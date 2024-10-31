10 интереснейших фактов о всепобеждающей древнеримской армии

Так выглядели римские легионеры.
Всепобеждающая римская армия прославилась своей эффективностью и дисциплиной. Небольшое государство на Апеннинском полуострове правило на большей части территории западного мира: от Британских островов до Ближнего Востока, от Рейна до Северной Африки. В нашем обзоре интересные факты о римской армии, которых могут объяснить её успехи и неудачи.
1. Сезоны и войны
Война по расписанию.
Во время ранней истории римлян существовала определенная проблема в ведении войн — посевная и уборка урожая. Экономика Рима была основана на сельском хозяйстве и поэтому, как писал Ливий (История Рима, 5.6), "если война не была закончена к концу лета, то солдаты должны были делать перерыв на всю зиму ". Он также упомянул то, что солдаты обычно проводили зимы, занимаясь охотой.
2. Децимация
Каждый десятый.
Мятежи войск всегда были потенциальной проблемой для римских генералов, поэтому существовало много способов воспрепятствовать этому. Самым эффективным и жестоким из подобных способов была децимация (казнь каждого десятого по жребию). В воинской части, в которой случался мятеж, каждого десятого человека забивали камнями или дубинками до смерти. Всякий раз, когда мятежники внутри армии планировали бунт, перспектива децимации заставляла их подумать дважды.
3. Привилегия или обязанность?
Служба в армии как обязанность и привилегия.
Военная служба была одновременно обязанностью и привилегией римских граждан. В первое время римская армия состояла исключительно из граждан и была организована на основе их социального статуса (в соответствии с оружием и обмундированием, которое люди могли себе позволить). Самые богатые служили в кавалерии, люди победнее служили в пехоте, а людей, которые не владели какой-либо собственностью, и вовсе исключали из армии.
После Второй Пунической войны (218-201 до н.э.) эта система набора изменилась. Рим начал принимать участие в более длительных и глобальных войнах и нуждался в постоянном военном присутствии во вновь завоеванных территориях. Таким образом, имущественный ценз был снижен. Во втором веке до нашей эры имущественный ценз был снижен еще больше. Затем, в 107 г. до н.э., Гай Марий начал принимать добровольцев, которые не имели вообще никакого имущества и экипировал их за счет правительства.
4. Заградительные отряды
Заградительные отряды: римская история.
Всякий раз, когда римляне осаждали город, они отправляли специальную воинскую часть окружить поселение и предотвратить любой побег. Возле осажденного города создавали укрепленный лагерь (причем, на расстоянии, на которое не долетали со стен стрелы). Эта воинская часть должна была разрушать защитные стены с помощью катапульт и отстреливать лучников, ведущих заградительный огонь.
5. Туннели
Туннель как стратегическо-тактический объект.
Туннели являлись ключевым моментом осад. Провал или успех многих осад решался тем, насколько хорошо римляне могли пробраться через оборонительные стены, зачастую роя туннели под городом. Хотя это было эффективной тактикой, подобная хитрость стала широко известна врагам Рима и в конце концов потеряла свой фактор внезапности.
Во время войны против Митридата Понтийского в начале первого века до н.э., римляне пытались прорыть туннель, чтобы сломить оборону города Темискира. Жители Темискиры в ответ выпустили в туннель ряд опасных диких животных, в том числе медведей и даже пчел. Старейшие археологические свидетельства химической войны восходят к третьему веку нашей эры. Речь идет о туннелях в Сирии, где были найдены свидетельства подземного сражения между римлянами и персами Сасанидов.
Персы осадили римский гарнизон и начали рыть туннели, чтобы взломать оборону. Римляне ответили тем, что также начали рыть туннели навстречу, чтобы нейтрализовать нападавших. Скелеты и оружие, найденные в одном из этих туннелей свидетельствуют о том, что римские солдаты погибли под землей, задохнувшись в облаке удушающего газа, который исходил из битума и кристаллов серы, подожженных персами.
6. Функции шлема
Римский шлем.
По мнению некоторых древних авторов, у шлемов в римской армии были другие преимущества, кроме их очевидной защитной функции. Полибий ("Истории", 6.23) отметил, что украшения на верхушке шлемов оказывали психологическое воздействие на врагов, поскольку они римских солдаты в них выглядели устрашающе, к тому же они прибавляли солдатам роста. Использование украшений шлема с целью запугать врагов широко практиковалась большинством культур.
7. Процедура объявления войны
Война и сенат.
Во времена Римской республики, только Сенат (правительственная организация, которая служила для волеизъявления римских граждан) имел право объявлять войну. Но Рим расширялся, и мощь его армии росла, поэтому некоторые войны римские военачальники начали объявлять без сенатского утверждения. Примером этого была война против Митридата Понтийского, которая была объявлена в 89 г. до н.э. консулом Манием Аквилием без какого-либо участия со стороны Сената. Когда Рим стал империей, решение объявлять войну получил только император.
8. Фетиалы
Всё, что осталось от храма Белонны.
В Риме был специализированное учреждение священников, известных как фетиалы, единственной обязанностью которых было исполнение ритуалов, связанных с войной. Заключительным шагом ритуала объявления войны был бросок копья на территорию противника. К началу третьего века до н.э., Рим значительно расширился, захватив почти весь Апеннинский полуостров и бросать копье на территорию противника стало мягко говоря нецелесообразно. Священники придумали альтернативу. Часть земли возле храма Беллоны (богини войны) объявлялась не римской и копье бросали на нее.
9. Испанский гладиус
Римский короткий меч.
Стандартный короткий меч, который использовался в римской армии, был известен как Gladius hispaniensis ("испанский меч"), и он был разработан на Пиренейском полуострове. Его смертельная эффективность и практичность вошли в легенды. Как писал Ливий ("История Рима", 31.34), когда римляне воевали против Филиппа V во время Македонской войны (200-196 до н.э.), то македонцы были шокированы ранами от римских мечей.
10. Дарственная
Дарственная как награда императора.
Преторианцы были специализированным подразделением римской армии, которое действовало в качестве "домашних войск" императора и его личных телохранителей. Было время, когда преторианская гвардия привлекалась к процессу назначения новых императоров. Но время шло, их участие в государственной жизни увеличивалось и в конце концов преторианцы попали в положение, в котором они были в состоянии назначать, снимать и даже убивать римских императоров. Одним из стимулов для убийства императора и назначения нового была практика , известная как "дарственная", - существенная награда, которую преторианцы получали от вновь назначенного императора после того, как предыдущий был убит. В итоге верные защитники римского императора постепенно и по иронии судьбы превратились в коррумпированную и опасную воинскую части, которая обладала значительным контролем над жизнью императоров.
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