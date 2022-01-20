Декоративная отделка стен самодельной «плиткой» из фанеры

В сегодняшней статье расскажем, как сделать шестиугольные «плитки» из фанеры и как облицевать ими стену внутри помещения.

Несмотря на простоту монтажа и дешевизну материала такая декоративная отделка смотрится очень классно.

За счет использования «плиток» разной толщины поверхность получается рельефной, что дает возможность визуально скрыть имеющиеся неровности на стене.

Необходимые материалы:

фанера толщиной 20 мм;

морилка (желательно на масляной основе);

жидкие гвозди;

полиуретановый лак.

Своим личным опытом изготовления «плитки» из фанеры поделился с нами автор YouTube канала Jackman Works.

Основные этапы работ

На первоначальном этапе необходимо будет определиться с размером шестиугольников и их количеством.

После этого приступаем к вырезанию шестиугольных «плиток» из фанеры. Это можно сделать несколькими способами:

на фрезерном станке с ЧПУ;

электролобзиком или ручной дисковой пилой.

Также вырезать шестиугольники можно на ленточной пиле. Даже обычная циркулярная пила тоже вполне сгодится. Но в случае с фрезерным станком работа займет намного меньше времени, а конечный результат будет лучше.

Часть заготовок необходимо распилить на две части вдоль. В итоге у нас получатся заготовки разной толщины и, чередуя их, вы сможете создать рельефную поверхность.

На следующем этапе обрабатываем шестиугольные «плитки» ручным фрезером (по контуру) и при помощи шлифовальной насадки.

После этого надо будет покрасить шестиугольники морилкой.

Для создания классного визуального эффекта лучше использовать несколько разных цветов или их оттенков.

Обратите внимание: в данном случае автор использовал морилку на масляной основе. Но можно взять и на водной основе.

Отделка стены

Сначала необходимо приклеить к стене подложку из тонкой фанеры, которая позволит получить ровную плоскость.

Далее приклеиваем «плитки» на жидкие гвозди к подложке, предварительно продумав, как они на стене будут располагаться.

В завершении останется только покрыть «плитки» из фанеры полиуретановым лаком (либо можно взять акриловый лак).

Видео по теме

Пошаговый процесс декоративной отделки стен самодельной «плиткой» из фанеры показан в авторском видеоролике ниже.