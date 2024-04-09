9 лайфхаков, чтобы полюбить готовку

Если относиться к готовке только как к тяжелой обязанности, вряд ли получится приготовить что-то вкусное, с душой.







А вот если воспринимать ее как возможность проявить свою креативность, развить кулинарные навыки, порадовать семью вкусными и красивыми блюдами, то жизнь на кухне сразу станет лучше. Изменить свое отношение к кулинарии помогут лайфхаки от Novate.ru. Берите на заметку!



Лайфхак 1: Используйте для панировки сухари

Лайфхак 2: Замораживайте начинку для пельменей

Лайфхак 3: Трите руки об ложку, чтобы убрать запах

Лайфхак 4: Нагревайте авокадо в духовке, чтобы он быстрее дозрел

Лайфхак 5: Солите салат перед заправкой

Лайфхак 6: Добавляйте в фарш только желток

Лайфхак 7: Сушите зелень в микроволновой печи

Лайфхак 8: Наливайте в картофель растительное масло

Лайфхак 9: Добавляйте в банку с томатной пастой растительное масло

Кляр состоит из муки, яиц и панировочных сухарей.Пожалуй, вторым любимым мясным блюдом после котлет у многих людей являются отбивные. Однако, чтобы они получились идеальными – хрустящими снаружи и нежными внутри – нужно сделать правильный кляр. Большинство хозяек окунают мясо сначала в яйцо, потом в муку и сразу отправляют на сковороду. Мы же предлагаем изменить порядок действий и добавить еще один ингредиент.Итак, на первом этапе нужно обвалять мясо в муке, на втором – обмакнуть в яйцо, на третьем – обвалять в панировочных сухарях и на четвертом – обжарить на сковороде. Получатся очень вкусные и сочные отбивные. Кстати, чтобы проще было запомнить, используйте такую формулу: М – мука, Я – яйцо, С – сухари, О – обжарка. Получается слово «мясо».Из фарша нужно сделать фрикадельки и заморозить, а потом лепить пельмениВряд ли кто-то будет спорить с тем, что домашние пельмени – это отдельный вид удовольствия, и они точно не сравнятся по вкусу с магазинными. Вот только настроиться на их приготовление совсем непросто. Во-первых, процесс занимает очень много времени, во-вторых, лепка – работа для очень терпеливых и усидчивых людей (особенно, если рука еще не набита), в-третьих – фарш комнатной температуры часто растекается и пачкает тесто.Если с первыми двумя проблемами вы можете справиться самостоятельно (нужно только желание приготовить вкусные пельмени), то с последней мы поможем. Нужно лишь слепить из фарша маленькие фрикадельки и отправить их в морозилку примерно на полчаса, чтобы они слегка застыли. По истечении времени достаньте начинку и приступайте к лепке пельменей.Замороженный фарш отлично держит форму и не вылезает из теста, когда вы склеиваете края. Такая простая хитрость поможет существенно облегчить и ускорить процесс приготовления блюда, к тому же пельмени получатся очень красивыми.Руки можно тереть об ложку или об кранЛюбите готовить рыбу, добавлять в блюда лук и чеснок? Тогда вы наверняка не раз задавались вопросом, как быстро отмыть с рук неприятный запах этих продуктов. Как показывает практика, с ним иногда не справляется даже мыло или средство для мытья посуды.Если вы столкнулись с такой проблемой и уже отчаялись вывести аромат чеснока, попробуйте просто потереть ладони алюминиевой ложкой. Вы удивитесь, но алюминий сразу перебьет запах. В конце вам останется лишь помыть руки с мылом и насухо их вытереть. Кстати, вместо ложки можно использовать обычный металлический кран на кухне или в ванной, эффект будет тот же.20 минут в духовке будет достаточно.С тех пор, как правильное питание стало невероятно популярным, авокадо, благодаря своему полезному составу, превратилось в хит продаж. Его используют для салатов, бутербродов, готовят соус гуакамоле и пр. Если вы также являетесь фанатом авокадо, вам точно пригодится наш лайфхак.Купили в магазине незрелое авокадо? Не обязательно ждать несколько дней, чтобы оно вошло в свою идеальную «форму». Можно завернуть его в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 100 градусов, на 20 минут. По истечении времени плод станет мягким, нежным и его легко будет намазать на хлеб.На заметку: Если вы использовали не все авокадо, оберните оставшуюся часть в бумажное полотенце, сбрызните небольшим количеством воды, замотайте в пищевую пленку и положите в холодильник. При таком хранении плод не почернеет и будет оставаться свежим на протяжении нескольких дней.Сначала соль, затем – масло или майонез.В интернете можно найти огромное количество самых разнообразных рецептов салатов: с овощами, с мясом, с оливковым маслом, с майонезом, слоеные, диетические и пр. Но любой из них очень легко испортить, если недосолить или, наоборот, пересолить. Запомните простое правило – добавлять соль нужно до того, как вы заправите ингредиенты, а не после. В противном случае кристаллы соли не успеют полностью раствориться и останутся на поверхности продуктов, даже если вы хорошо их перемешаете. Поэтому, чтобы вкусы распределялись равномерно, солите салат перед его заправкой.Желток сделает котлеты сочными.У каждой хозяйки свой рецепт котлет. Кто-то добавляет хлеб, вымоченный в молоке, кто-то овсяные хлопья, кто-то тертый картофель или кабачок. Но практически все кладут в фарш яйца, главная цель которых скрепить ингредиенты между собой. Мы рекомендуем использовать не целое яйцо, а только желток. Дело в том, что белок делает готовые котлеты жесткими, что сильно портит их вкус. А вот желток «отвечает» на сочность и нежность блюда, поэтому без него обойтись точно не получится.Поставьте таймер на две минуты.Если вы забыли про зелень в холодильнике и она слегка подвяла, не торопитесь ее выбрасывать. Из любых свежих трав можно сделать сушеные, чтобы потом использовать их в качестве ароматной специи. Многие хозяйки по старинке сушат зелень на подоконнике, тратя на этот процесс несколько дней. Но мы предлагаем пойти другим путем.Возьмите тарелку, распределите по ней зелень тонким слоем и поставьте в микроволновую печь на самую низкую мощность. Сушите травы две-три минуты. Желательно не уходите никуда с кухни и наблюдайте за процессом, чтобы зелень не подгорела. После этого измельчите ее и положите в маленькую баночку. Это отличная специя, которая добавляет блюдам оригинальный вкус и аромат.Растительного масла нужно совсем немного.Картофель – один из самых вкусных и «разноплановых» гарниров. Его можно жарить, запекать, варить в кожуре и без. Если ваша семья – фанат этого овоща, берите на заметку хитрость, которая поможет ускорить процесс варки картофеля.Нарежьте продукт на половинки или четвертинки, залейте водой и отправьте на плиту. Как только вода закипит, добавьте в кастрюлю столовую ложку растительного масла. Оно создаст защитную пленку на поверхности картофеля, которая поможет сократить время варки. Особенно актуален этот лайфхак, когда гости уже на пороге или муж раньше времени вернулся с работы, а вы только поставили картофель вариться.Растительное масло не даст появиться плесени.Еще один полезный лайфхак с использованием растительного масла. Томаты и блюда из них (в том числе паста), очень быстро плесневеют. Чтобы избежать этого, добавляйте в открытую банку с томатной пастой небольшое количество растительного масла. Оно создаст защитный слой на поверхности и предотвратит образование плесени. Благодаря этому паста долгое время будет оставаться свежей, и вам не придется думать, куда потратить целую банку за пару дней