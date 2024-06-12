12 знаменитых туристических мест, которые могут вскоре исчезнуть

Достопримечательности, находящиеся в опасности исчезновения.
Кажется, что туристические направления незыблемы и можно запланировать их планомерное посещение на несколько лет вперед. Однако, как показал опыт с 28-метровой скальной аркой, известной как "Лазурное окно", которая обрушилась на Мальте в этом году, изменения в климате Земли могут существенно изменить планы путешественников.
Мертвое море
Мертвое море.
Мертвое море находится на на 430 метров ниже уровня моря, и каждый год его уровень падает минимум на один метр. За последние сто лет уровень воды в этом озере упал на 25 метров, и разрушительный процесс только прогрессирует. В 1977 году озеро так обмельчало, что было фактически разделено на две части. Южную часть озера стали активно использовать различные предприятия, и это еще сильнее ускорило нарушение естественного процесса циркуляции воды в Мёртвом море.
Более того, последние несколько лет Мёртвое море загрязняется стоками из палестинских городов и поселений, которые приносят не только нечистоты, но и пластиковый мусор. К сожалению, палестинская сторона пока не предпринимает и не поддерживает никаких действий по сохранению моря, и ситуация остается достаточно критической.
Большой Барьерный риф
Большой Барьерный риф.
Большой Барьерный риф является самым большим коралловым рифом в мире, занимая площадь около 344 400 квадратных километров - его даже можно увидеть из космоса. Большой Барьерный риф поддерживает жизнь огромного разнообразия живых организмов, но на сегодняшний момент их благополучие находится под вопросом. На риф влияют сразу несколько разрушительных факторов: ураганы, которые физически разрушают кораллы, периодическое увеличение популяции морской звезды «терновый венец», которая питается коралловыми полипами, и, безусловно, деятельность человека.
К тому же, глобальное потепление тоже вносит свою лепту в разрушение этого уникального природного явления: дело в том, что всего один градус потепления воды стоит жизни водорослям, которые живут в полипах. И на сегодня существуют уже огромные участки рифа, в которых находятся обесцвеченные поврежденные кораллы.
Древний город Петра
Древний город Петра.
Город в Иордании, полностью высеченный из скалы. Город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но как долго сохранятся эти сооружения - неизвестно. Из-за эрозии и неграмотного использования воды строения города стремительно разрушаются. Туристический поток также вносит свои коррективы, да еще и реставрационный работы, которые были выполнены не совсем правильно, только ускоряют процесс разрушения.
Великая Китайская стена
Великая Китайская стена.
Великая Китайская стена проходит по северному Китаю на протяжении 8 851,9 км, но фактически ее длина гораздо меньше. Очень многие участки разрушились из-за отсутствия должного ухода за строением. Хорошо сохранился только участок, который посещается туристами, одна вне туристической зоны кирпичи из стены нередко разбираются местными жителями, чтобы использовать их для строительства собственных домов, а некоторые участки стены были снесены ради строительства шоссе и железных дорог.
Большой каньон
Большой каньон.
Большой каньон - один из глубочайших каньонов в мире. Он находится на территории штата Аризона, США, и его длина составляет 446 км, в то время как ширина колеблется от 6 до 29 км. При этом около 4 000 кв.км. в каньоне занимают шахты по добыче урана, и их деятельность наносит сильный урон местной экосистеме. Немало проблем также доставляют туристы, оставляющие свой мусор на территории каньона.
Мальдивы
Мальдивы.
Мальдивы - настоящий рай на земле. Здесь лазурные воды Индийского океана омывают золотистые песчаные берега, а вдоль архипелага располагается коралловый риф. Однако из-за теплого течения Эль-Ниньо и повышения температуры воды на 5°С этот риф был почти полностью уничтожен.
Кроме того, сами острова архипелага находятся довольно низко - самая высокая точка островов не превышает 2,4 метра над уровнем моря, и потому всемирное потепление является для Мальдив настоящей угрозой. Из-за таяния ледников уровень всемирного океана повышается, а значит и сами Мальдивы уходят под воду. "Если так будет продолжаться, моя земля исчезнет уже через семь лет," - говорит президент страны.
Науру
Науру.
Науру - карликовое государство в западной части Тихого океана, оно лишь немногим больше Ватикана, и здесь живет чуть больше 10 тысяч человек. Сам остров представляет собой поднятый коралловый атолл, расположенный на вершине вулканического конуса. Здесь всегда лето, манго, вишни, кокосы... Но все это тоже может уйти под воду в случае, если уровень воды в мировом океане немного повысится. Впрочем, возможно, люди сами разрушат атолл еще раньше. Дело в том, что на острове ведется добыча фосфоритов, в результате которой 90% леса на острове было уничтожено, превратив всю территорию за пределами туристической зоны в лунный пейзаж.
Национальный парк Глейшер
Национальный парк Глейшер.
Изначально на территории национального парка Глейшер было расположено около 150 ледников. Однако сейчас из-за глобального потепления осталось в лучшем случае 25.
Касбах Телуэт
Касбах Телуэт.
Крепость Касбах Телуэт является одной из главных достопримечательностей Марокко, однако в результате эрозии и полного отсутствия ухода за старинным сооружением, крепость пришла в упадок. Только в 2010 году спохватились и объявили о проекте, который должен сохранить остатки дворца.
Комплекс пирамид в Гизе
Комплекс пирамид в Гизе.
Считается, что пирамиды в Гизе было построены около XXVI—XXIII века до н. э. Однако эти сооружения становятся жертвой природной эрозии и уже сейчас доступ к большинству участков комплекса запрещен для туристов.
Биг-Сурhttp://vs-t.ru/12-znamenityx-turisticheskix-mest-kotorye-mogut-vskore-ischeznut
Биг-Сур.
Биг-Сур - живописное побережье в Калифорнии, включающее примерно 145 км береговой линии. Это место настолько красиво, что правительство взяло его под свою опеку, запрещая здесь любую индустрию. Впрочем, даже без прямого влияния человека побережью грозит опасность: все чаще и чаще здесь происходят пожары, которые очень трудно затушить из-за отсутствия дорог и большой площади лесов. Один из пожаров уничтожал местную флору и фауну на протяжении трех месяцев.
Венеция
Венеция.
Романтическое направление в мировом туризме, итальянская Венеция привлекает своими многочисленными каналами, карнавалом и общей атмосферой романтики. Однако специалисты уверены, что уже в следующем столетии этот город уйдет под воду из-за повышающегося уровня моря, из-за промышленного забора воды из артезианских скважин, а также из-за внушительного веса самих зданий в городе. Уже сегодня этот город терпит более 100 случаев затопления за год. 14 лет назад был разработан проект MOSE, предусматривающий постройку герметичных барьеров вокруг города, однако специалисты из Нидерландов раскритиковали эти дамбы из-за низкой эффективности подобной защиты от наводнений. В итоге на данный момент никаких существенных работ по сохранению города не ведется.
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