Причины, почему в квартире холодно даже в отопительный сезон

Через месяц начнется отопительный сезон. Вот только горячие батареи совсем не гарантируют, что в квартире будет действительно тепло. Мы предлагаем не тратиться на обогреватель, а проверить, что может провоцировать холод. Чаще всего проблема кроется в окнах, но это не единственная причина.
Причина 1: Закрытые радиаторы
Не закрывайте батарею одеждой и мебелью
Одна из основных причин, по которой тепло не распространяется по комнате, а сосредотачивается вокруг батареи – сама батарея.
Вот, что нужно сделать: отодвиньте мебель от батареи и замените гардины легкими, полупрозрачными занавесками (или хотя бы раздвигайте шторы днем). Также не следует сушить на радиаторе одежды. Во-первых, так вы портите вещи – ткань истончается, становится жесткой, теряет цвет. А во-вторых – не даете теплому воздуху равномерно нагревать комнату.
Причина 2: Сквозняк
Если свечка потухнет, окно пропускает воздух.
После того, как вы освободите радиаторы от нежелательного соседства с мебелью, одеждой и шторами, проверьте окна на предмет сквозняков. Холод от окна замечается далеко не сразу, особенно если воздух поступает маленьким потоком, но именно он может стать причиной того, что в комнате не становится теплее.
Чтобы проверить, насколько плотно прилегает створка, возьмите полоску бумаги, вложите ее в раму и закройте окно.
На заметку: В качестве временно решения используйте самоклеящуюся ленту. Ее необходимо подобрать под размер щели, чтобы холодный воздух не пробирался через окно в квартиру. Обратите внимание, что дренажные отверстия рамы должны оставаться открытыми: они предотвращают появления конденсата и нужны для отвода влаги.
Причина 3: Щель под дверью
Используйте хлеб или бумажное полотенце
А как давно вы осматривали входную дверь? Нижняя часть вполне может пропускать холодный воздух. Особенно это чувствуется в прихожей, когда вы стоите босым на полу. Ощутили холод? Тогда нужно решать проблему. Эффективное решение – подходящий дверной уплотнитель. Но если пока нет возможности купить его и установить, тогда положите у порога плотный валик.
Причина 4: Холодный пол
Постелите ковер, чтобы ногам не было холодно
До сих пор отказываетесь от ковра, потому что считаете его пылесборником? А вот зимой он бы очень сильно вам пригодился. Да, ковер не нагревает комнату, зато отделяет ваши ноги от холодного пола. Согласитесь, гораздо приятнее просыпаться, вставать с кровати и ощущать под ногами мягкую приятную ткань, а не ледяной ламинат. Также ковер можно постелить возле дивана, рабочего стола или в других местах, где вы проводите много времени. Совсем не обязательно покупать ковер по размеру комнаты. Можете постелить его там, где больше всего ощущаете холод. Так вы сможете сэкономить и облегчить процесс уборки.
Причина 5: Зона отдыха не в том месте
Уберите кресло подальше от окна
Если в комнате тепло, но в одном конкретном месте постоянно холодно, тщательно осмотрите его. Например, когда кресло или кровать стоят вплотную к стене около окна, вы можете ощущать дискомфорт. Конечно, вы можете надеть теплый халат или укутаться с головой в одеяло, но зачем, если можно просто отодвинуть мебель от стены? Чаще всего даже минимальная перестановка помогает решить проблему.
Причина 6: Долгое проветривание
Поставьте окно на проветривание.
Летом открывать окна можно хоть на весь день, но зимой проветривание должно занимать не более 20 минут. В ином случае охладится не только воздух, но и откосы, подоконник, а также мебель, расположенная рядом.
Перед тем, как открывать окно, выключите все обогреватели, иначе от процедуры не будет никакого толка. Что касается времени, то здесь все зависит от размера комнаты и погоды за окном. Большую гостиную нужно проветривать дольше, чем маленькую спальню, но если за окном -20 градусов, сократите время до 10 минут.
Причина 7: Отсутствие теплого текстиля
Положите на диван плед и подушки
Иногда от холода спасает чувство комфорта. А что может сделать интерьер уютнее, чем текстиль? Положите на диван декоративные подушки, наденьте на кресла чехлы букле, накиньте на кровать вязаный плед. Тогда вы будете ощущать себя комфортно именно в том месте, где находитесь. Обратите внимание, что скупать весь текстиль подряд нет никакой необходимости.
Выбирайте вещи, которыми действительно будете пользоваться. Например, если вы считаете маленькие подушки пылесборниками, вполне можно обойтись и без них. По два пледа в каждой комнате тоже не принесут никакой пользы. Лучше один, но действительно теплый (особенно, если другие члены семьи предпочитают надевать халаты, а не кутаться в пледы).
Иногда обогреватель в квартире действительно нужен, но перед тем, как покупать его, убедитесь, что вы устранили все возможные причины холода в комнатах. Освободите радиатор, закройте щели, замените уплотнитель, отодвиньте мебель от стен, добавьте ковер и уютный текстиль. Уверены, это поможет сделать квартиру теплой и комфортной без лишних трат.
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