5 советов продавцов, которые кажутся попыткой обдурить, а на самом деле - забота о покупателе




Дьявол в романе великого классика Булгакова утверждал, что если вам предлагают осетрину второй свежести, то это значит, что вам нагло врут, предлагая тухлую осетрину. И был Воланд совершенно прав. Но что если мы скажем вам, что вчерашний торт - это хорошо? Что если мы скажем вам, что брать джинсы на полразмера больше при желании купит модель строго по фигуре - правильно?
Мы предлагаем вашему вниманию нетривиальный материал, который собрал пять фраз продавцов, которые рождают в большинстве из нас непоколебимую веру, что нам хотят втюхать непотребный товар, но на самом деле же, говоря это, нам советуют идеальное решение.

1. «На сыре не плесень, а соль!»


Соль, а не плесень. / Фото: tobol.ru

Соль, а не плесень. / Фото: tobol.ru

 

Из личного опыта - пример. В приличном фирменном магазине молочного комбината автор данного материала попросила взвесить кусочек твердого сыра. Увидев на весах указанный продукт, обернутый после фасовки в пищевую плёнку, весьма удивилась «наглости» продавца и решила не молчать: «А вы не могли бы заменить кусочек? На этом, кажется, уже белый налёт плесени». Продавец миролюбиво, но уверенно ответила: «Девушка, не волнуйтесь! Немножко белого налёта - в порядке вещей для твёрдых сыров: это соль выходит на поверхность».

Прозвучало как враньё и издевательство, но не хотелось конфликта, поэтому сыр был куплен. Дома попробовав мизерный кусочек продукта вместе с «налётом» (истина дороже всего!), автор убедилась в честности и правоте продавца: сыр действительно был свежим, вкусным, без посторонних «ноток». О привкусе плесени речи не шло! Итак, небольшое количество беловатого налёта вполне может быть на поверхности качественного сыра.
Вас не обманывают!

P. S. Просьба не путать с настоящей плесенью! Хотя спутать сложно: плесень будет с зеленоватыми вкраплениями.

2. «Джинсы на полразмера великоваты? Нравятся очень? После стирки будут тютелька в тютельку ваш размер!»


Чуть-чуть великоваты и только в талии. А так нравиятся!!! Стопроцентный коттон, брать или нет? / Фото: pinterest.ru

Чуть-чуть великоваты и только в талии. А так нравиятся!!! Стопроцентный коттон, брать или нет? / Фото: pinterest.ru


 

Да уж, фраза не внушает доверия. «Продавцу просто нужно сбыть товар, а меньшего размера нет - вот и врёт безбожно!» - подумает большинство. Но минуточку! Если речь о настоящем дениме (стопроцентном хлопке), то продавец говорит чистую правду! После стирки джинсовая ткань в 99,9 % случаев даёт усадку, поэтому вещь, сидевшая при покупке «как влитая», после использования любого порошка и при погружении в воду, температура которой выше 30° С, неизбежно «подсядет» и вполне может доставить дискомфорт в области талии, бёдер, коленных чашечек и икроножных мышц. Чаще всего в процессе носки джинсы вновь немного растягиваются, а после очередной стирки опять впритык. Итог - верим продавцу и спокойно приобретаем джинсы на полразмера больше.

3. «Нет, сегодня торты не привозили. Возьмите вчерашний: он же вкуснее!»


Вчерашний вкуснее! / Фото: tortufa.ru

Вчерашний вкуснее! / Фото: tortufa.ru

 

Как и в предыдущем пункте, фраза доверия не вызывает. «Тётка хочет сбыть старый торт», - вынесут вердикт комментаторы-скептики. Или всё-таки дадим «тётке"»шанс и включим логику? Если речь идёт о нежных десертах из быстропортящихся продуктов, срок годности которых не более 36 часов (например, низкокалорийные торты и пирожные на основе творожного или белкового кремов), то фраза «вчерашний вкусный торт» действительно обман. Но большинство классических тортов - это бисквит + кремовые прослойки со сроком годности от 72 до 96 часов (3-4 суток, бывает даже 5). Только что изготовленный торт будет суховат: коржи не успеют как следует пропитаться. А вот «переночевавшая» в холодильнике вкусняшка как раз достигнет идеальной кондиции. Вновь из личного опыта: кондитер, у которого заказывали торт к юбилею, предложила: «Давайте я сделаю его на день раньше. Поверьте, к моменту застолья он будет максимально нежным и вкусным».

4. «Да, кроссовки/туфли/ слипоны дороговаты, но, поверьте, цена себя оправдает. Я сам(-а) только эту обувь и покупаю...»


Что ж ценник-то такой конский?! / Фото: msk.outmaxshop.ru

Что ж ценник-то такой конский?! / Фото: msk.outmaxshop.ru


 

«Ага, конечно, ищи дурака! - подумает 99 % покупателей. - А что ещё может сказать продавец в магазине дорогой обуви?!» Нужно согласиться, что ряд брендов изрядно завышает цену на обувную продукцию среднего качества. Например, одна известная сеть магазинов (не будем называть и делать антирекламу - вдруг они станут лучше!) продаёт итальянскую обувь, которая едва выдерживает один сезон интенсивной эксплуатации. Но зачастую утверждение, что качественная обувь не может стоить дёшево, - чистая правда. В качестве примера - другой известный европейский обувной бренд из Дании. Даже в сезон скидок пара туфель обойдётся в 80-100 у.е. Но - из личного опыта автора материала - пара обуви от этих датчан, скорее, надоест, чем придёт в негодность. Например, босоножки, купленные в 2015 году, до сих пор не выглядят поношенными, а зимние ботинки выглядят новыми как минимум три зимы (а потом ещё минимум три зимы просто в приличном состоянии).

5. «Эти котлеты? Да, сегодняшние... Возьмите лучше тефтельки - они сегодня сочнее!»


Лучше возьмите тефтели и посмотрите, как подмигивает мой левый глаз! / Фото: realt.onliner.by

Лучше возьмите тефтели и посмотрите, как подмигивает мой левый глаз! / Фото: realt.onliner.by

 

Покупатель (особенно если в нём есть хоть крупица советской закалки) вполне может решить, что продавцу в отделе готовой продукции дана установка начальства: активнее предлагать изделие, срок годности которого на исходе. То есть вам «впихивают» тефтели не первой свежести.

Вполне возможно. Но если вы постоянный покупатель отдела готовой продукции в супермаркете рядом с домом, то, скорее всего, продавец данной фразой стремится «убить двух зайцев»:
1) ответить утвердительно про «свежие» котлеты, чтобы начальство не наказало за озвученную горькую правду (свежими они были, но позавчера);
2) намекнуть знакомому покупателю, что действительно изготовлено сегодня.

Итак, данная фраза может быть как ложью, так и правдой в зависимости от того, «чужому» или «своему» покупателю она сказана. Се ля ви... Везде рулит человеческий фактор: все склонны делить мир на «своих» и «чужих».

источник

