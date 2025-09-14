Британка, посетив 398 свиданий, так и не нашла вторую половинку

Результаты опросов показывают, что три из четырех интернет-пользователей никогда не находят в Сети свою вторую половинку. Эмма Шутер знает об этом как никто другой. Женщина была почти на 400 свиданиях, но так и не встретила любовь всей жизни. Британка зарегистрирована в десятке приложений для знакомств и потратила на поиски суженого много времени и денег для создания аккаунтов на платных сайтах.

Она настолько разочаровалась, что называет себя самой большой неудачницей во всей Великобритании.Эмма проводит до четырех часов в день в поисках единственного и неповторимого, прочесывая 12 разных приложений и сайтов для знакомств. Несмотря на то что она ходила на свидания с 398 мужчинами, британка до сих пор одинока. Женщина потратила 3500 фунтов (около 300 000 рублей) на членские взносы для платных веб-сайтов. За последние десять лет она лишь в 30-ти случаях встречалась с претендентами на роль возлюбленного дважды. Тем не менее, Эмма не теряет надежды на то, что найдет настоящую любовь. 37-летняя жительница Хартфордшира говорит, что каждое ее утро начинается с проверки сообщений во многочисленных приложениях: Tinder, Bumble, Hinge, Happn и других. Она рассматривает страницы новых пользователей, отвечает написавшим и подыскивает варианты для будущих встреч. На все это у нее уходит около часа. Эмму интересуют мужчины в возрасте от 26 до 38 лет. Ей нравятся представители рабочих профессий, например, строители, а также мужчины , которые любят заниматься спортом. Британка просматривает сайты во время перерыва на работе и «залипает» на них по несколько часов вечером.У женщины уже 10 лет не было серьезных отношений.За это время она не раз сталкивалась с опасностями на свиданиях. Один мужчина сказал, что хочет, чтобы Эмма сперва переспала с его лучшим другом, а другой пожелал быть ее слугой и ползать у ее ног на поводке. Британке не раз приходилось сбегать со свиданий из-за странных предложений. Лучшая подруга Эммы, Ники МакКормак решила взять ситуацию в свои руки и начала публиковать рекламу о своей одинокой приятельнице в Фейсбуке.Обычно женщина назначает свидания новым знакомым в трех местных пабах. Барменши уже отлично знают постоянную клиентку и часто интересуются ее последними любовными историями. Они и сами пытаются познакомить Эмму с мужчинами. Из-за того, что у британки есть страницы на многих сайтах , она иногда путает, кого о чем спрашивала, задавая одни и те же вопросы по несколько раз. Бывает, что и мужчины называют ее другим именем или повторяют одно и то же. В таком случае Эмма сразу прекращает с ними общение.Женщина считает, что главная проблема тех, кто ищет любовь в интернете, в том, что если одно свидание проходит неудачно, то всегда найдется другой вариант, который ждет тебя на сайте знакомств. Такой огромный выбор делает человека привередливым и не дает остановиться. Кроме этого, мужчины в профиле представляют себя с лучшей стороны. Все фотографии на страницах выглядят красиво, а описания сделаны остроумно и интересно. В реальной жизни женщину часто ждет разочарование.Эмма признает, что одержима общением на сайтах знакомств. Ей не всегда было так трудно найти любовь. Когда британке исполнилось 17, друзья познакомили ее с Джошуа. У пары родилась дочь Элли, которой сейчас уже 17 лет. Супруги расстались после шести лет совместной жизни. После развода Эмма в течение года безуспешно пыталась найти бойфренда в реальной жизни, а когда ничего не получилось, зарегистрировалась на сайте знакомств. Первый мужчина, с которым она пошла на свидание после общения в интернете, ее разочаровал. Он оказался совсем не был похож на человека с фотографий, размещенных на странице. В результате Эмма вежливо пообщалась с ним в течение часа и попрощалась навсегда.Раньше британка вела беседы с мужчинами в течение двух недель перед тем, как встретиться с ними в реальной жизни. После полусотни свиданий она поняла, что нужно ускорять процесс переписки. Эмма начала соглашаться на свидания, пообщавшись с парнем в чате всего несколько дней. Женщина часто получает предложения сексуального характера. Огромное количество мужчин просят ее отправить фото в обнаженном виде. Несмотря на то что Эмма потратила на безуспешный поиск возлюбленного много времени и сил, она не собирается останавливаться и прекращать общение на сайтах знакомств. Британка точно знает, чего хочет, и если найдет идеального мужчину, то обязательно удалит все приложения.