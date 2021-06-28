Кому мешал Дин Рид - самый известный в Советском Союзе американец

Его имя было известно во всех социалистических странах, но на родине Дин Рид никогда не пользовался популярностью. Его выступления в Латинской Америке, в СССР, странах Восточной Европы собирали стадионы, а в США Дин Рид довольствовался всего лишь выступлениями в клубах. 33 года назад, в июне 1986 года его тело обнаружили в Цойтенском озере в Германии. Далеко не все оказались согласны с официальной версией о сведении счётов с жизнью.
Предатель Америки
Дин Рид. / Фото: www.gdb.rferl.org
В 1980-х годах в жизни Дина Рида словно наступила чёрная полоса: его идеальный мир рушился, и певец представить себе не мог, чего ждать ему дальше. Он всегда с большой симпатией относился к социалистическому строю, считая его более справедливым и свободным. Дин Рид искренне верил в коммунистические идеи и потому так и не был признан у себя на родине.
Он попытался объяснить свою позицию соотечественникам в 1985 году, когда посетил с визитом родной Денвер. Но с первых же минут пребывания в Денвере Дину Риду стали звонить с угрозами. Каждый день ему звонили, обвиняли, угрожали и называли предателем.
Дин Рид. / Фото: www.24smi.org
Интервью и прямая линия в радиостудии KNUS 17 октября и вовсе закончились невероятным скандалом. Сам ведущий перед тем, как дать слово исполнителю, представил его предателем. И после на протяжении всей беседы выстраивал свою линию таким образом, чтобы выставить своего собеседника в нелицеприятном свете.
Дин Рид вынужден был отстаивать свою точку зрения, однако ведущий менее всего заботился о том, чтобы Дин Рид мог просто рассказать о своём видении ситуации в мире. Напротив, каждый вопрос делал из исполнителя обвиняемого. Когда же на радио стали звонить слушатели, ситуация накалилась до предела. В прямом эфире звучали обвинения и угрозы, ему предлагали убираться в Москву, хотя на самом деле Дин Рид никогда там не жил.
Дин Рид. / Фото: www.ytimg.com
Когда же певец напомнил слушателям о произошедшем в Денвере незадолго до его приезда убийстве Аллена Берга, ведущий попросту выгнал Рида из студии. Дело в том, что Берг был застрелен членами националистической группировки, а Дин Рид сравнил ведущего, задающего провокационные вопросы, с виновниками гибели звезды денверского радио.
В этот же день в Денвере состоялась премьера документального фильма «Американский бунтарь» о жизни и творчестве Дина Рида. Неонацисты пытались премьеру сорвать, однако им это не удалось. Впрочем, успеха картина в США не имела.
Рухнувшие идеалы
Дин Рид. / Фото: www.n-tv.de
Февраль 1986 принёс новые открытия. Дин Рид вдруг стал говорить о том, что не считает социалистический строй идеальной государственной системой. Тут же открыто он заявлял и о недостатках социализма: бюрократии, недостаточной открытости и индивидуальной свободы.
Всё чаще певец стал задумываться о возвращении на родину. Третья жена певца, Рената Блюме желания супруга не разделяла. Отношения между Дином Ридом и его женой и так не были спокойными, но тут скандалы уже следовали один за другим. В начале июня 1986 года певец в пылу скандала уже пытался нанести себе раны мачете, но они оказались незначительными. И теперь Рената насмехалась над ним, оскорбительно называя шоуменом, и подтрунивала над неумением даже покончить с собой.
Дин Рид и Рената Блюме. / Фото: www.anews.com
13 июня супруги поссорились в очередной раз, Дин Рид взял с собой документы, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Далее, по версии следствия, он якобы не справился с управлением, врезался в дерево, стоящее на берегу озера. От силы удара певец буквально вылетел из машины, упал в озеро и утонул.
Дин Рид. / Фото: www.pinimg.com
Много позже была обнародована версия о самоубийстве певца. Это подтверждало и письмо, хранившееся в архивах германской разведки «Штази». Его обнаружили в машине певца и сразу отправили в архив под грифом «Секретно». В письме Дин Рид обращался к генералу Эберхарду Феншу, с которым дружил. Он просил не связывать его смерть с политикой и сделать всё, чтобы враги социализма не могли расценивать её с политической точки зрения. Фактически певец обвинял свою супругу в том, что он решил оставить этот мир.
Кому мог помешать исполнитель
Дин Рид. / Фото: www.withberlinlove.com
Мнение родных, друзей и знакомых Дина Рида о причинах его гибели разделились. Одни поначалу соглашались с официальной версией о несчастном случае, другие не сомневались в том, что певец покончил с собой. Третьи были уверены: Дина Рида попросту убрали, так как он многим мешал.
Соединенные Штаты Америки, в случае возвращения певца на родину, получали в его лице постоянную головную боль. Было понятно, что он всегда будет с кем-то бороться, протестовать и устраивать всякие акции. Американские граждане, считавшие Дина Рида предателем, тоже не смогли бы отказаться от своего мнения об исполнителе. Можно было даже не сомневаться: возвращение певца сулило множество неприятностей.
С другой стороны, отъезд Дина Рида на родину мог больно ударить по имиджу социалистического строя. Кроме того, исполнитель мог многое рассказать о своём пребывании в ГДР, тем более, что одно время он близко общался с Хоннекером.
Дин Рид. / Фото: www.ekogradmoscow.ru
Дикси Ллойд, предпринимательница из Денвера, общалась с Дином Ридом ещё с тех времён, когда работала у него менеджером. Она открыто заявляла о том, что не верит в то, что певец мог покончить с собой, как не верила и в версию о несчастном случае. Ллойд открыто заявляла: Дина Рида могли убить как раз из-за его желания вернуться в США после 14 лет проживания в Восточной Европе.
Дин Рид с первой женой. / Фото: www.anews.com
Впрочем, даже бывшие жёны не сошлись во мнениях относительно причин гибели американского бунтаря. Вдова Рената Блюме утверждала: он даже не думал о возвращении в Америку, он утонул. А вот первая супруга исполнителя Патрисия Рид была уверена в том, что Дин Рид не мог покончить с собой и была склонна считать его смерть убийством.
Как бы там ни было, Дин Рид погиб 13 июня 1986 года, а истинные причины его смерти так и останутся неизвестны.
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