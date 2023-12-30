Почему императора Зенона похоронили заживо или Как варвар привёл великую Римскую империю к падению

Император Зенон

Император Лев I.

Император Зенон, изображённый как исаврийский воин, до того, как он стал императором.

Древнеримская монета, изображающая Зенона, императора Византийской или Восточной Римской империи.

Тяжёлая болезнь?

Болезнь, из-за которой императора сочли мёртвым, так и не удалось точно установить.

«Шерше ля фам» или во всём виновата императрица Ариадна

Императрица Ариадна, жена императора Зенона.

Скульптура императрицы Ариадны из слоновой кости.