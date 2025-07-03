Куда подевались македонцы Александра Великого, завоевавшие полмира

Современная Македония занимает лишь малую часть исторической Македонии. /Фото: 1zoom.club.

Древняя Македония вообще была не там. /Фото: Ну, или не совсем там. worldhistory.org.

Судя по всему древние македонцы. /Фото: prazdniki-online.ru.

Современные македонцы - это славяне. /Фото: magmer.ru.

Тех самых македонцев больше нет. /Фото: thailand-good.ru.