Надежная «капсула жизни»: сингапурцы создали крошечный смарт-дом

На возрастающие потребности в индивидуальном жилье мировой рынок отреагировал довольно стремительно. Как грибы стали появляться уникальные проекты «Tiny House» (крошечные дома). На этот раз удивила сингапурская компания Studio Nestron, выпустившая фантастическую модель «Cube One», оснащенную «умными» системами, которой не страшны ни пожары, ни землетрясения.
Надежная «капсула жизни»: сингапурские разработчики создали крошечный смарт-дом «Cube One». | Фото: easydiyandcrafts.com/ © Studio Nestron.
Жилищный кризис диктует свои условия, поэтому с каждым годом все популярней становятся маленькие дома, которые смогут удовлетворить потребности жителей мегаполисов и не только. Всем известно, что небольшие габариты жилища позволяют экономить и на стоимости самого дома и на его обслуживании, поэтому никого не удивляет количество моделей и вариантов, создаваемых современными производителями и собственноручно владельцами мини-апартаментов.
Крошечный домик «Cube One» имеет размер 5,5 x 2,9 x 2,85 м и весит 7 т. (концепт Studio Nestron). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.
Свою нишу на рынке создания «Tiny House» достойно заняла и сингапурская компания Nestron, которая создала уникальный в своем роде крошечный смарт-дом «Cube One». «Умное жилище» хотя и имеет площадь всего лишь 14,5 кв. м., но в нем есть все необходимое для комфортного проживания. «Cube One» еще называют «капсулой жизни», потому что это миниатюрное убежище предохраняет жильцов от бурь, тайфунов 12-го уровня и землетрясения до 9 баллов.
Эргономичный внешний вид позволяют устанавливать мини-жилище в любом месте («Cube One»). | Фото: easydiyandcrafts.com/ © Studio Nestron.
Этот «несокрушимый» дом, так его еще называют, сделан из особых теплоизоляционных огнеупорных материалов, которые способны выдержать пожар. Внешняя обшивка сможет противостоять воздействию огня 2 часа, а внутренняя – в течение часа будет предохранять обитателей крохи от высоких температур. Также исключены все возможности проникновения в дом любым путем термитов, шашеля и прочей живности. Такие супервозможности облачены в довольно современную и эргономичную оболочку из оцинкованной стали, поэтому домик отлично впишется и в городскую среду, и в природный ландшафт.
Благодаря грамотной планировке и белому цвету внутреннее пространство зрительно кажется более просторным («Cube One»). | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.
Угловая кухня включает в себя плиту, вытяжку, высокие шкафы, барную стойку и раковину («Cube One»). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.
К основным преимуществам этой модели можно отнести и то, что она полностью укомплектована спецмебелью и техникой, адаптированной под «умные» системы управления. В таком жилом пространстве есть все необходимое для жизни 1-2 человек: полноценное двуспальное место, обустроенная кухня, трансформируемая в столовую или рабочий кабинет, гостиная с зоной отдыха, ванная комната в виде большой душевой кабины, в которой есть небольшая стиральная машина и туалет.
Рациональное планирование позволило использовать каждый миллиметр внутреннего пространства малогабаритного домика («Cube One»). | Фото: rumblerum.com/ © Studio Nestron.
Системы хранения максимально завуалированы, поэтому миниатюрное пространство смотрится довольно просторным и уютным. Также в миниатюрном жилище предусмотрены некоторые современные функции, такие как установка кондиционирования воздуха, мультимедийная система, светодиодное освещение и система голосового управления, связанные с технологией «умный» дом.
В крошечном домике обустроено полноценное спальное место с вместительными системами хранения («Cube One»). | Фото: newatlas.com/ © Studio Nestron.
Все структуры и функции мини-жилища рассчитаны на подключения к центральным коммуникациям. Несмотря на то, что в комплект «Cube One» не входят солнечные батареи, емкости для хранения воды и системы ее очистки и переработки, но по желанию клиента они устанавливаются и домик сможет автономно существовать.
В миниатюрном доме создана благоустроенная ванная комната с унитазом, настенным душем и небольшой стиральной машиной. | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.
Справка от редакции Novate.Ru: Приобретение базовой комплектации крошечного дома «Cube One», в которую включено все вышеперечисленное, обойдется около 30 тыс. дол. При покупке будет выдаваться гарантия на все материалы и «умные» системы управления на целых 15 лет.
Зона отдыха в малогабаритном доме «Cube One». | Фото: roundme.com/ © Studio Nestron.
Даже если прибавить к этой стоимости оплату за аренду земли и подключения к городским коммуникациям, это в 2 раза дешевле чем аналоги других производителей, не говоря о покупке даже самого маленького традиционного жилья.
По желанию клиента миниатюрный дом могут оснастить солнечными батареями, очистными и перерабатывающими системами («Cube One»). | Фото: taratutenko.ru/ © Studio Nestron.
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