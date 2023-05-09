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Коричневые бананы полезнее для здоровья, чем жёлтые

«Фу, бананы потемнели, выбрасываем» — вы шутите?! Когда бананы коричневеют, они достигают пика своей полезности для нашего здоровья. Они слаще, вкуснее, насыщеннее антиоксидантными веществами, чем жёлтые или незрелые зелёные бананы. Кроме того, их проще переваривать, в том числе людям с раздражённым кишечником.

Коричневые бананы полезнее для здоровья, чем жёлтыеФОТО: TLINK / PIXABAY

В коричневых бананах крахмал уже полностью превратился в сахар, что следует учитывать при сахарном диабете. А поскольку молекула сахара проще молекулы крахмала, коричневые бананы проще переварить. Однако следите за тем, чтобы ваши бананы не были… слишком коричневыми, скажем так. Если от фрукта попахивает гнилью или он заплесневел, само собой есть его нельзя.


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Коричневые бананы полезнее для здоровья, чем жёлтые

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Коричневые бананы полезнее для здоровья, чем жёлтыеПодписаться на мой Instagram

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