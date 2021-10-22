Как русский гонщик объездил полмира и почему считал, что африканские дороги лучше, чем в Европе

В начале ХХ века Россия была одной из наиболее развитых стран в мире, автомобилей становилось все больше, наши соотечественники участвовали в гонках и путешествовали по Европе. Одним пионеров и главных инициаторов развития автомобилизма в России стал Андрей Платонович Нагель – неутомимый журналист, редактор, гонщик. За рулем отечественной машины «Руссо-Балт» он проехал тысячи километров и первым из россиян побывал на Черном Континенте. Подробнее об этом – далее в обзоре.
«Руссо-Балт» С24/35 Лимузин – автомобиль для самых богатых жителей Российской Империи. | Фото: autowp.ru.
В начале ХХ века в Российской империи бурно развивалась промышленность, а отечественные инженеры проектировали новые корабли, самолеты, автомобили. В 1908 году на мощностях Русско-Балтийского вагонного завода в Риге открылся автомобильный отдел и уже на следующий год дебютировал первый серийный «Руссо-Балт». Легковые автомобили моделей С, К, Е выпускались небольшими сериями и, в основном, попадали высоким чиновникам и в армию. Отечественные «Руссо-Балты» отличались надежностью и имели большой запас прочности. А престижные модели «Лимузин» удовлетворяли потребности таких людей, как великий князь Константин Константинович, великая княжна Мария Павловна, премьер-министр Витте, князь Голицын,
А.П. Нагель сотоварищи – участники пробега Санкт-Петербург – Рим – Санкт-Петербург, 1911 год. | Фото: autowp.ru.
Андрей Платонович Нагель – российский автомобилист, журналист, издатель, гонщик. | Фото: 33mayak.ru.
Но, несмотря на столь высокие имена, общественности намного более известны более простые машины А.П. Нагеля. Андрей Платонович – один из фундаторов русской автомобильной журналистики, долгие годы он был редактором и издателем таких изданий, как «Автомобиль», «Двигатель», «Спорт», «Аэро», «Аэро и автомобильная жизнь», «Спорт».
А.П. Нагель на ралли Монте-Карло 1912 года управляет «Руссо-Балтом» С24/30. | Фото: autowp.ru.
Масштабная модель автомобиля Руссо-Балт. | Фото: drive2.ru.
Один из первых гоночных автомобилей в России – Руссо-Балт С24/30 мог разгоняться до 130 км/ч. | Фото: autowp.ru.
Нагель – один из первых российских гонщиков, уже в 1900 году он принял участие в гонке «Луга – Санкт-Петербург». Вплоть до начала войны Нагель участвовал в гонках, совершал длительные автопробеги по России и за границу, посетил Париж, Берлин, Рим, Венецию. В 1912 году за рулем Руссо-Балт С24/30 он финишировал девятым (из 87 участников) на престижнейшем ралли Монте-Карло, затем занял 2-е место на ралли Сан-Себастьяна (Испания). Поразительно, но до места проведения гонок российский автомобилист добирался из Санкт-Петербурга своим ходом, преодолевая несколько тысяч километров.
По информации Novate.ru, именно Нагель стал организатором первого в России автошоу. Роль Нагеля как популяризатора моторного транспорта в Российской империи сложно переоценить. Издатель был отмечен императором Николаем II, который пожаловал автомобилисту орден Святой Анны III степени.
Андрей Платонович Нагель за рулем Руссо-Балта С24/30 участвует в пробеге Санкт-Петербург – Севастополь. | Фото: russo-balthotel.com.
«Руссо-Балт» Андрея Нагеля во время тура по Африке, 1913 год. | Фото: web.archive.org.
Одним из наиболее ярких, но до сих пор мало изученных, является путешествие А.П. Нагеля с товарищами-журналистами по Северной Африке в 1913 году. По словам самого спортсмена, он уже долгое время составлял маршруты для автомобильных путешествий и, в конце концов, решил посетить Черный Континент, где ранее не было еще ни одной машины из России:
«Далекая Африка представляется нам каким-то мифом, овеяным знойными дуновениями тропической легенды. И впервые за все существование африканского материка и его жаркой Сахары по ней пронесется русский автомобиль.
Наш маршрут был следующий: Петербург-Псков-Рига-Тильзит-Кенигсберг-Берлин-Франкфурт-на-Майне — Мец — Париж — Лион — Авиньон — Ницца — Марсель — Препиньян — Барселона — Валенсия — Карфаген — переправа на Оран, несколько поездок в его окрестности, Тунис — Алжир — Бужи — Константина — Бискра (оазис в Сахаре, самый южный пункт поездки) — Батна — Филипвиль — Тунис — переправа морем в Неаполь — Рим — Флоренция — Пиза — Генуя — Монако — Ницца — Марсель — Лион — Париж.»
«Руссо-Балт» С24/30 Андрея Нагеля был серьезно подготовлена для дальних поездок. | Фото: own.in.ua.
За рулем собственного «Руссо-Балт» С24/30 (машина № 14 в 3-й серии 1910 года выпуска) Нагель проехал в этой поездке 20 000 километров, а всего этот автомобиль преодолел 80 тысяч верст (85 тыс. км) по дорогам России, Европы, Африки.
Для столь дальнего маршрута машина была существенно переделана. На «Руссо-Балт» установили кузов, сделанный по чертежам самого Нагеля, два бензобака по 250 литров каждый, дополнительные фары. Электрические фонари запитывались от бортовой сети автомобиля, а ацетиленовые – от газового генератора. Также на машине предусмотрено место для вещей, запчастей и инструмента, а традиционные в то время деревянные колеса заменили на дисковые, ведь на них меньше налипает грязь.
Для понимания особенностей автомобиля будет не лишним привести некоторые из его характеристик, а также некоторые особенности конструкции:
– двигатель 4-цилиндровый объемом 4,5 литра;
– максимальная мощность 30 л.с. при 1200 л.с.;
– 3-ступенчатая коробка передач;
– масса в снаряженном состоянии 1900 кг;
– максимальная скорость 90 км/ч;
– расход топлива 13…16 литров на 100 км.
«Руссо-Балт» Андрея Нагеля в Северной Африке. | Фото: imperialmodels.ru.
«Руссо-Балт» А.П. Нагеля получил уникальный кузов «торпедо грантуризмо». | Фото: pikabu.ru.
В отличии от Германии, Франции, Испании, Италии, где Нагель ранее был, причем не один раз, африканский опыт был для него абсолютно новым и во многом неожиданным:
«Самое интересное а Африке, конечно, Сахара, вопрос о её непроходимости — миф, усиленное движение караванов приуготовило нам хороший путь. Тем не менее хозяева этого пути — верблюды, «корабли пустыни», — шарахались в сторону, когда наша машина обгоняла караваны. Во всяком случае автомобиль в пустыне производил довольно своеобразное впечатление. Шоссейные дороги в Африке великолепные. При поездке по грунтовым дорогам пахнуло чем-то родным, русским.
Удачный исход поездки по дорогам Африки придал нам смелость попытаться пройти в самую глубь страны, к сожалению упершись через некоторое время в песчанные дюны, мы принуждены были отказаться от осуществления этого плана, таким образом все-таки не вся Сахара оказалась доступной для культурного «auto».»
Российский гонщик и журналист за рулем российской машины в Северной Африке. | Фото: imperialmodels.ru.
«Руссо-Балт» Нагеля на фоне алжирских пальм. | Фото: imperialmodels.ru.
После Черного Континента в, казалось бы, культурной Европе Нагеля неприятно удивило качество местных дорог:
«К стыду Европы, а в особенности её дорог, не могу не отметить, что менее всего страдала наша машина на дорогах Африки, во время пути же в Италии и Испании нам нередко приходилось с раскаянием вспоминать о нашем отношении к плохим, но все же более терпимым русским дорогам. В особенности тяжко приходилось автомобилю на узких улицах, вымощенных щебнем и представляющих настоящие лестницы.
Впрочем, известный рекорд, в смысле плохого состояния дороги, побила все же Италия: во время пути Рим-Неаполь-Флоренция нам пришлось познакомиться с прелестями оригинальных принципов дорожного строительства итальянцев. Эти последние, как оказывается, чинят свои дороги следующим образом: насыпают щебень и предоставляют ему самому впитываться в землю? не желая быть варварами по отношению к нашим шинам, мы принуждены были ехать почти шагом.»
«Руссо-Балт» А.П. Нагеля по возвращению из Африки. | Фото: imperialmodels.ru.
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