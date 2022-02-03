10 фактов о реальных практиках Шаолиня, которые удивят кого угодно

Реальные практики Шаолиня, которые удивят кого угодно.
Монахи Шаолиня всегда были закрыты для мира. Некогда скромный монастырь, основанный в китайской провинции Хэнань, веками раздвигал границы человеческого сознания, тела и духа. После страшного пожара в 1929 году большая часть записей в монастыре была утеряна. Но монаху по имени Цзинь Цзин Чун удалось собрать сохранившиеся знания. С благословения главы монастыря он сумел создать метод обучения 72 искусствам Шаолиня. Сегодня речь пойдет о том, каким же способом монахам удается добиваться их сверхчеловеческих способностей.
1.Выдирание гвоздей
Гвоздь - это вам не болт.
Нужно вбить гвоздь в доску из дерева, а затем выдрать его тремя пальцами. Обучающиеся практикуют подобное в течение нескольких месяцев. Когда им удается легко вытаскивать гвоздь большим, указательным и средним пальцами, то им усложняют задачу, и монахи начинают пробовать вытаскивать гвоздь большим и безымянным пальцами и мизинцем. Огромная сила даже самых слабых членов тела является аксиомой подготовки Шаолиня. Каждый палец на обеих руках должен обладать равной силой и мышечной выносливостью. Когда и усложненная процедура становится легкой, деревяшку перед забиванием в нее гвоздя смачивают водой, чтобы гвоздь заржавел и его было труднее достать.
2. Удары ногами
Главное - ноги!
Стоит только представить себе: приходишь учиться боевым искусствам в знаменитый Шаолинь, а тебя отправляют... пинать камни. Но это на самом деле является одной из дисциплин Шаолиня. Новички начинают обучение этой технике, пиная небольшие камни босиком. Целью этого мастерства является не развитие силы и упругость мышц ноги, а «набивание» ноги до тех пор, пока удар ногой по камню почти не будет ощущаться.
3. Навык «облегчения тела»
Чтобы тело стало легче.
Хотя «мастерство легкого тела» считают популярным стереотипом фильмов про боевые искусства, это вполне реальная шаолиньская практика. В монастырских записях сохранились упоминания о мужчинах весом 50 кг, которые балансировали на ветвях, как бабочки или пчелы. Это действительно увлекательная практика Шаолиня, которая базировалась на уникальной и, казалось бы, невозможной рутинной подготовке. Обучение начиналось с того, что на пол ставили массивный глиняный таз, заполненный водой.
Обучающихся заставляли с грузом ходить по краю этого таза так, чтобы тот не перевернулся. Так продолжалось каждый день в течение нескольких часов. На 21-й день каждого месяца из таза вычерпывали ковш воды, а обучаемому утяжеляли груз. В конце монах должен был ходить по краю пустого таза, не переворачивая его. Когда обучающийся осваивал этот процесс, большой глиняный таз заменяли большой плетеной корзиной, наполненной железной стружкой.
4. Умение золотой цикады
«Железная промежность»
Умение золотой цикады также широко известно как «железная промежность», и это не шутка. Обучение начиналось с интенсивной медитации, направленной на очищение ума от всех тревог. Одной из целей этого ментального тренинга является возможность самостоятельно вызвать эрекцию во время медитации, причем сделав это сугубо за счет концентрации ци у основания пупка. Второй этап обучения состоял из того, что ученика начинали бить в промежность руками, ногами и даже оружием, чтобы уменьшить болевые ощущения при ударе.
5. Метод раскрытия истины
Как ботянутся до истины.
По своей сути, этот метод представляет собой серию сложных уходов от удара и перекатов. Падение лицом вниз на каменный пол, кульбиты, которые деформируют позвоночник и даже стойки, при которых обучаемый «вскакивает» на ноги с положения лежа — все это шаги на пути к мастерству. Когда человек освоил эти «восемнадцать кульбитов», то он может продолжить совершенствование мастерства путем обучения следующим 64 акробатическим приемам. Великие мастера, которые усовершенствовали эту технику, могли делать бесчисленное количество кульбитов бесчисленным количеством способов. Более того, это «укрепляло ци», а также кожу, кости и мышцы.
6. Обнимашки с деревьями
Я обниму тебя, как дерево... до смерти.
В ходе этого необычного обучения от монаха требовалось, чтобы он обнял дерево и тянул его на себя, пока не свалится от изнеможения. Прогресс начинал появляться только после первого года. Первым шагом к мастерству является способность расшатать дерево так, чтобы с него упало несколько листьев. Еще через год обучаемый должен был стряхивать листья с дерева без остановки. Подобную практику нужно было продолжать на протяжении всей жизни. Если мастер этой практики обхватывал своего противника, как он это годами делал с деревом, то смертельные травмы были неизбежны.
7. Железная голова
В Шаолине можно все.
Существует веская причина того, что удары головой запрещены в таких видах спорта, как смешанные боевые искусства - риск травматических повреждений головного мозга. Но культовая шаолиньская техника «железной головы» не только рекомендовала подобного рода удары, но прописывала их как обычный режим тренировок. Обучающиеся укрепляли лобные кости и верхнюю часть черепа до почти сверхчеловеческой крепости. А добивались этого очень просто — бросали камни в голову монахам в течение многих лет, чтобы укрепить кости черепа.
Пережив десятки микротрещин, которые зарастали, кость могла стать невероятно прочной. Начинались же такие тренировки головы с того, что монахи оборачивали голову шелком и осторожно начинали биться головой о каменную стену. После года таких тренировок обучаемый снимал несколько слоев шелка и продолжал процесс в течение как минимум 100 дней, после этого шелк полностью удаляли.
8. Техника железного быка
Техника железного быка
Обучение технике железного быка на самом базовом уровне начиналось с «выскабливания» собственного живота. Ежедневно и еженощно это делалось сначала с помощью пальцев и ладоней, а затем с помощью ножей. Это делалось во время как тренировок, так и отдыха. После достаточного упрочнения кожи тренировки переходили к ударам в живот и продолжению «выскабливания» живота ножом. Когда удары кулаками больше не вызывали болевых ощущений, переходили к молоткам.
9. Медитация одного пальца
Медитация одного пальца
После 40 лет интенсивных тренировок и медитации в Шаолине, монах Си Хей Дзи объехал всю страну, посетив каждый монастырь в северных и южных провинциях, и ни один человек не смог одолеть его. Легенда утверждает, что это стало возможным благодаря его методике. В самом начале, когда Си Хей Дзи начал обучение, он ежедневно проходил мимо одного того же дерева, на ветку которого подвесил груз. Каждый день он тыкал этот груз пальцем, после чего тот качался.
После нескольких лет подобных упражнений и постоянной медитации он обнаружил, что когда он имитировал тычок пальцем в груз, при этом фактически не касаясь его, тот начинал качаться. После этого он начал повторять подобное с горящим огоньком и вскоре он смог погасить пламя. В конце-концов монах добился того, что смог тушить огонь, горящий в лампе... за стеклом (не разбивая стекло).
10. Алмазный палец
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