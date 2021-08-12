7 мифов про индийскую еду, которым люди слепо верят

1. Вся индийская кухня вредна для здоровья

В индийской кухне есть много полезных блюд. /Фото: gotravels.help

2. В разных частях Индии готовят одинаково

Путешествуя по Индии, можно найти разные блюда в зависимости от региона страны. /Фото: sammyboy.com

3. Все индийские десерты слишком сладкие

Популярный индийский десерт «кулфи». /Фото: vtvgujarati.com

4. Вся индийская еда горячая и острая

Можно просто отказаться от перца чили, и индийская еда не прожжет дырку в животе. /Фото: jagruk.in

5. Готовить индийскую еду дома слишком сложно

Даже дома можно сделать национальное индийское блюдо, которое покорит всех за столом. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

6. Весь индийский рис одинаковый

В мире существует множество видов различного риса, наименования которого измеряются тысячами. /Фото: moremotions.com.ua

7. Индийская еда — это только карри

Индийская еда выходит далеко за рамки простого карри. /Фото: static.designmynight.com