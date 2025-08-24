5 советов продавцов, которые кажутся попыткой обдурить, а на самом деле - забота о покупателе

1. «На сыре не плесень, а соль!»

Соль, а не плесень. / Фото: tobol.ru

2. «Джинсы на полразмера великоваты? Нравятся очень? После стирки будут тютелька в тютельку ваш размер!»

Чуть-чуть великоваты и только в талии. А так нравиятся!!! Стопроцентный коттон, брать или нет? / Фото: pinterest.ru

3. «Нет, сегодня торты не привозили. Возьмите вчерашний: он же вкуснее!»

Вчерашний вкуснее! / Фото: tortufa.ru

4. «Да, кроссовки/туфли/ слипоны дороговаты, но, поверьте, цена себя оправдает. Я сам(-а) только эту обувь и покупаю...»

Что ж ценник-то такой конский?! / Фото: msk.outmaxshop.ru

5. «Эти котлеты? Да, сегодняшние... Возьмите лучше тефтельки - они сегодня сочнее!»

Лучше возьмите тефтели и посмотрите, как подмигивает мой левый глаз! / Фото: realt.onliner.by