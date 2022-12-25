7 увлекательных сериалов, финал которых зрители не могут простить создателям до сих пор

Сериалы, появившиеся ещё в 30-е годы прошлого века, набрали свою популярность стремительно. И сегодня едва ли можно встретить человека, который не посмотрел хотя бы один «долгоиграющий» кинопроект. Когда же на экраны выходит очередной многообещающий и захватывающий сериал, его смотрят миллионы людей во всём мире, демонстрируя завидное терпение. Поклонники готовы ждать развязку даже не месяцы, а годы, но иногда концовка оказывается столь неожиданной, что простить её создателям просто невозможно.
«Игра престолов», 2011 – 2019 годы, США, Великобритания
Кадр из сериала «Игра престолов».
На протяжении восьми лет зрители внимательно следили за событиями, разворачивающимися в эпической фэнтези-саге, основанной на цикле романов Джорджа Мартина. «Игра престолов» стала одним из самых успешных и популярных проектов последних лет, однако после того, как миллионы зрителей во всём мире посмотрели её финал, на создателей обрушилась волна критики и даже зазвучали требования полностью переснять финальную главу.
Слишком упрощённая, по сравнению с другими сезонами, история, сокращённая продолжительность и неоднозначные сценарные решения не нашли понимания даже у самых преданных поклонников сериала. Они были попросту разочарованы скомканностью, излишней прямолинейностью, а иногда и полным отсутствием логики в финальных сериях. Впрочем, переснимать восьмой сезон никто не собирался, а фанатам «Игры престолов» осталось только «понять и простить» создателей.
«Как я встретил вашу маму», 2005 – 2014 годы, США
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму».
Один из самых трогательных ситкомов последнего времени собрал вокруг себя значительную армию поклонников. На протяжении девяти сезонов зрители следили за судьбой Тода и терпеливо ждали, когда же раскроется главный секрет всего сериала, касающийся супруги главного героя. Но именно эта интригующая часть оказалась очень невразумительной, а мама, как выяснилось, давно умерла. В самом конце Тод отправляется строить счастье с Робин, отношения с которой у него менялись на протяжении всех сезонов. Создатели впоследствии даже сняли новый финал на DVD The Whole Story. В нём Робин не разводится со своим мужем, а Тод встречается с мамой своих детей.
«Касл», 2009 – 2016 годы, США
Кадр из сериала «Касл».
В общем-то весь последний сезон «Касла» невыгодно отличался от предыдущих, а финал создатели умудрились превратить в одно из самых больших зрительских разочарований. Все загадки должны были раскрыться в последние несколько минут, а в результате это время было посвящено бесконечным признаниям в любви главных героев. И финальные кадры с лежащими на полу ранеными Каслом и Беккет, тянущими из последних сил руки друг к другу, оставляли зрителям надежду на продолжение, которого так и не последовало. Правда, поклонникам всё же дали понять, что герои жили потом долго и счастливо.
«Шерлок», 2010 – 2017 годы, Великобритания
Кадр из сериала «Шерлок».
Выход на экраны сериала «Шерлок» в 2010 году произвел настоящий фурор среди любителей детективного жанра. Захватывающая история об известном сыщике на самом деле влюбляла в себя с первого кадра: непредсказуемый сюжет, чёткая логика, тонкий юмор делали сериал почти идеальным. Но финал, вышедший в 2017 году, озадачил и даже разочаровал поклонников. Эпизод «Последнее дело» стал, наверное, самым нелогичный и непонятным. Какое-то время у зрителей ещё оставалась надежда на выход пятого сезона, но, кажется, и она уже пропала.
«Секретные материалы», 1993 – 2018 годы, США, Канада
Кадр из сериала «Секретные материалы».
Этот сериал называли одним из самых увлекательных за всю историю телевидения, но уже после пятого сезона интерес зрителей к нему начал падать. Казалось, что создатели уже сами утомились от работы со своими героями. Несмотря на постепенно падающие рейтинги, сериал «Секретные материалы» продолжал выходить. Финал же и вовсе превратился в одно большое недоразумение. Никаких ответов на вопросы, задававшихся на протяжении четверти века, зрители не получили. Они увидели, как главные герои Малдер и Скалли, вынужденные скрываться от правительства, просто… засыпают в мотеле.
«Декстер», 2006 – 2013 годы, США
Кадр из сериала «Декстер».
Один из самых захватывающих в своём роде сериалов последних 20 лет зрители любили за непредсказуемость сюжета и, как это ни странно, личность главного героя, серийного маньяка, занимавшегося ничем иным, как наказанием других, «плохих» маньяков. Зрители пытались понять, что ждёт в финале самого Декстера, понесёт ли он наказание за свои преступления, искупит вину или же создатели придумают более крутой поворот в его судьбе. Но такого окончания, кажется, никто не представлял. Маньяк вдруг решил инсценировать свою гибель и стать простым лесорубом с бородой.
«Остаться в живых», 2004 – 2010 годы, США
Кадр из сериала «Остаться в живых».
Увлекательный сериал на протяжении шести лет держал зрителей в напряжении и заставлял ждать финала, где сюжет получил бы своё логическое завершение. Но, кажется, даже сами создатели не смогли до конца разобраться со всеми теми событиями, которые сплетали в тугой клубок в каждом новом сезоне. Можно было бы ожидать распутывания всех тайн в самых последних сериях, но ничего подобного не случилось. Создаётся впечатление, будто сами сценаристы не ожидали столь быстрого закрытия проекта, а потому и не успели довести до логического конца все сюжетные линии. А зрители, не получив ожидаемого, испытали сильнейшее разочарование.
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