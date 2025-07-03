Куда подевались македонцы Александра Великого, завоевавшие полмира

Для начала следует напомнить о том, что современная республика Северная Македония имеет весьма опосредованное отношение к той самой Древней Македонии. Более того, территория «настоящей» исторической Македонии, лежащей между Фессалией и Фракией, на сегодняшний день является частью современной Греции.
Современная Македония занимает лишь малую часть исторической Македонии. /Фото: 1zoom.club.
По всей видимости древние македонцы были все-таки эллинами - представителями греческой ветви народов. Что интересно, споры на эту тему велись еще тогда, когда тех самых «настоящих» македонцев еще можно было буквально потрогать руками! Греки из южных регионов Эллады нередко обзывали македонцев варварами. Правда, подобное клише скорее всего было связано не с уровнем культуры северных соседей, а с их политическим устройством. Так в Македонии, по сути, была монархия, в то время как в греческих полисах действовала преимущественно классическая рабовладельческая демократия.
Древняя Македония вообще была не там. /Фото: Ну, или не совсем там. worldhistory.org.
Вместе с тем многие греческие авторы-современники не подвергали сомнению эллинское происхождение древних македонцев. Подобные выводы можно сделать из текстов, оставленных Фукидидом, Эсхин, Гесиод и Геродот. Греками древних македонцев считали и персы из Державы Ахеменидов - то самой, что активно воевала с эллинскими городами.
Судя по всему древние македонцы. /Фото: prazdniki-online.ru.
Так или иначе важно понимать, что современные македонцы (как, впрочем, и современные греки) – это уже не совсем «те самые» древние народы. Так как за прошедшие века они активно перемешивались с балканскими племенами, римлянами, турками и, конечно же, славянами. Последние на территории Балканского полуострова оказались в VI-VIII веках от рождества Христова в ходе Великого переселения народов. Пришедшие в римскую Грецию славяне были уже настоящими варварами (в этом нет ничего постыдного, все народы когда-то были варварскими), культура которых находилась примерно на одном уровне с культурой таки же германских племен. При этом важно понимать, что переселившиеся славяне пришли не на пустое место. И хотя переселение народов часто сопровождалось войной и грабительскими набегами, было бы ошибкой думать, что германцы и славяне, хлынувшие в земли римлян, устраивали на новом месте тотальный геноцид для местного населения.
Современные македонцы - это славяне. /Фото: magmer.ru.
Таким образом современные македонцы являются продуктом длительного этногенеза и могут считаться хотя бы и опосредованном потомками разных народов и племен. Древние же македонцы ассимилировались с другими племенами и народами, постепенно в них растворившись. За прошедшие века на территориях современной и исторической Македонии успели побывать эллинские города-государства, империя Александра Великого, Римская империя, Византия, Болгарские царства, Османская империя, Югославия и современная Греция. При этом во времена Александра Великого древние македонцы активно расселялись за пределы своей родины и еще более активно способствовали распространению эллинской культуры на восток.
Тех самых македонцев больше нет. /Фото: thailand-good.ru.
Однако, тех самых «настоящих» македонцев, как, например, и «настоящих» римлян на сегодняшний день уже не осталось в результате многократного смешивания народов и племен, образования и краха государств. Так, после смерти Александра эллины и, в частности, древние македонцы жили на территории современных Таджикистана, Афганистана и Узбекистана будучи частью населения Греко-Бактрийского царства. Однако, едва ли сегодня в этих республиках получится найти много греков. Но не стоит по этому поводу переживать. История знает сотни племен и государств, канувших в Лету задолго до того, как появились современные государства. Ведь по-настоящему важна не «кровь» (и форма черепа), а то культурное наследие, которое одни народы после себя оставляют и с каким другие народы себя отождествляют, продолжая его развивать.
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