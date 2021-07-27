Всем большой привет! Сегодня хочу затронуть несколько тем про оборудование морского аквариума. Когда я несколько месяцев назад уезжала кататься на лыжах (было это еще до пандемии коронавируса), я оставила свой аквариум своему сыну.

Он как юный натуралист, очень любил кормить рыбок и кормить много. Привело это к тому, что излишняя органика очень повлияла на качество воды, что привело даже к нескольким смертям рыб в итоге. Поэтому вот несколько правил, что нельзя делать.

1. Не перекармливаем. Кормим по чуть-чуть. Когда начинаете перекармливать, водоросли не могут втянуть в себя всю органику. Из-за этого появляются осадки, и это всё нужно очищать.

2. Не позволяйте накоплению органики. Поэтому, когда я поменяла воду, я не поняла почему качество воды не поменялось. Самый главный залог успеха – содержать всё в чистоте. Тогда у вас всё будет расти.

3. Делайте подмены воды и добавляйте морскую соль. Я, к примеру, добавляю морскую соль для аквариума Marine Life, потому что вместе с солью мы добавляем много полезных веществ. Там и кальций, и полезные витамины. Поэтому, если в ваши планы входит содержание сложных кораллов, то вам нужно хотя бы в раз неделю менять воду и добавлять соль.

4. Не приобретайте кораллы, которые вы точно знаете, что они не подходят к вашим условиям.

Если вы изначально не можете менять воду раз в неделю, то не нужно мучить себя и систему.

В моём случае у меня всегда стоит вода, литров 20, поэтому в крайнем случае, если я начинаю чистить систему, то я всегда могу залить воды. Увидели, что у вас что-то накопилось, шлангом вытянули, чуть-чуть залили воды и всё.

Моё оборудование:

· За свет у меня отвечает LED светильник для аквариума. Освещение очень важно, ведь некоторые особи без света могут даже погибнуть. Освещение можно выбирать либо с крышкой, либо отдельной лампой. Если есть лампа, то рекомендую закрыть стеклом поверхность, чтобы рыбы не смогли выпрыгнуть.

· Следующим обязательным предметом является фильтр. Фильтры тоже разделяются на два вида: внутренние и внешние.

· Вода должна насыщаться кислородом. Для этого нужен компрессор.

· Обогреватель. Я рекомендую покупать с терморегулятором. Сюда можно отнести и градусник, ведь обогреватель может выйти из строя.