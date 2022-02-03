10 фактов о реальных практиках Шаолиня, которые удивят кого угодно

Реальные практики Шаолиня, которые удивят кого угодно.

1.Выдирание гвоздей

Гвоздь - это вам не болт.

2. Удары ногами

Главное - ноги!

3. Навык «облегчения тела»

Чтобы тело стало легче.

4. Умение золотой цикады

«Железная промежность»

5. Метод раскрытия истины

Как ботянутся до истины.

6. Обнимашки с деревьями

Я обниму тебя, как дерево... до смерти.

7. Железная голова

В Шаолине можно все.

8. Техника железного быка

Техника железного быка

9. Медитация одного пальца

Медитация одного пальца

10. Алмазный палец