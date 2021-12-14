Сколько жарить стейк из индейки, чтобы получилось ресторанное блюдо

Индейка — отличная альтернатива куриному мясу. При том, что она очень питательна, в ее состав входит мизерное количество холестерина. В индейке есть фосфор, цинк, калий и магний, а также витамины А, В, D и Е. Как приготовить стейк из индейки?



На самом деле достаточно просто. Главный фокус заключается в том, чтобы не пересушить диетический и очень полезный кусок мяса.



Но вот для людей с проблемами почечной недостаточности индейка не самый полезный продут. Впрочем, курица в этом случае не подходит совсем. Лучше всего готовить птицу на пару или варить. И то не более двух раз в неделю. Всем остальным же индейка в рационе не только пойдет на пользу, но и увеличит мышечную массу, убрав лишний жир.



КАК ПРИГОТОВИТЬ СТЕЙК ИЗ ИНДЕЙКИ

800 г филе индейки2 ст. л. растительного масла2 ст. л. сливочного масла4 веточки тимьяна2 зуб. чеснокасольчерный перецМясо моем, обсушиваем бумажным полотенцем и избавляем от лишних пленочек. Индейка немного отличается от курицы, но в плане филе они довольно схожи: нет тонких и мелких косточек. Теперь нарежем филе на 4 толстых стейка, до 4 сантиметров каждый. Резать нужно с толстой стороны, так будет легче понять, каким получится конечный результат.Чтобы увеличить размер стейков, будем использовать 2 старых и проверенных способа. Либо поместим мясо под пленку и слегка отобьем его молоточком или обыкновенной скалкой. Либо же сделаем глубокие, но не сквозные надрезы посередине каждого из кусков мяса. Теперь их можно открыть, как книгу. Толщина стейка уменьшится в 2 раза.Каждый стейк с двух сторон приправляем перцем, солим. Можно использовать и любимые специи, но индейка тоже очень вкусная, не нужно перебарщивать. Раскаляем сковороду, добавляем растительное масло. Обжариваем каждый стейк с двух сторон, по полторы минуты. Нам нужно запечатать мясо, чтобы соки не выходили.Теперь на среднем огне жарим стейки по 5 минут с каждой стороны. Параллельно добавляем в сковороду тимьян, раздавленный тыльной стороной ножа чеснок, сливочное масло. Когда чеснок станет золотистым, выкидываем его. Готовые стейки заворачиваем в фольгу и даем им «отдохнуть» около 10 минут. Теперь внутренние соки в мясе равномерно растеклись. Стейки будут сочными.Но это мясо, какой же гарнир подойдет для наших стейков? Любые! Тут главное — не переборщить. Овощи на гриле хорошо себя зарекомендовали. Тушенные в сметане грибы тоже понравятся большинству едоков. Очевидно, что гороховая каша или, например, сухой рис без какого-либо соуса могут испортить впечатление, но вкусы у людей разные.Как и для любого блюда, подача в случае со стейками, безусловно, важна. Их можно даже порезать на удобные кусочки. Но тогда их к столу нужно подавать сразу же: быстро остынут. Интересно смотрятся стейки в дуэте с овощами на пару или карамелизированным луком. А если еще и компания подходящая, любое блюдо будет вкуснее вдвойне.