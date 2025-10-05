Как переночевать в легендарном доме Антонио Гауди всего за 1 евро

Почитатели творчества Антонио Гауди или просто любители всего экстраординарного теперь имеют уникальную возможность переночевать в особняке, который стал дебютным проектом непревзойденного зодчего. Впервые за 136 лет Casa Vicens открыт для необычного действа. Если верить объявлению на Airbnb, ночь в Casa Vicens обойдется не больше 1 евро, но интернет-площадка и владелец выдвигают определенные условия.
Casa Vicens – дебютный проект Антонио Гауди (Барселона, Испания). | Фото: barcelona-tourist-guide.com.
Фантастическая новость для любителей невероятной архитектуры легендарного испанского зодчего Антонио Гауди. Впервые за 136 лет появилась возможность провести незабываемую ночь в Casa Vicens – первом крупном проекте Гауди, с которого и началось его восхождение на вершину славы. Несмотря на то, что дом (1883—1885 годов постройки) для семьи фабриканта Мануэля Висенса остается в тени других более известных и популярных в туристических кругах произведений великого экспериментатора и основоположника модерна, но это никак не умоляет его достоинств.
Непривычная красота здания завораживает шахматно-цветочным орнаментом, башнями, арками и коваными балкончиками (Casa Vicens, Барселона).
Архитектурные особенности: При оформлении четырехэтажного особняка тогда никому еще неизвестный архитектор Антони Гауди решил объединить элементы неомавританского стиля и модерна, основоположником которого стал он сам. Главным строительным материалом был выбран необработанный камень, в качестве декоративных элементов открытые балконы, эркеры и башни в стиле мудехар. Но изюминкой оформления стала разноцветная плитка с вкраплениями цветочных мотивов, которой был облицован не только фасад здания.
Первого счастливчика, которому удастся зарезервировать ночевку в Casa Vicens встретит новый владелец особняка (Барселона).
Как известно, особняк семьи Висенс в 2007 г. выставили на продажу, за архитектурный шедевр тогда попросили 35 млн евро. Прошло долгих 7 лет пока резиденцию не приобрел банк MoraBanc, который вложил немало средств, чтобы здание отреставрировать и открыть в нем музей. После основательной реконструкции в 2017 г. двери Casa Vicens были открыты для публики. Но на этом владельцы уникального особняка не остановились.
Гость проведет незабываемый вечер и ночь в фантастической красоты резиденции, который создал сам Антонио Гауди (Casa Vicens, Барселона).
По сведениям редакции Novate.ru, дом-музей совместно с онлайн-площадкой для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья – Airbnb разработали очень интересное мероприятие, которое заинтересует любителей исторических достопримечательностей и почитателей архитектурных шедевров. Правда стать его участником смогут не все желающие, а лишь тот, кто 12 июля 2021 г. начиная с 16 часов (по восточному времени) первым забронирует резиденцию на сайте Airbnb. Этот счастливчик не просто проведет ночь в одном из самых необычных особняков мира, заплатив за такую уникальную возможность всего лишь 1 евро. Его ждут незабываемые мероприятия.
В роскошной столовой сохранился первозданный интерьер (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.
Для начала гостя встретит сам владелец Casa Vicens, а вот гид и представитель реставрационной группы проведут экскурсию по дому. Посетителя познакомят с историей создания фантастической резиденции, с впечатляющими деталями экстерьера и интерьера, откроют самые интересные моменты, произошедшие в период реставрации и даже поделятся некоторыми секретами.
Гостя ждет изысканный ужин от ресторана Hofmann (Casa Vicens, Барселона).
После того как гость нагуляет аппетит, в роскошной столовой ему предложат ужин, который доставят из ресторана Hofmann – одного из лучших заведений Барселоны (награжден звездой Мишлен). Стоит отметить, что к услугам посетителя будет предоставлено два этажа и те комнаты, которые не только оформлял Антонио Гауди, но и самолично проектировал мебель и резные элементы декора. Помимо столовой и спальни, предоставляемых в полное распоряжение гостю, ему будет открыт доступ и в нереальной красоты курительную комнату, в которой он сможет расслабиться после ужина и выпить бокал вина перед сном, а также летнюю террасу и во внутренний дворик.
На сон грядущий постояльца ждет бокал вина или коньяк в курительной комнате (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.
Интерьер спальни до мельчайших элементов разрабатывал сам Антонио Гауди (Casa Vicens, Барселона). | Фото: David Cardelus.
А вот завершится пребывание счастливчика в настоящей сказке – средиземноморским завтраком в экзотическом саду, который находится во внутреннем дворе. К слову сказать, подобные мероприятия будут проводиться по предварительному заказу для 1-2 человека (максимум), а забронировать приятное и захватывающее пребывание можно на том же сайте, правда, стоимость организации столь неординарных вечеринок пока не разглашается.
Отдых на летней террасе и завтрак в благоухающем саду также входят в стоимость проживания (Casa Vicens, Барселона).
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии