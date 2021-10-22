Как русский гонщик объездил полмира и почему считал, что африканские дороги лучше, чем в Европе

«Руссо-Балт» С24/35 Лимузин – автомобиль для самых богатых жителей Российской Империи. | Фото: autowp.ru.

А.П. Нагель сотоварищи – участники пробега Санкт-Петербург – Рим – Санкт-Петербург, 1911 год. | Фото: autowp.ru.

Андрей Платонович Нагель – российский автомобилист, журналист, издатель, гонщик. | Фото: 33mayak.ru.

А.П. Нагель на ралли Монте-Карло 1912 года управляет «Руссо-Балтом» С24/30. | Фото: autowp.ru.

Масштабная модель автомобиля Руссо-Балт. | Фото: drive2.ru.

Один из первых гоночных автомобилей в России – Руссо-Балт С24/30 мог разгоняться до 130 км/ч. | Фото: autowp.ru.

Андрей Платонович Нагель за рулем Руссо-Балта С24/30 участвует в пробеге Санкт-Петербург – Севастополь. | Фото: russo-balthotel.com.

«Руссо-Балт» Андрея Нагеля во время тура по Африке, 1913 год. | Фото: web.archive.org.

«Руссо-Балт» С24/30 Андрея Нагеля был серьезно подготовлена для дальних поездок. | Фото: own.in.ua.

«Руссо-Балт» Андрея Нагеля в Северной Африке. | Фото: imperialmodels.ru.

«Руссо-Балт» А.П. Нагеля получил уникальный кузов «торпедо грантуризмо». | Фото: pikabu.ru.

Российский гонщик и журналист за рулем российской машины в Северной Африке. | Фото: imperialmodels.ru.

«Руссо-Балт» Нагеля на фоне алжирских пальм. | Фото: imperialmodels.ru.

«Руссо-Балт» А.П. Нагеля по возвращению из Африки . | Фото: imperialmodels.ru.