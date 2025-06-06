10 популярных машин, качество которых никуда не годится

Любой, кто сталкивается с выбором на автомобильном рынке, хотел бы приобрести качественный и надежный автомобиль в новом состоянии, или с небольшим пробегом. Если он приобретается подержанным, то важно знать подводные камни, которые имеет та или иная модель – ведь даже известные бренды иногда допускают просчеты.
Вот десятка худших автомобилей, которые желательно обходить стороной – отзывы на них говорят сами за себя.
1. Opel Corsa
С поломками встречался каждый третий владелец Opel Corsa/ Фото: autobild.es
Несмотря на то, что Opel Corsa выпускается уже очень давно, причем за это время модель стала чуть ли самой популярной в линейке Опель, Corsa оказалась с проблемами. Хотя субкомпактный хэтчбек супермини остается в десятке самых продаваемых моделей в Европе, тем не менее, жалобы на него есть.
Особенно подводит владельцев Corsa D, выпущенная с 2006 по 2014 годы, хотя именно эту модель бренд выпустил в больших количествах, нарастив производство.
В ходе эксплуатации выяснилось, что каждый третий владелец столкнулся с серьезными поломками, случающимися с Corsa. В одних случаях ломался двигатель или тормозная система, в других – летел кондиционер или электросистема, или дело было в неисправности выхлопной системы. По жалобам владельцев, быстро портилась отделка салона.
2. Opel Astra
В модели Opel Astra J часто выходили их строя мотор, тормоза и рулевое управление/ Фото: wikimedia.org
Еще один представитель марки Opel тоже попал в немилость автовладельцев – они остались недовольны его качеством. Дело касается одной из модификации Opel Astra – компактного автомобиля, выпускавшегося под литерой J в 2009-2015 годах.
В целом Astra – очень популярный автомобиль, к которому нет претензий, но Opel Astra J оказалась склонной портиться и ломаться.
Из строя частенько выходили тормоза, двигатель, рулевое управление модели Astra. Жалобы шли на работу электрики и топливной системы, часто из строя выходил кондиционер. Кроме того, кузов Astra J ржавел быстрее, чем у других автомобилей.
3. Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C-Class, версия W205 страдает от проблем в электросистеме двигателя и системе питания/ Фото: wikimedia.org
Невероятно, но факт – престижный и роскошный Mercedes-Benz С-класс оказался в рейтинге худших автомобилей. Казалось бы, что можно испортить в Мерседесе? Но создатели сумели это сделать в версии W205, выходившей в 2014-2021 годах (четвертое поколение). Они сами признались, что серия была изготовлена из алюминия, и конструкция автомобилей отличалась высокой жесткостью.
Хотя компактный Mercedes-Benz W205 стал лучшим в своем среднем классе по версии Европейского комитета по безопасности в 2014 году, владельцы рассудили по-другому. W205 частенько заставлял их обращаться в ремонтные сервисы. Чаще всего неполадки случались в электросистеме двигателя и системе питания.
Самое печальное то, что ремонт такой престижной машины, как Мерседес С-класса, оказывался очень дорогим и влетал в хорошую копеечку своему владельцу.
4. Jaguar XF
В Jaguar XF часто выходят из строя подвеска и тормоза/ Фото: motor1.com
Бизнес-класс не является гарантом надежности – роскошные автомобили тоже подвержены неполадкам и поломкам. Престижный люксовый седан Jaguar XF оказался в своем классе самым проблемным.
Примерно половина владельцев была вынуждена оплачивать очень дорогой и сложный ремонт XF – ломались тормоза и подвеска, отказывал двигатель, выходила из строя электрическая или выхлопная система, нарушалась работа кондиционера.
Все это требовало ремонта, который для класса престижных авто невероятно дорог. Даже после небольшого пробега мог выйти из строя двигатель, замена которого оказывалась серьезной проблемой.
5. Mitsubishi Mirage G4
Mitsubishi Mirage G4 имеет насбалансированное рулевое управление/ Фото: greencarreports.com
Японское качество не нуждается в доказательствах, но и у «японцев» случаются проколы. Седан Mitsubishi Mirage 2016 года оказался таким неудачным, что получил звание «Худшего автомобиля» от Top Gear. У него оказалось настолько несбалансированное рулевое управление, что водитель часто не знал, куда он едет.
Отмечалась повышенная шумность, ужасная подвеска с плохой амортизацией и дешевенькая отделка интерьера. Хотя внешне Mirage был вполне привлекательным, мощность его мотора составляет всего лишь 78 л.с., чего было мало для нормального вождения даже в городе.
6. Range Rover Evoque
В Range Rover Evoque порой отказывают электросистема и навигационная система/ Фото: prestigecarsupermarket.co.uk
Семейные кроссоверы не должны часто ломаться – они задумывались как надежные и долговечные машины. Но это не относится к Range Rover Evoque, второе поколение которого выходило с 2011 по 2019 годы. Наоборот, этот компактный кроссовер премиум-класса проявил себя как постоянно ломающийся и проблемный автомобиль.
В плачевное состояние приходили практически все его элементы – от подвески и коробки передач до сцепления и тормозов. Отказывала электросистема Evoque, навигационная система, кондиционирование и все остальное.
7. Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport имеет проблемы с электрической и выхлопной системами/ Фото: drom.ru
Спортивная версия среднеразмерного кроссовера Land Rover Discovery с приставкой Sport в 2014 году получила высокое звание лучшего автомобиля в Европе своего класса. Вот только дальнейшее использование показало не такие радужные результаты, о чем и заявили владельцы этого кроссовера.
Они столкнулись с рядом проблем в электрической системе автомобиля, а также с работой выхлопной системы. В итоге Discovery Sport стал худшим среди среднеразмерных кроссоверов по мнению пользователей: поломку можно ждать в любом месте, причем ремонт весьма дорогой.
8. Peugeot 308
Peugeot 308 порой имеет проблемный двигатель/ Фото: autoexpress.co.uk
Компактный седан французского производства первого поколения, которое пришлось на 2007-2013 годы, не вызывает нареканий с точки зрения внешнего вида. Это стильный и привлекательный дизайн с налетом французской элегантности.
Но внешность бывает обманчива, что и случилось с Peugeot 308. Двигатель этого автомобиля ведет себя капризно и часто просто ломается, заставляя владельцев заниматься сложным и затратным ремонтом.
Недостаточно прочная подвеска вызывает толчки при движении, тем более, что Peugeot 308 не учитывает российские климатические и дорожные реалии. Как вишенка на торте – низкая ликвидность седана из Франции, который с трудом продается на российском вторичном рынке, теряя в цене примерно треть своей первоначальной стоимости.
9. Tesla Model S
Многие пользователи Tesla Model S недовольны качеством сборки/ Фото: exoticmotorsportsok.com
Среди электромобилей плохую репутацию получила Tesla Model S, которая выпускалась с 2014 года. Пользователи остались недовольны качеством сборки – зазоры и неплотное прилегание уплотнителей доставляют немалое неудобство, как и низкая шумоизоляция Теслы.
Если владельцы водят электрокар в агрессивном стиле, то машина часто ломается. Модель имеет много претензий, люди жалуются на частые поломки электрики, аккумуляторной батареи, имеются проблемы с кузовом, тормозами, оставляет желать лучшего внутренняя отделка Теслы.
10. BMW 3-Sereis Coupe
В BMW 3-Sereis Coupe случаются проблемы с электроникой/ Фото: drom.ru
Хотя это самая успешная и популярная спортивная модель 3 серии BMW, однако благодаря своей распространенности она же попала в рейтинг проблемных из-за возникающих неполадок. Претензии достались автомобилю БМВ пятого поколения, выпускавшемуся в 2005-2013 годах в кузове купе.
Разочаровывает автовладельцев некачественная отделка салона с трескающейся обивкой из кожзама. Мотор 3-Sereis Coupe часто перегревается, проявляются проблемы с ГРМ и поршневой группой. Часто бывают аварийные ситуации с электроникой – провода могут заржаветь.
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