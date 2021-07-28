13 заблуждений о еде, в которые нас заставляют верить медиа

Люди делятся на две категории. Первая – это те, которые пристально следят за своим здоровьем, тщательно изучая этикетки на продуктах питания и не только, веря всему, что там написано, и вторая – это те, которые покупают не глядя, стараясь не думать о составе. Но так или иначе, большинство людей склонно верить в различного рода мифы и легенды насчёт еды, поддаваясь всеобщей панике и предостережению «НЕ ешь, чревато!». И тем не менее, ловите несколько занятных фактов о еде, способных перевернуть ваше мировоззрение.
1. Не верь всему, что говорят и написано
Домашнее - не значит экологически чистое и наоборот. \ Фото: lucillatitta.it.
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни слышал или читал о том, что мясо накачено антибиотиками, а овощи и фрукты напичканы пестицидами, впрочем, как и еда из местной забегаловки покрыта слизью и плесенью. Как показали исследования, в большинстве своих случаев подобное громкое заявление о вредоносных веществах – распространённый миф, придуманный завистливыми неудачниками. Поэтому не стоит бросаться из одной крайности в другую, и бежать из супермаркета на рынок, дабы купить домашнюю курочку, картошку и яблоки, ибо бабушки зачастую и не проходят тотальный контроль.
2. Замороженные фрукты и овощи могут быть полезнее свежих
Замороженные - не значит плохие. \ Фото: rg.ru.
Ещё одно исследование показало и доказало то, что замороженные фрукты и овощи могут быть гораздо полезнее свежих. По мнению учёных и экспертов в области питания, замороженные продукты сохраняют свои полезные свойства и вещества в разы дольше, нежели свежие.
3. В некоторых заправках и соусах используются те же ингредиенты, что и в солнцезащитных кремах
Будьте внимательны. \ Фото: google.com.ua
Двуокись титана является ключевым компонентом солнцезащитного крема и краски и отвечает за их белый цвет. Но его также можно найти во многих марках салатных заправок, приобретённых в магазине, а также в качестве сливок для кофе и глазури для тортов. Поэтому, прежде чем отправить в свою корзину пачку соуса или майонеза, не поленитесь посмотреть состав на упаковке.
4. Не все вина веганские
Не все вина веганские. \ Фото: organicwoman.ru.
Кто бы мог подумать, что вино не может быть вегетарианским? Для того, чтобы сделать этот благородный напиток прозрачным и кристально чистым, используются специальные разрыхлители – обычно казеин (молочный белок), альбумин (яичный белок), желатин (животный белок) и изинглас (белок, получаемый из плавательных пузырей рыб). Поэтому, все те, кто, относит себя к группе вегетарианцев, должен искать вино с особой пометкой «веганское».
5. Васаби - не васаби, а хрен
Лжевасаби. \ Фото: goodfon.ru.
Любители суши и роллов наверняка сталкивались с маленьким зелёным «шариком» васаби, аромат которого малоприятен, впрочем, как и сам вкус. Но, как утверждают специалисты, это не настоящий васаби, который происходит из корней растения васаби и имеет естественный зелёный цвет. Большая часть того, что нам подают к роллам, на самом деле – хрен, смешанный с несколькими другими ингредиентами, такими как масло, вода и натуральный или искусственный краситель. И хрен, и настоящий васаби происходят из одного и того же семейства растений брассики, которое также включает в себя брокколи и капусту, но васаби трудно выращивать за пределами Японии, поэтому его крайне сложно найти в других странах. К тому же, у настоящего васаби более сложный вкус, чем у хрена, с некоторыми цветочными нотами и специфичной сладостью.
6. Пицца полна соли
Пицца содержит энное количество соли. \ Фото: kleo.ru.
Как оказалось, большая часть соли поступает не из привычной нам солонки, стоящей на столе, а из некоторых продуктов, таких как супы быстрого приготовления, различные соусы и главный виновник торжества – пицца. По словам учёных в сфере питания и диетологии, один кусочек пиццы содержит более 600 миллиграммов соли в чистом виде. А это означает лишь одно, что такое количество соли составляет примерно половину от дневной нормы для взрослого человека.
7. Миндальное молоко не так полезно, как вы думаете
Подвох в каждом глотке. \ Фото: fermer.blog.
Люди, сидящие на диете и ведущие здоровый образ жизни, противоречат сами себе, употребляя миндальное молоко. Ведь по сути, (как утверждают учёные) миндальное молоко, которое находится на прилавках магазинов - это четыре-пять миндальных орехов, вода, витамины и добавки, которые делают его похожим на молоко. Оно настолько искусственное, что вы себе даже представить не можете. Поэтому, если вы уж решили следить за своим здоровьем и фигурой, перекусите парой свежих миндальных орехов и выпейте несколько глотков обычного коровьего молока.
8. Шеллак и глазированные конфеты
Глазированные конфеты. \ Фото: dentedalatte.it.
Что может быть общего у шеллака и глазированных конфет? Как оказалось, много чего. И если верить учёным, что провели ряд исследований, это же вещество используется для придания блеска желе-бобам, карамели и другим глазированным конфетам, которые мы так любим.
9. Вы должны остерегаться неестественных «натуральных ароматизаторов»
Натуральные ароматизаторы. \ Фото: google.com.
Производители могут использовать общий термин «натуральные ароматизаторы» на пищевых этикетках, которые могут включать в себя castoreum (бобровая струя – это абсолютно натуральный продукт, получаемый из бобровых мускусных желез). Кастореум, который до сих пор иногда встречается в небольших количествах в некоторых продуктах, содержащих спирт, использовался в жевательной резинке, мороженом (обычно ванильном и клубничном), пудингах, смесях пирожных и некоторых твёрдых конфетах. И несмотря на то, что это вещество признано во всём мире безопасным по стандарту, тем не менее, людям придерживающихся вегетарианства, следует воздержаться от употребления в пищу продуктов, содержащих кастореум.
10. Кофе является главным источником антиоксидантов
Главный антиоксидант. \ Фото: coffeefan.info.
Согласно исследованию, проведённому учёными из Университета Скрантона в Пенсильвании, кофе является источником антиоксидантов номер один в мире. Антиоксиданты, как вы, возможно, слышали, отлично подходят для борьбы со старением и болезнями сердца. Но перед тем, как пойти и выпить вторую чашку, помните: кофе не является сверхбогатым источником вещества, убивающего свободные радикалы, пагубно влияющие на организм.
11. Пиво может помочь предотвратить кариес
Пиво пенное. \ Фото: 24tv.ua.
Некоторые факты о еде просто вызывают улыбку. Согласно исследованию, опубликованному в журнале биомедицины и биотехнологии, исследователи обнаружили, что пиво помогает предотвратить рост бактерий, которые приводят к разрушению зубов и заболеваниям дёсен. А предыдущие исследования показали, что кремний в пиве и вовсе может способствовать укреплению костей, и похоже на то, что у молока и зубной пасты появился конкурент.
12. Сырые устрицы всё ещё живы, когда вы едите их
Живая экзотика. \ Фото: blog.pokupon.ua.
Как бы прискорбно это не звучало, но, к сожалению, это правда. Слизистые маленькие существа живы, даже в тот момент, когда вы их благополучно отправляете в рот, потому что мёртвые устрицы не безопасны для еды. После того, как устрицы добыты из глубокого синего моря, их жизненный цикл становится очень коротким, а это значит, что рестораны должны получить их на тарелки как можно скорее. Живые устрицы - единственные безопасные для еды, потому что мёртвые устрицы несут большое количество бактерий, способных вызвать множество различных заболеваний, в том числе аллергических реакций.
13. Морская соль и поваренная соль содержат примерно одинаковое количество натрия
Ох уж эта соль. \ Фото: autogear.ru.
Морскую соль часто называют здоровой альтернативой столовой соли с низким содержанием натрия. Вы можете думать, что едите здоровую пищу, разбрызгивая морскую соль на жареные овощи вместо столовой соли. Но правда в том, что, по данным Американской ассоциации кардиологов, поваренная соль и большинство морских солей содержат около 40 процентов натрия по весу. Так что, не стоит гнаться за тем, что звучит красивее и полезнее, зачастую, это неоправданные затраты и нулевой результат.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии