: Мечеть Дженне считается одной из лучших исторических достопримечательностей Африки и самым масштабным глиняным сооружением в мире, отличающимся самобытным дизайном. Все, кто первый раз увидит древнюю мечеть, задаются вопросом: «Что за палки торчат из ее фасада?» Ответ оказался довольно прост, дальновидные зодчие, возводившие культовое здание знали, что его придется время от времени восстанавливать, поэтому и укрепили длинные жерди в структуре стены, чтобы облегчить техническое обслуживание. Тот объект, который мы можем увидеть сейчас, был возведен в 1907 году. После очередного наводнения мечеть не просто отстроили заново, ее установили на высокую платформу, чтобы глинобитные стены не могли пострадать. Кстати сказать, ежегодно, в праздник Креписсаж все желающие жители города собираются, чтобы укрепить стены новыми слоями глины.
4. Мечеть Тин Мал (Марокко)
Мечеть Тин Мал – единственный в своем роде мусульманский культовый объект, кардинально отличающийся от традиционных строений (Марокко).
Мечеть Тин Мал – одна из немногих святынь, вход в которую разрешен не только мусульманам. Необычное для этого региона сооружение появилось в 1153–1154 гг. благодаря Абд эль Мумену – правителю древнего государства Альмохады. Многофункциональное культовое здание задумывалось как мечеть, как памятник Ибн Тумерту, который начал его строить еще в 1125 году, как кораническая школа и, как мавзолей для монаршей семьи. Ученые предполагают, что хорошо укрепленное здание, служило частью фортификационного сооружения города, где хранилась еще и казна всего государства.
Несмотря на то, что мечети Тин Мал уже более 800 сотен лет и она без крыши, колонны имеют непревзойденный вид (Марокко).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что вся возведенная красота просуществовала недолго, в 1276 г. город Альмохад, где проживало более 20 тыс. берберов, был практически полностью уничтожен. Пострадала и мечеть, ее пытаются восстановить с 1936 г., но по сей день она остается без крыши, что придает культовому объекту нотку таинственности, которая эффектно подчеркивается солнечными лучами, освещающими друг за другом отдельные элементы внутреннего декора.
5. Амфитеатр в Эль-Джеме (Тунис)
Амфитеатр в Эль-Джеме – один из самых величественных и хорошо сохранившихся памятников, демонстрирующих архитектурный подвиг римских зодчих (Тунис).
Не только мусульмане оставили впечатляющие архитектурные сооружения на землях Африки. В Тунисе, например, прекрасно сохранился амфитеатр Древнеримской эпохи, построенный в III веке нашей эры. Находится уникальный памятник архитектуры, который по сохранности и величию даст фору всемирно известному Колизею или арене в итальянском городе Капуя, в небольшом городке Эль-Джем. Еще до нашей эры и на заре первого тысячелетия этот город являлся центром древней цивилизации, где проживало очень много состоятельных людей, жаждущих зрелищ.
Величественное творение Римской империи стало главной туристической достопримечательностью Эль-Джема (Тунис).
После разрастания Римской империи вглубь Африки, по распоряжению Марка Антония Гордиана (будущего императора) в 230 году началось грандиозное строительство амфитеатра, рассчитанного 35 тыс. зрителей. Правда, спустя 8 лет, его остановили, но судя по сегодняшнему состоянию объекта, древнеримский недострой очень неплохо выглядит.
6. Колоритные хижины из глины и навоза в Тиебеле (Буркина-Фасо)
Колоритные хижины из глины и навоза издревле строят в сельской местности Буркина-Фасо.
Дома груси – это традиционные жилища, которые можно встретить в деревнях государства Западной Африки, в Буркина-Фасо. То ли климат стал причиной строительства жилищ из глины и грязи, то ли все-таки бедность вынуждает жителей страны строить такие удивительные деревни, но как бы там ни было они стали настоящей туристической достопримечательностью. В древних поселениях с незапамятных времен строили любые здания, включая дома вождей и религиозные сооружения, используя лишь глину, солому, воду и коровьи «лепешки».
Глиняные дома всегда расписывают женщины (Тиебель, Буркина-Фасо).
По понятным причинам, совсем древние хижины, имеющие строго вертикальные стены и плоские крыши, до наших дней не сохранились, самыми старыми строениями являются дома, возведенные в XV веке. Стоит отметить, что в колоритные поселения туристов привлекают нестандартная планировка улиц, формы домиков и оформление фасадов. Оказывается, чтобы жилища были такими очаровательными, женщины каждого семейства ежегодно занимаются творчеством, расписывая стены орнаментами и даже фресками с религиозными сюжетами, превращая невзрачные глиняные стены в яркое разноцветье.
7. Двухэтажные дома-крепости из глины и соломы племени сомба (Бенин)
Дома-тата племени сомба — уникальные места обитания в виде крепости, которые защищают жильцов от диких животных или злоумышленников (Бенин).
В западноафриканской республике Бенин есть удивительное племя сомба, которое славится незаурядными мастерами и строительство домов является их основным коньком. Они научились возводить настоящие дома-крепости из глины и соломы, которые защищали их семьи от диких животных. Представители этого племени украшают свои жилища как снаружи, так и расписывают интерьеры абстрактными геометрическими узорами, в которых зашифрованы символы плодородия и процветания.
Примечательно: Тата-сомба представляют собой соединенные между собой многоэтажные дома, построенные в форме круга/цилиндра. Чем больше членов семьи и поколений живет в одном доме, тем больше будет строений.
8. Древний город Лептис-Магна (Ливия)
В Лептис-Магне царит атмосфера Древнего Рима, где сохранились неплохо памятники архитектуры (Ливия).
Арка, возведенная в честь императора Септимия Севера, который родился в этом городе (Лептис-Магна, Ливия). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Лептис-Магна — это один из крупнейших городов Римской империи на территории Африки (его руины находятся в Ливии). Несмотря на то, что город активно развивался и процветал еще в 900 году до нашей эры, в Лептис-Магне архитектурные шедевры Древнего Рима затмили достижения финикийцев. До сих здесь можно увидеть древнюю торговую площадь и восточный рынок, арку Септимия Севера (в этом городе родился император), базилику императора и внушительных размеров амфитеатр.
9. Шингеттиская соборная мечеть (Мавритания)
Шингеттиская соборная мечеть с каменной башней – один из древнейших центров мусульман (Мавритания).
В одном из древних поселений Мавритании, построенном вдоль торгового пути для обеспечения караванов и купцов безопасным ночлегом, была построена Шингеттиская соборная мечеть. Старинный центр мусульманского вероисповедания появившийся в период основания города Шингетти в конце ХІІІ начале ХIV века, может похвастаться минаретом, являющимся вторым по древности культовым объектом мира, который действует по сей день.
10. Религиозный образовательный комплекс Hikma (Нигер)
Заброшенная мечеть в небольшой деревне превратилась в религиозный образовательный комплекс Hikma (Нигер).
Это тот случай, когда древнее религиозное сооружение после вмешательства современных архитекторов превратилось в многофункциональный культовый объект, в котором органично переплелись древние мотивы и современные потребности. Трансформацией занималась нигерийка Мариам Камара, которая не понаслышке знает тонкости африканской архитектуры и местные традиции. Благодаря ее стараниям, заброшенная мечеть в деревне Дандаджи стала довольно востребованным общественным пространством и религиозно-образовательным комплексом.
