10 популярных машин, качество которых никуда не годится

С нами не соскучишься!





Любой, кто сталкивается с выбором на автомобильном рынке, хотел бы приобрести качественный и надежный автомобиль в новом состоянии, или с небольшим пробегом. Если он приобретается подержанным, то важно знать подводные камни



Любой, кто сталкивается с выбором на автомобильном рынке, хотел бы приобрести качественный и надежный автомобиль в новом состоянии, или с небольшим пробегом. Если он приобретается подержанным, то важно знать подводные камни , которые имеет та или иная модель – ведь даже известные бренды иногда допускают просчеты.

1. Opel Corsa

С поломками встречался каждый третий владелец Opel Corsa/ Фото: autobild.es

2. Opel Astra

В модели Opel Astra J часто выходили их строя мотор, тормоза и рулевое управление/ Фото: wikimedia.org

3. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class, версия W205 страдает от проблем в электросистеме двигателя и системе питания/ Фото: wikimedia.org

4. Jaguar XF

В Jaguar XF часто выходят из строя подвеска и тормоза/ Фото: motor1.com

5. Mitsubishi Mirage G4

Mitsubishi Mirage G4 имеет насбалансированное рулевое управление/ Фото: greencarreports.com

6. Range Rover Evoque

В Range Rover Evoque порой отказывают электросистема и навигационная система/ Фото: prestigecarsupermarket.co.uk

7. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport имеет проблемы с электрической и выхлопной системами/ Фото: drom.ru

8. Peugeot 308

Peugeot 308 порой имеет проблемный двигатель/ Фото: autoexpress.co.uk

9. Tesla Model S

Многие пользователи Tesla Model S недовольны качеством сборки/ Фото: exoticmotorsportsok.com

10. BMW 3-Sereis Coupe

В BMW 3-Sereis Coupe случаются проблемы с электроникой/ Фото: drom.ru