Как переночевать в легендарном доме Антонио Гауди всего за 1 евро

Casa Vicens – дебютный проект Антонио Гауди (Барселона, Испания). | Фото: barcelona-tourist-guide.com.

Непривычная красота здания завораживает шахматно-цветочным орнаментом, башнями, арками и коваными балкончиками (Casa Vicens, Барселона).

Первого счастливчика, которому удастся зарезервировать ночевку в Casa Vicens встретит новый владелец особняка (Барселона).

Гость проведет незабываемый вечер и ночь в фантастической красоты резиденции, который создал сам Антонио Гауди (Casa Vicens, Барселона).

В роскошной столовой сохранился первозданный интерьер (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.

Гостя ждет изысканный ужин от ресторана Hofmann (Casa Vicens, Барселона).

На сон грядущий постояльца ждет бокал вина или коньяк в курительной комнате (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.

Интерьер спальни до мельчайших элементов разрабатывал сам Антонио Гауди (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.

Отдых на летней террасе и завтрак в благоухающем саду также входят в стоимость проживания (Casa Vicens, Барселона) .