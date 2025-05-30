Лучшие детские площадки Москвы

Как это часто бывает с архитектурой, буму детских площадок способствует кризис. Концепция «двор без машин», согласно исследованиям, не ценится покупателями.дороги к сердцу покупателей — и мы в начале бума детства: экологичные, смелые и бесшабашные объекты превращают и взрослых в детей. Детские площадки воплощают миф о потерянной городскими детьми свободе — как будто заборы, колонки, крапиву и дворовый футбол можно воссоздать. В современной России они бывают и моделью Кремля в миниатюре, и отчетом о благоустройстве, и подарком городу от крупного промышленника. В действительности же детская площадка — модель детства, но так, как его видят взрослые. Детские площадки нужны прежде всего взрослым, чтобы понять, что делать в пространствах, которые мы строим. Сложность и многомерность мира нельзя свести к еде и торговле, модели взаимодействия за пределами променада от магазина к кафе.
Детская площадка «Салют»
Что это: самое масштабное событие в благоустройстве за последние годы. В нем воплотилось несколько по-настоящему новых концепций. Эта площадка — не «аттракцион», это именно место. Когда тут оказываешься, то даже непонятно, что именно фотографировать. Зато сразу ясно, что тут делать, особенно детям: для них здесь предусмотрена масса сценариев игры, разделенных (впервые в России) деревьями на разные «комнаты», по периметру которых даже есть скамейки для родителей.
«Пирамида» в Бунинских лугах
Что это: те же авторы, что и в Парке Горького, — бюро AFA — на вдвое меньшей площади сделали жителям хорошо за вдвое меньшие деньги — площадка обошлась в 140 млн рублей. Что тут самое дорогое: примерно половина этих денег опять же была потрачена на благоустройство. Налицо тенденция: кажется что проектирование развлечений благоустроители воспринимают очень линейно и думают, что чем их больше будет, тем окажется лучше. Площадку специально построили на внешней территории, чтобы сюда могли приходить жители всего комплекса. Но приходят не только они, но и жители соседних типовых построек с детьми — их привлекает возможность поиграть с водой, площадь в 6000 кв. м и множество сценариев игры. Куда смотреть: здесь примечательна зона для отдыха и кафе под ним. Кажется, что будущее детских площадок в совмещении их с торговлей. Символ, давший проекту название, — бесспорная удача проекта: в этом случае как раз очень понятно, что нужно фотографировать. Чего не хватает: проект оставляет смутное ощущение, что авторам урезали бюджет — на песке есть легкое чувство недосказанности. Но, во-первых, это неплохо, а во-вторых, когда архитекторы сами являются поставщиками оборудования, доверие девелоперов и властей завоевать сложнее.
Площадка ЖК Jazz от «Мегабудки»
Что это: самая дорогая после «Салюта» детская площадка построена девелоперами с конкретной целью. Тенденции в такой масштабной области, как строительство жилья, меняются с частотой высокой моды, и вот уже современный фасад теперь недостаточен для требовательных жильцов. Им хотелось бы и вовсе заполучить во двор часть Парка Горького вместе с Нескучным садом. Что тут самое дорогое: деловые заказчики хотели сэкономить, но реальность расставила все на свои места, и площадка занимает почетное третье место (впрочем, с большим отрывом) и оценивается в 88 млн рублей. И в этом случае большая часть средств представляет собой такое же благоустройство, по поводу которого ругали программу «Моя улица»: брусчатка, многолетние растения и приличные фонари в сумме впечатляют цифрами москвичей, чувствительных к большим числам. Куда смотреть: собственно, детская площадка представляет собой интересный пространственный объект, ловко объединяющий разнородные объекты в одну кривую. Кривая только с одной стороны похожа на трубу — и примечательна своей сдержанной желтой гаммой. Детям жителей несомненно повезло.
Площадка в парке Тюфелева роща
Что это: детскую зону сложно отделить от всего парка, что, несомненно, и было задумкой создателей. В меньшей степени — аттракцион, в большей — имитация естественных холмов и скал в окружении городского пейзажа. Плавные линии на покрытии вдохновляют бегать, забираться на зеленые холмы рядом. Детям 2–6 лет это подходит идеально, старшим уже недостаточно. Что тут самое дорогое: это самая бюджетная площадка в подборке: стоимость ее в пределах 25 млн рублей объясняется отсутствием горок и других высоких объектов — холмы с покрытием можно взять на вооружение как бюджетный прием для площадок. Куда смотреть: яркое пятно детской зоны рифмуется с прудом, и в целом все получилось очень гармонично — и в плане, и с точки зрения пешехода. Но количество сценариев и возможностей по сравнению сильно меньше. Но в данном случае дети получили целый парк, конструкцию из стали и воды, так что если не ограничиваться площадкой, в парке детям интересно.
«Космос» на ВДНХ
Что это: одна из первых площадок нынешнего бума открылась в 2015 году. Чего не хватает: похоже, создатели детских площадок поделились на староверцев (предпочитают яркое) и новаторов (натуральные цвета), и обе религии опираются на научные данные. К их чести, они используют хоть и яркие, но очень сложные цвета — и хорошо подобранные. Куда смотреть: сколоченные из досок ракеты выглядят невероятно трогательно и по-своему символично. Самая маленькая по площади в подборке площадка не уступает по вариативности игр. Родители пристроены по периметру — длинный ряд лавок хотя и не украшает площадку, но создает свое социальное пространство для мам. Что касается стоимости, то 40 млн рублей можно смело назвать крепким соотношением цена-качество
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