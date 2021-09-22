Корабль на подводных крыльях «Вихрь»: главная инновация гражданского флота СССР

Корабль, который стал революцией гражданского флота.
Корабли на подводных крыльях стали стремительно набирать популярность во всем мире в послевоенные годы. Судно «Вихрь», созданное в Советском Союзе, внесло огромный вклад в продвижение данного вида транспорта в портах страны. Именно благодаря ему речной и морской пассажирский флот страны сделал большой шаг в будущее.
Это был большой шаг в будущее.
На дворе 1962 год. Порт Одессы заполнен преимущественно кораблями довоенной постройки. По городу ходят такие же старые трамваи. И вот, в порт прибывает корабль на подводных крыльях «Вихрь», удивительное судно, которое полностью соответствовало тенденциям судостроения послевоенного периода. На тот момент, появление такого судна в любом порту было необычайной редкостью. Футуристические динамичные формы резко выделяли «Вихрь» на фоне остальных «старомодных» кораблей.
Выглядело судно очень современно.
Создан инновационный (на то время) корабль был на судоверфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Его проектированием руководил конструктор Ростислав Алексеев. Корабль стал вторым и последним судном класса «Спутник». Позиционировался он как речной и морской лайнер-теплоход для перевозки пассажиров. В итоге, корабль стал крупнейшим морским транспортным средством на подводных крыльях во всем СССР (а может и во всем мире).
Корабль обогнал свое время.
Корабль значительно превосходил по своим параметрам всех идейных и конструктивных предшественников, таких, как «Циклон». Издание Novate.ru хочет добавить, что разрабатывались эти суда, к слову, тем же конструкторским бюро. В 1963 году пройдя все испытания «Вихрь» заступил на дежурство. Он курсировал по линии Одесса – Херсон. Полтора десятилетия он исправно нес службу, но, к сожалению, стал первым и единственным судном подобного класса.
У него была персональная площадка в порту.
Корабль стал важной частью местной транспортной инфраструктуры, особенно при учете того, что развитие автотранспорта в регионе все еще не было выведено на должный уровень. Корабль выполнял короткие рейсы. У него даже было отдельное, специальное швартовочное место в каждом порту. Во многом именно благодаря ему произошло продвижение серийной модели кораблей на подводных крыльях «Комета». К началу 70-х годов XX века корабль заменили на одну из таких новинок. Когда точно «Вихрь» был полностью выведен из эксплуатации – неизвестно. Произошло это где-то между 1977 и 1981 годами.
Постепенно его заменили на серийную модель.
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