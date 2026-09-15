Причины, почему в квартире холодно даже в отопительный сезон

Через месяц начнется отопительный сезон. Вот только горячие батареи совсем не гарантируют, что в квартире будет действительно тепло. Мы предлагаем не тратиться на обогреватель, а проверить, что может провоцировать холод. Чаще всего проблема кроется в окнах, но это не единственная причина.



Причина 1: Закрытые радиаторы

Причина 2: Сквозняк

Причина 3: Щель под дверью

Причина 4: Холодный пол

Причина 5: Зона отдыха не в том месте

Причина 6: Долгое проветривание

Причина 7: Отсутствие теплого текстиля

Не закрывайте батарею одеждой и мебельюОдна из основных причин, по которой тепло не распространяется по комнате, а сосредотачивается вокруг батареи – сама батарея.Точнее, мебель, которая стоит рядом с ней. Внимательно осмотрите каждую комнату. Если диван, кресло, кровать или шкаф стоят вплотную к радиатору, не стоит ждать, что в помещении будет комфортно находиться – комната просто не будет нагреваться. То же самое касается штор. Длинные плотные занавески в пол – это, конечно, красиво, но из-за них тепло распределяется гораздо хуже.Вот, что нужно сделать: отодвиньте мебель от батареи и замените гардины легкими, полупрозрачными занавесками (или хотя бы раздвигайте шторы днем). Также не следует сушить на радиаторе одежды. Во-первых, так вы портите вещи – ткань истончается, становится жесткой, теряет цвет. А во-вторых – не даете теплому воздуху равномерно нагревать комнату.Если свечка потухнет, окно пропускает воздух.После того, как вы освободите радиаторы от нежелательного соседства с мебелью, одеждой и шторами, проверьте окна на предмет сквозняков. Холод от окна замечается далеко не сразу, особенно если воздух поступает маленьким потоком, но именно он может стать причиной того, что в комнате не становится теплее.Чтобы проверить, насколько плотно прилегает створка, возьмите полоску бумаги, вложите ее в раму и закройте окно.Затем попробуйте достать ее в месте стыка. Если бумага легко вытягивается, значит, есть проблемы с уплотнителем. Также можно поднести зажженную свечу и проверить, как быстро потухнет огонь. Внимательно осмотрите его: возможно, после чистки он придет в норму, но если нет – потребуется замена.На заметку: В качестве временно решения используйте самоклеящуюся ленту. Ее необходимо подобрать под размер щели, чтобы холодный воздух не пробирался через окно в квартиру. Обратите внимание, что дренажные отверстия рамы должны оставаться открытыми: они предотвращают появления конденсата и нужны для отвода влаги.Используйте хлеб или бумажное полотенцеА как давно вы осматривали входную дверь? Нижняя часть вполне может пропускать холодный воздух. Особенно это чувствуется в прихожей, когда вы стоите босым на полу. Ощутили холод? Тогда нужно решать проблему. Эффективное решение – подходящий дверной уплотнитель. Но если пока нет возможности купить его и установить, тогда положите у порога плотный валик.Постелите ковер, чтобы ногам не было холодноДо сих пор отказываетесь от ковра, потому что считаете его пылесборником? А вот зимой он бы очень сильно вам пригодился. Да, ковер не нагревает комнату, зато отделяет ваши ноги от холодного пола. Согласитесь, гораздо приятнее просыпаться, вставать с кровати и ощущать под ногами мягкую приятную ткань, а не ледяной ламинат. Также ковер можно постелить возле дивана, рабочего стола или в других местах, где вы проводите много времени. Совсем не обязательно покупать ковер по размеру комнаты. Можете постелить его там, где больше всего ощущаете холод. Так вы сможете сэкономить и облегчить процесс уборки.Уберите кресло подальше от окнаЕсли в комнате тепло, но в одном конкретном месте постоянно холодно, тщательно осмотрите его. Например, когда кресло или кровать стоят вплотную к стене около окна, вы можете ощущать дискомфорт. Конечно, вы можете надеть теплый халат или укутаться с головой в одеяло, но зачем, если можно просто отодвинуть мебель от стены? Чаще всего даже минимальная перестановка помогает решить проблему.Поставьте окно на проветривание.Летом открывать окна можно хоть на весь день, но зимой проветривание должно занимать не более 20 минут. В ином случае охладится не только воздух, но и откосы, подоконник, а также мебель, расположенная рядом.Перед тем, как открывать окно, выключите все обогреватели, иначе от процедуры не будет никакого толка. Что касается времени, то здесь все зависит от размера комнаты и погоды за окном. Большую гостиную нужно проветривать дольше, чем маленькую спальню, но если за окном -20 градусов, сократите время до 10 минут.Положите на диван плед и подушкиИногда от холода спасает чувство комфорта. А что может сделать интерьер уютнее, чем текстиль? Положите на диван декоративные подушки, наденьте на кресла чехлы букле, накиньте на кровать вязаный плед. Тогда вы будете ощущать себя комфортно именно в том месте, где находитесь. Обратите внимание, что скупать весь текстиль подряд нет никакой необходимости.Выбирайте вещи, которыми действительно будете пользоваться. Например, если вы считаете маленькие подушки пылесборниками, вполне можно обойтись и без них. По два пледа в каждой комнате тоже не принесут никакой пользы. Лучше один, но действительно теплый (особенно, если другие члены семьи предпочитают надевать халаты, а не кутаться в пледы).Иногда обогреватель в квартире действительно нужен, но перед тем, как покупать его, убедитесь, что вы устранили все возможные причины холода в комнатах. Освободите радиатор, закройте щели, замените уплотнитель, отодвиньте мебель от стен, добавьте ковер и уютный текстиль. Уверены, это поможет сделать квартиру теплой и комфортной без лишних трат.