Как мать троих детей стала легендой среди охотников на крокодилов

«Даже когда я провожу часами по пояс в грязи, пробираясь сквозь заросли и болота, знаете, одного взгляда на мои наманикюренные ногти на спусковом крючке ружья достаточно, чтобы настроение улучшилось», — сказала когда-то Кристина Павловски. Эта миниатюрная женщина, иммигрантка из Польши, в свое время стала настоящей легендой по всей Австралии, как самый грозный охотник на крокодилов.
Семья Павловски.
Кристина Павловски (Krystyna Pawlowski) была невысокой женщиной (162 см), немного полноватой, но очень внимательно следящей за собой — она всегда ходила с красной помадой, с наманекюренными ногтями (обычно также в ярко-красный цвет) и в платьях, соответствующих последней моде. Это совершенно не вязалось в голове у публики с ее занятием — Кристина была охотницей за крокодилами и была лучшей в своем деле. Но, может быть, именно благодаря этому диссонансу, она и стала мировой знаменитостью.
Барбара (дочь Кристины) с детенышами крокодила.
Новая карьера в жизни Кристины началась в 1955 году, когда семья Павловски — Кристина, Рон и трое их детей — приехали на берег Австралии отдохнуть. Сын Кристины Георг вдруг увидел, что к трехлетней Барбаре подбирается крокодил. Он закричал,, и тогда Рон, муж Кристины, схватил ружье и выстрелил животному прямо между глаз. Позже они взяли крокодила в свое поселение, нашли человека, который помог им его освежевать и послали кожу дилеру. За это они получили 10 фунтов. «В те дни 13 фунтов было обычной зарплатой за неделю, — рассказывает Георг. — Так что папа тогда подумал, что из этого можно что-то дельное придумать».
Семейный дом Павловски в Австралии.
Так семья стала промышлять охотой на крокодилов. Рон и Кристина стали вместе ходить на поиски крокодилов, и довольно скоро выяснилось, что Кристина стреляет не просто хорошо, а великолепно. «Она лучше меня стреляла из пистолета, и намного лучше стреляла из ружья по движущимся мишеням из лодки на ходу», — рассказывал тогда журналистам Рон. — «Мы оба можем попасть по бутылке со ста метров, но Кристина может выстрелить во второй раз и попасть в то же самое отверстие».
Череп третьего по величине крокодила, которого убила Кристина.
Равных Кристине в охоте и освежевании крокодилов не было.
А три году спустя после начала своей охотничьей карьеры Кристина подстрелила самого большого крокодила в Австралии. Впрочем, тот крокодил и до сих пор считается самым большим. Этот монстр был длиной в 8,6 метров, и за ним гонялись местные охотники уже несколько лет. Кристина пристрелила его прицельным выстрелом прямо между глаз. Это стало настоящей сенсацией.
Кристина Павловски.
О Кристине заговорили по всей стране. И, как признается ее сын Георг, тогда это не на шутку взбесило остальных охотников. «На севере жил парень, который клялся, что никто в мире не может освежевать крокодила быстрее него. Они с мамой устроили соревнования. Она освежевала крокодила, почистила кожу, засалила мясо, скатала, сделала себе чашку кофе, а он только-только заканчивал снимать кожу».
Рон Павловски.
Сейчас детей Кристины и Рона часто спрашивают, каково это было, расти в такой семье, где что ни день, то крокодилы рядом — то живые, то мертвые. Георг говорит: «Да это было обычно для нас. Страшно нам никогда не было». Что правда он также припоминает один эпизод, когда он обнаружил своего младшего брата Стефана сидящим на крокодиле. «Он был такой гордый, что подстрелил такого большого зверя, а я взглянул на него и сказал — знаешь, я еще никого не видел, чтобы кто-то был так близко от живого крокодила. Он тогда подпрыгнул и посмотрел на зверя — а у того и правда глаза еще были открыты и осмысленно смотрели на меня. Тогда брат снова выстрелил ему в голову».
Самый большой крокодил, которого довелось убить в Австралии.
Вспоминая о Кристине, люди припоминают такую байку, будто за всю свою карьеру она выстрелила мимо цели всего лишь три раза. Это могло быть вполне правдой, так как на счету этой миниатюрной полячки было около 10 000 убитых крокодилов. «В то время люди не думали о сохранении видов, — говорит Георг. — Но мои родители в какой-то момент начали об этом говорить. Они поняли, что убивая крокодилов в таких масштабах, можно в итоге убить их всех. И тогда они создали несколько ферм, на которых крокодилы были в безопасности. Это были первые заповедники в Австралии. А может быть, и во всем мире».
Кристина Павловски.
В какой-то момент вся семья Павловски была занята сохранением австралийской природы. Они создали фонды, которые обеспечивали финансирование защиты животных, и постепенно эту инициативу подхватили по всему земному шару.
Кристина и Рон в организованной ими ферме по сохранению популяции крокодилов.
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