Как логотипы известных брендов стали источником вдохновения для архитекторов

Логотипы известных брендов тоже могут стать источником вдохновения для архитекторов. | Фото: instagram.com/ © Wamhouse.

1. Логотип немецкого промышленного концерна Adidas AG

| Фото: protennis.spb.ru/ boredpanda.com, © Wamhouse. Логотип немецкого промышленного концерна Adidas стал прототипом концепта «Trihouse» .| Фото: protennis.spb.ru/ boredpanda.com, © Wamhouse.

Дом в виде логотипа Adidas довольно органично впишется и в природный ландшафт, и в картинку города (визуализация «Trihouse»). | Фото: boredpanda.com/ © Wamhouse.

2. Логотип французской автомобилестроительной корпорации Renault Group (рено)

Один из завершенных проектов из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – RHOMBHOUSE (логотип Renault, визуализация Karina Wiciak). | Фото: detskiy-sad.com/ nabludatel.od.ua, © Wamhouse.

3. Логотип марки автомобиля Chevrolet (шевроле)

Третий из серии домов был вдохновлен логотипом Chevrolet (проект «Crosshouse»). | Фото: ru.wikipedia.org/ successlifelounge.com, © Wamhouse.

4. Логотип японского конгломерата Mitsubishi Group (мицубиши)

Четвертый из серии домов, вдохновленных логотипами известных брендов – PYRAHOUSE (логотип Mitsubishi, визуализация Karina Wiciak). | Фото: avto-sila.com/ instagram.com, © Wamhouse.

5. Очертания горы

Pentahouse станет прекрасным домом для поклонников минимализма и любителей загородного отдыха (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

В «Пентхаусе» пятиугольники выполняют различные функции, разделяя дом на несколько зон (концепт Karina Wiciak). | Фото: successlifelounge.com/ © Wamhouse.

Необычный экстерьер, дизайнерский интерьер и предметы мебели в Pentahouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Несколько пятиугольных бетонных блоков разделены стеклянными зонами. | Фото: successlifelounge.com.

6. Дом-оранжерея

Традиционная архитектура амбаров польских деревень стала прообразом «веселого» загородного дома Greenhouse. | Фото: worldarchitecture.org/ © Wamhouse.

Часть дома покрыта травой, что позволяет создать не только оригинальный экстерьер , но и энергоэффективное жилье (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Особый колорит и юмор можно увидеть и внутри Greenhouse (концепт Karina Wiciak). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Дизайнерский проект интерьера и мебели, созданные Кариной Вичяк (Greenhouse). | Фото: instagram.com/ wamhouse.

Концепты Karina Wiciak основываются на философии деконструктивизма. | Фото: instagram.com/ wamhouse.