7 мифов про индийскую еду, которым люди слепо верят

Многие люди любят пробовать что-то новое: блюда, вкусы, кухни, рестораны. Именно поэтому в крупных городах всегда можно найти что-то вкусное и необычное из кухни разных стран. Индийские блюда — не исключение. Карри, эпичный рис, креативные десерты, тикка масала, индийский хлеб наан: даже если истинные гурманы их не пробовали, то точно слышали о них много интересного. Однако индийская еда не настолько проста и остра, как может показаться по распространенным слухам. Есть несколько устойчивых мифов, которые помогут отличить истинного любителя индийской кухни от простого болтуна.
1. Вся индийская кухня вредна для здоровья
В индийской кухне есть много полезных блюд. /Фото: gotravels.help
Многие утверждают, что индийская кухня очень острая или жирная, поэтому люди не верят, что она может быть полезна для здоровья. Однако, как и в любой национальной кухне, имеет место дело привычки, пристрастий и набор своих достоинств и недостатков.
Одни из основных индийских продуктов — это дхал, который представляет собой чечевицу, и роти — хлеб, который изготавливается из непросеянной муки. Эти продукты не только вкусные, но и питательные. В чечевице содержится большое количество клетчатки, витаминов, минералов и белка. Употребление этого продукта очень полезно для сердца. Роти содержит мало калорий, но также насыщен клетчаткой, витаминами и минералами. В большинстве меню индийских ресторанов можно найти много полезных вегетарианских блюд. Поэтому в целом индийская кухня достаточно хороша, хоть в ней и можно встретить насыщенные маслом закуски, сладкие десерты и высококалорийные блюда.
Интересный факт от Novate.ru: Истинные индийские блюда готовятся с нуля, то есть с использованием только обработанных и нарезанных ингредиентов, с добавлением большого количества ароматных и насыщенных приправ. Традиционные рецепты зачастую строятся на оригинальном принципе: в блюде должно ощущаться шесть вкусов — острый, кислый, соленый, горький, сладкий и вяжущий. Именно благодаря такому решению все правильно приготовленные индийские блюда отличаются таким сложным, глубоким и неповторимым вкусом, яркими цветами и уникальными текстурами. Индийскую еду обычно едят только пальцами или применяя лепешки в качестве посуды.
2. В разных частях Индии готовят одинаково
Путешествуя по Индии, можно найти разные блюда в зависимости от региона страны. /Фото: sammyboy.com
В северных частях Индии основными продуктами питания считаются мясо, хлеб и карри. Именно эти блюда можно чаще всего встретить в ресторанах других стран. В Южной Индии любят рис и чечевицу. Южно-индийские повара не стесняются использовать перец, тамаринд и кокос в своих блюдах. Еда в Раджастхане преимущественно вегетарианская, но в ней содержится больше всего специй по сравнению с другими регионами. В Тамил Наду можно найти самую острую кухню в стране. На побережье Гоа популярна кухня мальвани с большим количеством морепродуктов в густых, острых соусах.
3. Все индийские десерты слишком сладкие
Популярный индийский десерт «кулфи». /Фото: vtvgujarati.com
Многие туристы считают, что индийские десерты такие сладкие, что их практически невозможно есть. В блюдах Индии действительно очень много сахара, но некоторые десерты достаточно популярны среди людей из разных стран мира. Самым известным десертом в Индии считается гулаб джамун — пористый шарик теста, смоченный в сладком сиропе. Он очень сладкий, но и очень вкусный. Еще один десерт — кулфи — густая, кремообразная, формованная версия мороженого, которая изготавливается из сладкого сгущенного молока, но с дополнением из таких необычных ингредиентов, как фисташки и шафран. Десерт получается сладким, но в меру. Еще один популярный и очень сладкий индийский десерт — джалеби. Он представляет собой жареное во фритюре тесто, пропитанное шафрановым сахарным сиропом. Но несмотря на чрезвычайную сладость десерта, многие едят его с огромным удовольствием.
4. Вся индийская еда горячая и острая
Можно просто отказаться от перца чили, и индийская еда не прожжет дырку в животе. /Фото: jagruk.in
Индийская еда достаточно острая, поскольку она содержит много разных специй. Однако обычно в ресторанах можно самостоятельно выбрать, насколько горячим и острым будет блюдо, поскольку шеф-повар начинает готовку с нуля, делая каждую порцию индивидуальной. Основная острота большинства блюд зависит от использования перца чили, который можно добавить по минимуму или вовсе исключить из еды.
5. Готовить индийскую еду дома слишком сложно
Даже дома можно сделать национальное индийское блюдо, которое покорит всех за столом. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com
Некоторые индийские женщины проводят весь день и ночь, трудясь над горячей плитой и глиняной духовкой, чтобы наготовить еды для всей семьи. Однако чтобы приготовить вкусное индийское блюдо у себя дома, не требуется столько усилий. Для этого нужно запастись несколькими наиболее распространенными индийскими специями, например, взять порошок чили, кориандр и куркуму, и половина дела будет сделана. Очень просты и быстры в приготовлении индийские шашлыки. Они потребуют всего 10 минут, после чего на столе появится вкусная горячая закуска. В качестве основного блюда существует множество простых рецептов. Например, для начала стоит попробовать, какова на вкус курица с маринованным маслом или баранина Инстант Пат.
6. Весь индийский рис одинаковый
В мире существует множество видов различного риса, наименования которого измеряются тысячами. /Фото: moremotions.com.ua
Рис басмати — один из самых популярных рисов в Индии, часто готовящийся и в ресторанах других стран с индийской едой. Помимо этого можно попробовать жасминовый рис, который очень любят в Таиланде. Он похож на басмати, поскольку также отличается своей ароматностью и длинными зернышками. Однако жасминовый рис отличается тонким, но отчетливым цветочным ароматом. В Индии или индийских ресторанах по всему миру можно также встретить: классический короткий и белый коричневый рис, красный рис, который, полезен для контроля диабета, черный рис с большим количеством антиоксидантов.
7. Индийская еда — это только карри
Индийская еда выходит далеко за рамки простого карри. /Фото: static.designmynight.com
Карри — это индийское блюдо, которое содержит мясо и/или овощи в пряном соусе. В индийских ресторанах можно найти много вариантов карри. Мясная составляющая может быть представлена говядиной, козой, птицей, рыбой или даже моллюсками. Соус делается из смеси молотых специй, в основном кориандра, куркумы, тмина и сушеного перца чили. В смесь также иногда добавляются и другие специи, которые помогают изменить его вкус и остроту. Однако в других странах мира «карри» расценивается как набор специфических, острых индийских приправ. Его придума
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