Надежная «капсула жизни»: сингапурцы создали крошечный смарт-дом

Надежная «капсула жизни»: сингапурские разработчики создали крошечный смарт-дом «Cube One». | Фото: easydiyandcrafts.com/ © Studio Nestron.

Крошечный домик «Cube One» имеет размер 5,5 x 2,9 x 2,85 м и весит 7 т. (концепт Studio Nestron). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.







Эргономичный внешний вид позволяют устанавливать мини-жилище в любом месте («Cube One»). | Фото: easydiyandcrafts.com/ © Studio Nestron.

Благодаря грамотной планировке и белому цвету внутреннее пространство зрительно кажется более просторным («Cube One»). | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.

Угловая кухня включает в себя плиту, вытяжку, высокие шкафы, барную стойку и раковину («Cube One»). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.

Рациональное планирование позволило использовать каждый миллиметр внутреннего пространства малогабаритного домика («Cube One»). | Фото: rumblerum.com/ © Studio Nestron.

В крошечном домике обустроено полноценное спальное место с вместительными системами хранения («Cube One»). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.

В миниатюрном доме создана благоустроенная ванная комната с унитазом, настенным душем и небольшой стиральной машиной. | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.

Зона отдыха в малогабаритном доме «Cube One». | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.

По желанию клиента миниатюрный дом могут оснастить солнечными батареями, очистными и перерабатывающими системами («Cube One»). | Фото: taratutenko.ru/ © Studio Nestron.