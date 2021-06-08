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Как логотипы известных брендов стали источником вдохновения для архитекторов


Как логотипы известных брендов стали источником вдохновения для архитекторов

Творческим людям важно иметь вдохновение, чтобы «загореться» новым проектом. У каждого творца свой источник или муза, и это не обязательно восхитительные пейзажи или новая любовь. Бывают случаи когда, логотипы известных брендов становятся основной идеей в создании уникальных концептов современных домов.

Логотипы известных брендов тоже могут стать источником вдохновения для архитекторов. | Фото: instagram.com/ © Wamhouse.

Логотипы известных брендов тоже могут стать источником вдохновения для архитекторов. | Фото: instagram.com/ © Wamhouse.

 

Создание замысловатых и инновационных проектов в архитектуре становится нормой у современных творцов. Разрабатывая оригинальные концепты, одни ориентируются на обтекаемые формы природы, другие находят вдохновение в логотипах известных на весь мир брендов. По последнему пути пошла польский дизайнер Карина Вичяк (Karina Wiciak), архитектор студии Wamhouse Studio. В один прекрасный момент она обратила внимание на простоту и особую элегантность линий и форм известных брендов, которые как нельзя лучше подходят для создания современных домов. Благодаря такому открытию и появилась серия проектов, позволяющих полностью переосмыслить привычные для большинства людей символы.

1. Логотип немецкого промышленного концерна Adidas AG


Логотип немецкого промышленного концерна Adidas стал прототипом концепта «Trihouse» . | Фото: protennis.spb.ru/ boredpanda.com, © Wamhouse.

Логотип немецкого промышленного концерна Adidas стал прототипом концепта «Trihouse» .
| Фото: protennis.spb.ru/ boredpanda.com, © Wamhouse.

 

Наверное, нет в мире человека, который бы не узнал этот логотип. Теперь благодаря креативной задумке дизайнера любители продукции концерна могут и жить в доме, имеющего формы главного их символа.
Дом в виде логотипа Adidas довольно органично впишется и в природный ландшафт, и в картинку города (визуализация «Trihouse»). | Фото: boredpanda.com/ © Wamhouse.

Дом в виде логотипа Adidas довольно органично впишется и в природный ландшафт, и в картинку города (визуализация «Trihouse»). | Фото: boredpanda.com/ © Wamhouse.

 

Этот дом Карина назвала «Trihouse» («Тридом»). Оригинальность конструкции «Trihouse» заключается в том, что между тремя наклонными бетонными блоками находятся стеклянные панели, которые и придают особую легкость и схожесть с логотипом.

2. Логотип французской автомобилестроительной корпорации Renault Group (рено)


Один из завершенных проектов из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – RHOMBHOUSE (логотип Renault, визуализация Karina Wiciak). | Фото: detskiy-sad.com/ nabludatel.od.ua, © Wamhouse.

Один из завершенных проектов из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – RHOMBHOUSE (логотип Renault, визуализация Karina Wiciak). | Фото: detskiy-sad.com/ nabludatel.od.ua, © Wamhouse.

 

Несмотря на то, что логотип марки автомобиля Renault менялся более 10 раз, последний вариант узнают не только автолюбители, но и большинство граждан европейских стран и не только. Его элегантный ромб вдохновил творческую натуру дизайнера на создание дома такой же формы. Четыре бетонных блока образуют непосредственно саму геометрическую фигуру, которая стала основой «Ромбодома» («Rhombhouse»), а огромные окна организованные посередине сооружения позволяют любоваться прелестями окружающего мира

3. Логотип марки автомобиля Chevrolet (шевроле)


Третий из серии домов был вдохновлен логотипом Chevrolet (проект «Crosshouse»). | Фото: ru.wikipedia.org/ successlifelounge.com, © Wamhouse.

Третий из серии домов был вдохновлен логотипом Chevrolet (проект «Crosshouse»). | Фото: ru.wikipedia.org/ successlifelounge.com, © Wamhouse.

 

Эта марка автомобилей производимых самостоятельным подразделением корпорации General Motors Chevrolet не нуждается в представлении и соответственно логотип многие узнают сразу. Прямые линии, столь уважаемые архитектором, стали основой следующего дома, который она назвала «Crosshouse» («Крестодом»). Его стены имеют форму, напоминающую крест, а главный фасад сделан полностью из стекла. Учитывая такую открытость, автор проекта в своей визуализации поместила его подальше от любопытных глаз – среди водных просторов.

4. Логотип японского конгломерата Mitsubishi Group (мицубиши)


Четвертый из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – PYRAHOUSE (логотип Mitsubishi, визуализация Karina Wiciak). | Фото: avto-sila.com/ instagram.com, © Wamhouse.

Четвертый из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – PYRAHOUSE (логотип Mitsubishi, визуализация Karina Wiciak). | Фото: avto-sila.com/ instagram.com, © Wamhouse.

 

Логотип японского конгломерата Mitsubishi Group стал вдохновением еще для одного проекта, форму которого креативный дизайнер использовала в качестве основной конструкции резиденции. Учитывая, что дом имеет форму пирамиды, Карина Вичяк назвала его Pyrahouse «Пиродом». Следуя за линиями логотипа, в пирамидальных апартаментах удалось создать 2 треугольных окна, благодаря которым и мы сможем увидеть роскошный интерьер.

5. Очертания горы


Pentahouse станет прекрасным домом для поклонников минимализма и любителей загородного отдыха (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

Pentahouse станет прекрасным домом для поклонников минимализма и любителей загородного отдыха (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

 

Благодаря своей фантазии и умению увидеть очертания будущего дома в самых неожиданных вещах Карина Вичяк спроектировала еще несколько особняков, один из них явно напоминает очертания горы. Судя по предыдущим проектам, архитектор является большой почитательницей ровных линий и геометрии, поэтому и конструкция этого дома не стала исключением. Используя пятиугольную геометрию, она создает минималистичный дом «Pentahouse» с намеком на деконструктивизм, используя наклонные бетонные стены, напоминающие склоны скал и горные вершины.
В «Пентхаусе» пятиугольники выполняют различные функции, разделяя дом на несколько зон (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

В «Пентхаусе» пятиугольники выполняют различные функции, разделяя дом на несколько зон (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

 

Справка: Деконструктивизм – одно из самых спорных направлений в современной архитектуре. Главным его отличием стало полное отрицание норм и правил в архитектуре, которое выражается в неожиданных изломанных формах, визуально усложненных конструкциях, отсутствии центра или фиксированной системы координат. Яркими представителями деконструктивизма в архитектуре стали Фрэнк Гери, Питер Айзенман, Даниэль Либескинд, Эрик Мосс, Владо Милунич, Рон Арад, Энцо Валькама, Рем Колхас, Асуши Китагавара, Кари Куосима, Ральф Эрскин и др. Полное игнорирование законов физики и рациональной интеграции проектов в городскую среду зачастую вызывает активное противостояние горожан и искусствоведов, но при этом их произведения становятся главной мировой достопримечательностью.
Необычный экстерьер, дизайнерский интерьер и предметы мебели в Pentahouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Необычный экстерьер, дизайнерский интерьер и предметы мебели в Pentahouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

 

Простые и элегантные формы образуют пространство площадью 580 м², причем многочисленные пятиугольники разных размеров соединяются и переплетаются друг с другом, подобно строению горного хребта, возвышаясь друг над другом. В Pentahouse пятиугольники выполняют разные функции. В зеркальном отражении создан еще один двухэтажный блок, благодаря чему дом получается довольно вместительным.
Несколько пятиугольных бетонных блоков разделены стеклянными зонами. | Фото: successlifelounge.com.

Несколько пятиугольных бетонных блоков разделены стеклянными зонами. | Фото: successlifelounge.com.

 

Чтобы придать массивной бетонной конструкции легкости и элегантности были установлены огромные окна, что обеспечит внутреннее пространство естественным светом, а обитателей апартаментов – возможность любоваться живописными видами.

6. Дом-оранжерея


Традиционная архитектура амбаров польских деревень стала прообразом «веселого» загородного дома Greenhouse. | Фото: worldarchitecture.org/ © Wamhouse.

Традиционная архитектура амбаров польских деревень стала прообразом «веселого» загородного дома Greenhouse. | Фото: worldarchitecture.org/ © Wamhouse.

 

Как стало известно авторам Novate.Ru, еще один довольно интересный проект разработала Karina Wiciak – современный загородный дом Greenhouse. На его создание креативного дизайнера вдохновила традиционная архитектура сараев/амбаров польских деревень.
Часть дома покрыта травой, что позволяет создать не только оригинальный экстерьер, но и энергоэффективное жилье (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Часть дома покрыта травой, что позволяет создать не только оригинальный экстерьер, но и энергоэффективное жилье (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Особый колорит и юмор можно увидеть и внутри Greenhouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Особый колорит и юмор можно увидеть и внутри Greenhouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

 

Дом-оранжерея спроектирован для сельской местности с юмором, ведь автор концепта считает, что «к архитектуре и разработке не следует относиться слишком серьезно, проектирование должно быть веселым». Что и доказывают резвящиеся на лужайке возле дома животные, трава, покрывающая не только части стен и конструкции крыши, но и тротуары и даже коврики внутри помещения.
Дизайнерский проект интерьера и мебели, созданные Кариной Вичяк (Greenhouse). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Дизайнерский проект интерьера и мебели, созданные Кариной Вичяк (Greenhouse). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

 

Несмотря на внешнюю схожесть с сельским амбаром, внутри дом довольно комфортный и современный, чего стоит только дизайнерская мебель и огромная стеклянная терраса, поднимающаяся и на второй уровень.
Концепты Karina Wiciak основываются на философии деконструктивизма. | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Концепты Karina Wiciak основываются на философии деконструктивизма. | Фото: instagram.com/ wamhouse.

 

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Как логотипы известных брендов стали источником вдохновения для архитекторов

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Как логотипы известных брендов стали источником вдохновения для архитекторовПодписаться на мой Instagram
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